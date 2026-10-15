ఇస్లాం మతమార్పిడి రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు
ఇస్లాంలోకి మారినవారికి బీసీ రిజర్వేషన్ పొందే అర్హత లేదని గతంలో మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునివ్వగా, ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దానిని సమర్థించింది.
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
Published : October 15, 2026 at 11:42 AM IST
Religion Conversion Reservation : ఇస్లాం మతమార్పిడి రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు గురువారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఇస్లాంలోకి మారినవారికి బీసీ రిజర్వేషన్ అర్హత లేదని ఇటీవల మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించింది. హిందూ సామాజిక వర్గం నుంచి మారితే లబ్ధి పొందలేరన్న జస్టిస్ పీకే మిశ్రా, జస్టిస్ చంద్రశేఖర్ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో ఇటీవల తమిళనాడు ప్రభుత్వం సవాల్ చేయగా, అత్యున్నత న్యాయస్థానం తాజాగా విచారణ చేపట్టింది.