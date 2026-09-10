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18 ఏళ్లలోపు పిల్లల సోషల్‌ మీడియా వినియోగం- కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు

పిల్లల ఆన్‌లైన్‌ భద్రతపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

SC On Protection Children
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 1:17 PM IST

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SC On Protection Children : 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలను ఆన్‌లైన్‌ లైంగిక దోపిడీ, వేధింపులు, అనుచిత కంటెంట్‌ నుంచి రక్షించేందుకు మరింత కఠినమైనా భద్రతా చర్యలు అవసరమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. సోషల్‌ మీడియా సహా డిజిటల్‌ వేదికల్లో పిల్లల భద్రతకు సంబంధించిన పిటిషన్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా సూర్యకాంత్‌, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్‌ను విచారించింది. డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు పిల్లలకు విస్తృతంగా ప్రాప్యత లభిస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వారిని రక్షించేందుకు మరింత కఠినమైన డిజిటల్‌ భద్రత అవసరమని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. పిల్లలకు ఫైర్‌వాల్స్‌ చాలా అవసరమని వ్యాఖ్యానించింది.

ఈ పిటిషన్‌ను జస్ట్‌ రైట్స్‌ ఫర్‌ చిల్డ్రన్‌ అలయన్స్‌ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ దాఖలు చేసింది. చిన్నారులు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో స్వతంత్రంగా ఒప్పందాలు చేసుకోకుండా, తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టబద్ధ సంరక్షకుల భాగస్వామ్యాన్ని తప్పనిసరి చేయాలని పిటిషన్‌లో కోరారు. భారత చట్టాల ప్రకారం 18 ఏళ్లలోపు వారంతా మైనర్లుగా పరిగణిస్తున్నప్పటికీ, కొన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికలు 13 ఏళ్ల నుంచే ఖాతాలు తెరవడానికి అనుమతిస్తున్నాయని పిటిషనర్‌ పేర్కొన్నారు.

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SC ON PROTECTION CHILDREN
SC ON CHILDREN PROTECTION

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