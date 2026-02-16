ETV Bharat / bharat

'పెళ్లికి ముందే శారీరకంగా కలవాల్సిన అవసరం ఏముంది?'- సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

supreme court :పెళ్లికి ముందు శారీరక సంబంధాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- వివాహం కాకముందు ఎవరినీ నమ్మకూడదని హితవ

supreme court
supreme court (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 9:42 PM IST

1 Min Read
Supreme Court On Physical Relationship Before Marriege : పెళ్లికి ముందు శారీరక సంబంధాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలనీ ఎవరూ ఎవరిని అంత సులువుగా నమ్మకూడదంటూ సుప్రీంకోర్టు హితవు పలికింది. ఓ యువతిని పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసి, మరొకరిని వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి బెయిల్ పిటిషన్‌ విచారణ సందర్భంగా సుప్రీం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. 2022లో మ్యాట్రిమోని సైట్ ద్వారా తనకు దుబాయ్‌లో ఉండే యువకుడు పరిచయమయ్యాడనీ పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించడంతో శారీరకంగా దగ్గరయ్యామని ఓ యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఏకాంత సమయంలో తనకు తెలియకుండా రహస్యంగా వీడియోలు చిత్రీకరించాడని తెలిపింది.

తర్వాత అతడు మరొకర్ని పెళ్లి చేసుకోగా ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే ఆ వీడియోలను వైరల్‌ చేస్తానని నిందితుడు బెదిరించినట్లు పేర్కొంది. ఈ కేసులో నిందితుడి బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను విచారించిన సుప్రీం, పెళ్లి పట్ల యువతి అంత కచ్చితంగా ఉన్నప్పుడు పెళ్లికి ముందే శారీరక సంబంధాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందని పేర్కొంది. ఈ కేసులో ఇద్దరు ఏకాభిప్రాయంతో దగ్గరైనందున విచారించి దోషులుగా నిర్ధారించాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడింది. వారిని మధ్యవర్తిత్వానికి పంపుతామని పేర్కొంటూ తుది విచారణను బుధవారానికి వాయిదా వేసింది.

