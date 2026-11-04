సీఈసీ, ఈసీలకు జీవితకాల చట్టపరమైన రక్షణ- విచారణకు సుప్రీం గ్రీన్ సిగ్నల్- కేంద్రానికి నోటీసులు
SC on ECI Appointment : సీఈసీ, ఎన్నికల కమిషనర్లకు జీవితకాల చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించే సెక్షన్ 16ను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణకు సుప్రీం కోర్టు అంగీకరించింది.
Published : November 4, 2026 at 7:56 PM IST
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC), ఎన్నికల కమిషనర్లకు చట్టపరమైన చర్యల నుంచి విస్తృత రక్షణ కల్పించే నిబంధనపై సుప్రీం కోర్టు విచారణకు అంగీకరించింది. ఈ చట్ట నిబంధన రాజ్యాంగ బద్ధతను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను పరిశీలించిన ధర్మాసనం- కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, భారత ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. నాలుగు వారాల్లోకా తమ స్పందన తెలియజేయాలని ఆదేశించింది. ఆర్జేడీ ఎంపీ మనోజ్ ఝా, సామాజిక కార్యకర్త అరుణ్ అగ్రవాల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేయగా దీనిపై సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనాలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇదే అంశంపై ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉన్న మరో పిటిషన్తో కలిపి ఈ కేసుల్ని విచారిస్తామని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులకు తెలిపింది.
సెక్షన్ 16పైనే పిటిషనర్ల సవాల్- అసలు ఇదేంటి?
2023లో రూపొందించిన చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ (అపాయింట్మెంట్, కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్) చట్టంలోని సెక్షన్ 16 ను పిటిషనర్లు ఇక్కడ సవాల్ చేస్తున్నారు. ఈ నిబంధన ప్రకారం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ లేదా ఎన్నికల కమిషనర్గా ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న వ్యక్తిపై, గతంలో ఆ పదవిలో పనిచేసిన వ్యక్తిపై కూడా విధుల నిర్వహణలో చేసిన పనులు, వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఏ కోర్టు కూడా సివిల్ లేదా క్రిమినల్ కేసుల్ని స్వీకరించకూడదు. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న కేసుల్ని కూడా కొనసాగించకూడదు. ఈ మేరకు సెక్షన్ 16 నిబంధన సీఈసీ, ఈసీలకు జీవితకాల సంపూర్ణ చట్టపరమైన రక్షణ కల్పిస్తోంది. అయితే ఈ ఇమ్యూనిటీ వారికి పదవిలో ఉన్నంతవరకే కాకుండా, పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా వర్తిస్తుందనేదేదానిపై పిటిషనర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అవినీతి, ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఇతర తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడినా ఈ నిబంధనల వారికి మినహాయింపు కల్పిస్తోందని పేర్కొంటున్నారు.
రాజ్యాంగం కల్పించని రక్షణ చట్టం ఎలా కల్పిస్తోంది?
తన పిటిషన్లో మనోజ్ ఝా ఈ సెక్షన్ 16 రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని వాదించారు. ఎన్నికల కమిషనర్లు ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు కాదని, అయినప్పటికీ వారికి రాష్ట్రపతి, ఎంపీలు, న్యాయమూర్తులకు రాజ్యాంగం కల్పించిన రక్షణ కంటే విస్తృతమైన ఇమ్యూనిటీని సాధారణ చట్టం ద్వారా కల్పించారని అభ్యంతరం తెలిపారు. రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు ఆర్టికల్ 361, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు ఆర్టికల్స్ 105, 194 కింద కొన్ని ప్రత్యేక రక్షణలు ఉన్నాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. అయితే ఎన్నికల కమిషన్కు సంబంధించిన ఆర్టికల్ 324లో ఇలాంటి మినహాయింపు లేదని పేర్కొన్నారు. సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తిని తొలగించే విధానంలోనే సీఈసీని తొలగించాలనే నిబంధన ఉందని, అది భద్రతకు ఉద్దేశించినదే తప్ప, చట్టపరమైన చర్యల నుంచి సంపూర్ణ మినహాయింపు కాదని వివరించారు.
ఒక ఎంపీ అవినీతికి పాల్పడితే విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని, అదే విదంగా న్యాయమూర్తులపై కూడా కేసులు నమోదు చేయొచ్చని ఝా తన పిటిషన్లో ప్రస్తావించారు. ఇలా చేయకుంటే అధికారుల విధుల పేరుతో నేరానికి పాల్పడినా చర్యలు తీసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏ వ్యక్తినీ రాజ్యాంగం చట్టానికి అతీతంగా ఉంచలేదని, అందుకే సాధారణ చట్టం ద్వారా అలాంటి రక్షణ కల్పించలేరని వాదించారు.
మరోవైపు కార్యకర్త అరుణ్ అగ్రవాల్ కూడా ఇదే అంశంపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. సెక్షన్ 16లోని IS or Was అనే పదాలు పదవిలో ఉన్నవారితో పాటు పదవీ విరమణ చేసిన వారికి కూడా జీవితకాల రక్షణ కల్పిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ స్వతంత్రంగా పనిచేయడం ముఖ్యమేనని, అయితే స్వతంత్రత అంటే చట్టానికి జవాబుదారీగా ఉండకపోవడం కాదని అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల జాబితా నుంచి ఒక ఓటరు పేరు తప్పుగా తొలగించినా, ఎన్నికల కమిషన్ దురుద్దేశపూర్వకంగా అభ్యర్థికి నష్టం కలిగించినా, కమిషన్లో అవినీతి జరిగిందని పౌరులు ఆరోపించినా ఇక్కడ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేకుండా వారికి చట్టపరమైన రక్షణ అందుతోందని పిటిషనర్లు వాదించారు. ప్రస్తుతం సర్ ప్రక్రియలోనే ఎన్నో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయన్న ఆరోపణల్ని కూడా పిటిషన్లో ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సెక్షన్ 16ను రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ప్రకటించి రద్దు చేయాలని పిటిషనర్లు అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. దీనిపై స్పందనలు తెలియజేయాలని కేంద్రం, ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసిన సుప్రీం కోర్టు- డిసెంబర్ 18 కి విచారణ వాయిదా వేసింది.
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