ఉన్నావ్‌ అత్యాచార కేసు- సెంగార్​కు షాకిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు- హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే

ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై సుప్రీంలో విచారణ- ఉత్తర్వులపై స్టే విధించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం

Congress Leaders Protest
Congress Leaders Protest (ANI)
Published : December 29, 2025 at 12:29 PM IST

Unnao Case Update : 2017 ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆ కేసులో దోషిగా తేలిన మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుల్దీప్ సేంగార్‌కు విధించిన జీవిత ఖైదు శిక్షను నిలిపివేస్తూ దిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. దిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సోమవారం సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల సెలవు బెంచ్ విచారించింది. సీబీఐ పిటిషన్‌పై సమాధానం ఇవ్వాలంటూ సెంగార్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది.

మరోవైపు, అత్యాచార కేసులో బాధితురాలికి న్యాయం జరగాలంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు సుప్రీంకోర్టు ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. నిరసనకు ఆల్ ఇండియా మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు అల్కా లాంబా నాయకత్వం వహించారు. నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పలువురు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మహిళా హక్కుల కార్యకర్త యోగిత భయానా మీడియాతో మాట్లాడుతూ బాధితురాలికి సుప్రీంకోర్టుపై పూర్తి నమ్మకం ఉందని తెలిపారు. "బాధితురాలి ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం స్థిరంగానే ఉంది. ఆమె స్వయంగా కోర్టులో హాజరై తన పోరాటాన్ని తానే సాగించాలని నిర్ణయించుకుంది. సుప్రీంకోర్టు తప్పకుండా ఈ యువతికి న్యాయం చేస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది" అని యోగిత భయానా తెలిపారు.

