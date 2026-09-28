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UPI ఛార్జీలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- కేంద్రం, ఆర్​బీఐకి నోటీసులు

రూ.2,000 దాటిన కొన్ని యూపీఐ లావాదేవీలపై ఎండీఆర్‌ విధింపును సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్- ఛార్జీల నిర్ణయంపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ- కేంద్రం, ఆర్‌బీఐ, ఎన్‌పీసీఐకి నాలుగు వారాల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశం

SC
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 12:58 PM IST

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SC On UPI Charges : యూపీఐ చెల్లింపులపై ఛార్జీల వ్యవహారం ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. రూ.2,000 కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలపై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్‌ (MDR) విధించాలన్న నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై అత్యున్నత న్యాయస్థానం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వివరణ కోరింది. ఆ వ్యవహారంపై సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సోమవారం మధ్యాహ్నాం విచారణ చేపట్టింది.

పిటిషన్‌లో లేవనెత్తిన అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ), నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌పీసీఐ) స్పందించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. నాలుగు వారాల్లో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని సూచించింది. అదే సమయంలో అక్టోబర్ 15 నుంచి ఎండీఆర్‌ విధించాలన్న నిర్ణయంపై స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో ప్రస్తుతం కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయానికి తాత్కాలికంగా ఎలాంటి న్యాయపరమైన అడ్డంకి లేనట్లే.

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SC ON UPI MDR CHARGES

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