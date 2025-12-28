ఆరావళి నిర్వచనంపై పునఃపరిశీలినకు సిద్ధమైన సుప్రీం- సుమోటోగా స్వీకరించిన అత్యున్నతన్యాయస్థానం
December 28, 2025
Supreme Court On Aravalli Hills : ఆరావళి పర్వతాలకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించిన నిర్వచనీయంపై వివాదం చెలరేగిన వేళ ఈ అంశాన్ని పునఃపరిశీలించేందుకు అత్యున్నతన్యాయస్థానం సిద్ధమైంది. ఈ అంశంపై సుమోటోగా స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు సోమవారం విచారణ చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ అగస్టీన్ జార్జ్ మసిహ్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు, అనుబంధ సమస్యలకు సంబంధించిన పునర్విచనాన్ని పరిశీలించనుంది.
నవంబర్ 20న కేంద్రం సిఫార్సులతో ఆరావళి పర్వతశ్రేణుల ఏకరీతి నిర్వచనాన్ని సుప్రీం ఆమోదించింది. 100 మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న భూస్వరూపాన్ని ఆరవాళి పర్వతం అని, ఒకదానికొకటి 500 మీటర్లలోపు రెండు లేదా ఎక్కువ పర్వతాల సమాహారాన్ని ఆరావళి శ్రేణిగా కేంద్రం నియమించిన కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. ఈ అంశంపై కాంగ్రెస్, ఇతర విపక్షాలు, స్వచ్ఛందసంస్థలు, పర్యావరణ ప్రేమికులు పెద్దఎత్తున నిరసనలు చేశారు. ఆరావళిలో మైనింగ్ చేస్తే థార్ ఎడారి ఉత్తర భారత దేశంలో చాలా వరకు విస్తరిస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.