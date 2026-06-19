నీట్ రీ-ఎగ్జామ్కు లైన్ క్లియర్- ఆ పిటిషన్ను తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు
నీట్ రీ ఎగ్జామ్ నిలిపివేయాలని పిటిషన్- తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు- పిటిషన్లను అత్యవసరంగా విచారించలేమని స్పష్టం
NEET Re Exam Date 2026 (ANI)
Published : June 19, 2026 at 1:26 PM IST
NEET Re Exam Date 2026 : జూన్ 21న జరగనున్న నీట్ రీ-ఎగ్జామ్కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ఈ పరీక్ష నిలిపివేయాలనే పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. సుప్రీంకోర్టు తాజా నిర్ణయంతో నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ జూన్ 21న యథాతథంగా జరగనుంది. నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ నిర్వహణపై కొందరు అభ్యర్థులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా, సంబంధిత పిటిషన్లను అత్యవసరంగా విచారించలేమని స్పష్టం చేసింది. లీకేజీ రూమర్ల వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నారని కోర్టుకు న్యాయవాదులు తెలిపారు. అడ్మిట్ కార్డుల డౌన్లోడ్లోనూ సమస్యలున్నాయని చెప్పారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఆ వాదనలను తోసిపుచ్చింది.