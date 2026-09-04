నిరసనకారులపై పోలీసులు దాడి చేయడం బాధాకరం : జంతర్ మంతర్ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు జడ్జి
జంతర్ మంతర్ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు జడ్జి భుయాన్ స్పందన - పోలీసుల చర్యలు దిగ్బ్రాంతి కలిగించాయని వ్యాఖ్య
Published : September 4, 2026 at 10:19 PM IST
Justice Ujjal Bhuyan On Police Lathi Charge : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల నిరసనపై సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థులు, నిరసనకారులపై పోలీసులు దాడి చేయడం బాధాకరం అని, ఈ ఘటన ఆయనకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగించిందని అన్నారు. దిల్లీ వైస్రాయ్ హాల్లో మాజీ కార్యదర్శి యశోవర్ధన్ ఆజాద్ రచించిన 'పోలీసింగ్ ది రిపబ్లిక్' పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జస్టిస్ భుయాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'నిరసనకారులు, ప్రదర్శనకారులపై పోలీస్ యువ అధికారులు దాడి చేయడం బాధాకరమైన విషయం. అది మనందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుంది' అని భుయాన్ అన్నారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ పి. చిదంబరం, మహారాష్ట్ర మాజీ డీజీపీ డి. శివానందన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
VIDEO | New Delhi: "Police personnel assaulting protesters is distressing; it is a matter of grave concern," says Justice Ujjal Bhuyan on police action at Jantar Mantar, at the release of retired IPS officer Yashovardhan Azad's book 'Policing the Republic'. pic.twitter.com/BSF0qdY3Nn— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026