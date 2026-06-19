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నీట్ రీ-ఎగ్జామ్‌కు లైన్ క్లియర్- ఆ పిటిషన్​ను తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు

నీట్‌ రీ ఎగ్జామ్‌ నిలిపివేయాలని పిటిషన్​- తిరస్కరించిన సుప్రీంకోర్టు- పిటిషన్లను అత్యవసరంగా విచారించలేమని స్పష్టం

NEET Re Exam Date 2026
NEET Re Exam Date 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 1:26 PM IST

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NEET Re Exam Date 2026 : జూన్ 21న జరగనున్న నీట్​ రీ-ఎగ్జామ్​కు లైన్​ క్లియర్​ అయ్యింది. ఈ పరీక్ష నిలిపివేయాలనే పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. సుప్రీంకోర్టు తాజా నిర్ణయంతో నీట్ రీ-ఎగ్జామ్‌ జూన్ 21న యథాతథంగా జరగనుంది. నీట్ రీ-ఎగ్జామ్‌ నిర్వహణపై కొందరు అభ్యర్థులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా, సంబంధిత పిటిషన్లను అత్యవసరంగా విచారించలేమని స్పష్టం చేసింది. లీకేజీ రూమర్ల వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నారని కోర్టుకు న్యాయవాదులు తెలిపారు. అడ్మిట్‌ కార్డుల డౌన్‌లోడ్‌లోనూ సమస్యలున్నాయని చెప్పారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఆ వాదనలను తోసిపుచ్చింది.

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NEET RE EXAM DATE 2026
NEET RE EXAM DATE 2026

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