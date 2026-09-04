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నిరసనకారులపై పోలీసులు దాడి చేయడం బాధాకరం : జంతర్ మంతర్ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు జడ్జి

జంతర్ మంతర్ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు జడ్జి భుయాన్ స్పందన - పోలీసుల చర్యలు దిగ్బ్రాంతి కలిగించాయని వ్యాఖ్య

Justice Ujjal Bhuyan
జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ (Source : PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 10:19 PM IST

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Justice Ujjal Bhuyan On Police Lathi Charge : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల నిరసనపై సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థులు, నిరసనకారులపై పోలీసులు దాడి చేయడం బాధాకరం అని, ఈ ఘటన ఆయనకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగించిందని అన్నారు. దిల్లీ వైస్రాయ్ హాల్‌లో మాజీ కార్యదర్శి యశోవర్ధన్ ఆజాద్ రచించిన 'పోలీసింగ్ ది రిపబ్లిక్' పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జస్టిస్ భుయాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నిరసనకారులు, ప్రదర్శనకారులపై పోలీస్ యువ అధికారులు దాడి చేయడం బాధాకరమైన విషయం. అది మనందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుంది' అని భుయాన్ అన్నారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ పి. చిదంబరం, మహారాష్ట్ర మాజీ డీజీపీ డి. శివానందన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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LATHI CHARGE AT JANTAR MANTAR
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