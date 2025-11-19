ట్రిబ్యునల్స్ చట్టంపై సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ తీర్పు- కీలక నిబంధనల కొట్టివేత
సవరణలతో కేంద్రం కొత్త నిబంధనలు రూపొందించిందని వెల్లడి- ట్రిబ్యునల్స్ పెండింగ్ కేసులపై ప్రభుత్వానికీ బాధ్యత ఉంటుందని స్పష్టీకరణ
Published : November 19, 2025 at 1:45 PM IST
Supreme Court Judgement On Tribunals : ట్రిబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టం-2021లోని పలు కీలక నిబంధనలను సుప్రీంకోర్టు బుధవారం కొట్టివేసింది. ఇవన్నీ ట్రిబ్యునళ్లలో సభ్యుల నియామకాలు, పదవీకాలాలు, పదవీ నిబంధనలతో ముడిపడిన నిబంధనలు కావడం గమనార్హం. ఆయా రూల్స్లో స్వల్ప మార్పులతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త రూల్స్ను తీసుకొచ్చినందున, పాత రూల్స్ను కొట్టివేశామని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం వెల్లడించింది. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్, న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కే వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చింది. తాము కొట్టివేసిన ‘ట్రిబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టం-2021’లోని నిబంధనలు అధికారాల విభజన సూత్రాలకు, న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రతకు విఘాతం కలిగించేలా ఉన్నాయని బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది. అలాంటి రూల్స్ను ట్రిబ్యునల్స్ చట్టంలో తిరిగి చేర్చకూడదని పేర్కొంది.
ట్రిబ్యునల్స్లోని పెండింగ్ కేసులపై కీలక వ్యాఖ్య
"వివిధ ట్రిబ్యునల్స్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారం బాధ్యత కేవలం న్యాయవ్యవస్థదే కాదు. ఈ బాధ్యతను ప్రభుత్వంలోని ఇతర విభాగాలు కూడా పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ట్రిబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టంలోని పలు నిబంధనలను గతంలో పలు తీర్పుల సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో శాసనబద్ధ మార్గంలో ఆయా నిబంధనల్లో పార్లమెంటు మార్పులు,చేర్పులు చేసింది. సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన పాత నిబంధనల్లో మార్పులు చేసి, కొత్త నిబంధనలను కేంద్ర సర్కారు అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఆ రెండింటిని పోల్చి చూశాకే, ట్రిబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టం-2021లో ఉన్న ఆచరణ యోగ్యం కాని, రాజ్యాంగబద్ధంకాని పాత నిబంధనలను ఇప్పుడు కొట్టివేశాం" అని సుప్రీంకోర్టు సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ వెల్లడించారు.
ఆ ట్రిబ్యునళ్లలో పదవీ కాలాలపై కొత్త ఆదేశాలు
ఆదాయపు పన్ను అప్పీళ్ల ట్రిబ్యునల్ (ఐటీఏటీ), కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ అప్పీళ్ల ట్రిబ్యునల్ (సీఈఎస్టీఏటీ)లలో ఉన్న సభ్యులు 62 ఏళ్ల వరకు కొనసాగొచ్చని గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు పునరుద్ధరించింది. అయితే ఆయా ట్రిబ్యునళ్ల ఛైర్పర్సన్లు లేదా అధ్యక్షులు 65 ఏళ్లు నిండే వరకు పదవుల్లో కంటిన్యూ కావచ్చని తెలిపింది. ఈ తీర్పుతో ముడిపడిన పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా విడుదల కావాల్సి ఉంది.
తీర్పు నేపథ్యం ఇదీ
ట్రిబ్యునల్స్ సంస్కరణల చట్టం-2021 ద్వారా పలు అప్పీళ్ల ట్రిబ్యునళ్లను రద్దు చేశారు. దీంతో ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ అప్పీళ్ల ట్రిబ్యునల్ వంటివి రద్దయ్యాయి. ఆ చట్టం ద్వారా ట్రిబ్యునల్స్ నిర్వహణ విధానాలు, నియామకాలు, పదవీ కాలాలు వంటి అంశాలకు సంబంధించిన నిబంధనలను సవరించారు. అయితే ఈ చట్టం రాజ్యాంగబద్ధతను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిపై విచారణ నిర్వహించిన దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం, తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తున్నట్లు నవంబరు 11న ప్రకటించింది. ఈ అంశంపై తాజాగా బుధవారం తీర్పును వెలువరించింది.
గిరిజన శ్మశాన వాటిక కబ్జా కేసు: బంగాల్ సర్కారుకు సుప్రీం నోటీసులు
బంగాల్ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు బుధవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన తమ శ్మశాన వాటిక స్థలాన్ని కబ్జా చేసేందుకు ఓ ప్రైవేటు కంపెనీ యత్నిస్తోందంటూ ఈస్ట్ మెదినీపూర్కు చెందిన అత్యంత నిరుపేద గిరిజన వర్గం ప్రజలు దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. వారి పిటిషన్ను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు, దీనిపై నాలుగు వారాల్లోగా స్పందన తెలియజేయాలని రాష్ట్ర సర్కారుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ పిటిషనర్లకు ఉపశమనం ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తూ ఈ ఏడాది జులై 17న కలకత్తా హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల అమలుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. ఈమేరకు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పు ఇచ్చింది.