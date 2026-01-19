ETV Bharat / bharat

హైవేకు 500మీటర్ల పరిధిలో మద్యం షాపులపై సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు

రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్టే

Supreme Court Judgement on Liquor Shops
Supreme Court Judgement on Liquor Shops (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 4:38 PM IST

Supreme Court Judgement on Liquor Shops : జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులకు 500 మీటర్ల పరిధిలో మద్యం షాఫుల తొలగింపుపై సుప్రీం కోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపైన ఉన్న వైన్​ షాపులను తొలగించడం లేదా తరలించాలంటూ రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్టే విధించింది. జస్టిస్​ విక్రమ్ నాథ్​, జస్టిస్​ సందీప్ మెహతాతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఆదేశించింది.

హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు సరైందేనని చెప్పిన సుప్రీం, కానీ తీర్పుపై సమగ్ర అధ్యయనం అవసరమని అభిప్రాయపడింది. రోడ్డు ప్రమాద మరణాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సుప్రీం కోర్టు, మద్యం మత్తులో వాహనం నడపడం పెను ప్రమాదానికి దారి తీస్తుందని చెప్పింది. 2025 నవంబర్​ 24న రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ రామ్​ స్వరూప్​ యాదవ్​ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను విచారిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

