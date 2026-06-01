నీట్- యూజీ రీ ఎగ్జామ్​పై సుప్రీం కీలక ఉత్తర్వులు- OMR మోడ్​లోనే పరీక్ష

CBT విధానంలో నీట్ పరీక్ష నిర్వహించాలన్న పిటిషన్​ను తిరస్కరించిన సుప్రీం కోర్టు - NTAపై జులైలో సుదీర్ఘ విచారణ జరుపుతామని వెల్లడి!

Supreme Court Of India (Source : ANI)
Published : June 1, 2026 at 4:05 PM IST

SC On NEET Re Exam : 2026 నీట్- యూజీ పరీక్ష నిర్వహణ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జూన్ 21న జరగబోయే నీట్ పునఃపరీక్షను CBT విధానంలో నిర్వహించాలని ఆర్జేడీ ఎంపీ సుధాకర్‌సింగ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ తిరస్కరించింది. OMR విధానంలోనే నీట్ పునఃపరీక్ష నిర్వహించాలని జస్టిస్ పీఎస్ నరిసింహ, జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్‌ల ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. అకస్మాత్తుగా పరీక్షా విధానాన్ని మార్చడం ఆచరణాత్మకంగా కష్టమని ధర్మాసనంఅభిప్రాయపడింది.

సమయాభావం, NTAపై ఉన్న ఒత్తిడిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపింది. ఎన్‌క్రిప్టెడ్‌ క్వశ్చన్‌ పేపర్లు, పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఏఐ ఆధారిత నిఘా కెమెరాల ఏర్పాటును పరిశీలించాలని పిటిషనర్‌ ధర్మాసనాన్ని కోరారు. NTA స్థానంలో కొత్త అథారిటీని ఏర్పాటు చేయాలని తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆ అభ్యర్థనలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం నీట్ పరీక్షల్లో సంస్కరణలపై జులైలో సుదీర్ఘ విచారణ జరుపుతామని వెల్లడించింది. మే 3న నిర్వహించిన నీట్-యూజీ పరీక్షలో అవకతవకలు వెలుగులోకి రావడంతో NTA పరీక్షను రద్దు చేసింది. నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీపై సుప్రీంకోర్టులో అనేక పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి.

