ఈగను చంపేందుకు పెద్ద సుత్తి అవసరం లేదు- మెట్రోపై ఆంక్షలెందుకు?: సీజేపీ నిరసనల వేళ సుప్రీంకోర్టు ఫైర్!
దిల్లీలో మెట్రో స్టేషన్లు, రైళ్ల సేవలపై ఆంక్షలు విధించడంపై సుప్రీంకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. భద్రతా చర్యలు అవసరమే అయినా ప్రజా రవాణాను పూర్తిగా నిలిపివేయడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది.
Published : October 9, 2026 at 3:54 PM IST
SC On Delhi Restrictions : సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ శనివారం తలపెట్టిన నిరసన దృష్ట్యా దిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్ల మూసివేతపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఆంక్షల వల్ల వేలాది మంది ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని వెల్లడించింది. ఒక ఈగను చంపడానికి భారీ సుత్తిని ఉపయోగించలేమంటూ అభిప్రాయపడింది. భద్రత పేరుతో నగరంలో రాకపోకలన్నీ నిలిపివేయడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
ప్రజా రవాణా ఆపేస్తే ఎలా?
దిల్లీలో అక్టోబర్ 10న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిరసన చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో అధికారులు భారీగా ఆంక్షలు విధించారు. నిరసనకారులు సున్నిత ప్రాంతాల వైపు వెళ్లకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా పలు మెట్రో స్టేషన్ల ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాలను మూసివేయడంతో పాటు కొన్ని రైళ్లను కూడా రద్దు చేశారు. ఈ నిర్ణయాలను సవాలు చేస్తూ సీపీఎం ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంఏ బేబీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
ఆ పిటిషన్పై శుక్రవారం విచారణ సందర్భంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దిల్లీలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారని, ఉద్యోగాలు, ఇతర అవసరాల కోసం ప్రయాణించే వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందని పేర్కొంది. యువత, వృద్ధులు సహా అనేక మంది ప్రజా రవాణాపైనే ఆధారపడతారని ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. ప్రజలకు కనీస రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. మూసివేసిన మెట్రో స్టేషన్ల సంఖ్యను తగ్గించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.