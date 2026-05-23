చిన్నపిల్లల మిస్సింగ్ కేసులపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన- వాటిని కిడ్నాప్లుగా పరిగణించాలని ఆదేశం
Published : May 23, 2026 at 5:28 PM IST
SC On Child Trafficking : దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న చిన్నపిల్లల అదృశ్యం కేసులను తీవ్రంగా పరిగణించిన సుప్రీంకోర్టు, వాటిని కిడ్నాప్ కేసులుగా నమోదు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తప్పిపోయిన పిల్లలను గుర్తించడంలో ఉన్న వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలను సరిదిద్దడానికి, అక్రమ రవాణా (ట్రాఫికింగ్) నెట్వర్క్లను అరికట్టడానికి ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
2011లో తమిళనాడులో కుమార్తెను పోగొట్టుకున్న ఓ వ్యక్తి దాఖలుచేసిన ప్రజాప్రయోజన వాజ్యంపై జస్టిస్ అసహనుద్దీన్ అమానుల్లా, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్లతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ జరిపింది. ఈ సందర్భంగా, నిరంతరం పెరుగుతున్న పిల్లల అదృశ్యం కేసులపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ అమానుల్లా మాట్లాడుతూ, " చిన్న పిల్లల మిస్సింగ్ కేసుల్లో చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం దాదాపు 47వేల మంది పిల్లలు ట్రేస్ కాకుండా మిగిలిపోయారు. గతేడాది ఈ సంఖ్య దాదాపు 10వేల మంది ఉండవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ బ్యాక్లాగ్ పెరుగుతూనే ఉంది" అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
తప్పిపోయిన పిల్లలు తరచుగా వ్యవస్థీకృత అంతర్-రాష్ట్ర అక్రమ రవాణా ముఠాల (సిండికేట్స్) బారిన పడుతున్నారనే క్షేత్రస్థాయి వాస్తవానికి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అంగీకరించింది. పోలీస్ యంత్రాంగం నిర్వహిస్తున్న 'క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్స్' (CCTNS) డేటాబేస్, ఛైల్డ్ వెల్ఫేర్ అధికారులు నిర్వహిస్తున్న 'విశాల్ వాత్సల్య' డేటాబేస్ మధ్య సరైన సమన్వయం, ఏకీకరణ లేకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోందని కోర్టు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల మిస్సింగ్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తాత్కాలికంగా 5 కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది.
- వివిధ సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న డేటాబేస్లను ఏకీకృతం చేయాలి. తద్వారా పోలీసులు, ఛైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీలు, జిల్లా బాలల రక్షణ విభాగాలు, బాలల సంరక్షణ కేంద్రాల మధ్య సమాచారం (రియల్-టైమ్) తక్షణమే బదిలీ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖను కోర్టు ఆదేశించింది.
- జిల్లాలో యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్లు (AHTUs) ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, అవి పనిచేయడం లేదని లేదా కేవలం కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయని కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయమై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఏహెచ్టీయూలను తగిన అధికారాలు, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలతో నాలుగు వారాల్లోపు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసేలా చేయాలని ఆదేశించింది.
- ఒక బిడ్డ అదృశ్యమైనప్పుడు, అధికారులు దానిని ముందుగానే కిడ్నాప్ లేదా అపహరణగా భావించి దర్యాప్తు ప్రారంభించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి కేసులను కిడ్నాప్ నిబంధనల కింద నమోదు చేయడం వల్ల దర్యాప్తులో సీరియస్నెస్ పెరుగుతుందని, విధానపరమైన అస్పష్టత వల్ల జరిగే ఆలస్యాన్ని నివారించవచ్చని అత్యున్నత ధర్మాసనం పేర్కొంది. పరిస్థితులు మానవ అక్రమ రవాణా లేదా వ్యవస్థీకృత నేర ముఠాల ప్రమేయాన్ని సూచిస్తున్నట్లయితే, దర్యాప్తు సంస్థలు ఆ కేసులను యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్లకు బదిలీ చేయడానికి నాలుగు నెలలపాటు వేచి చూడకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
- రక్షించిన పిల్లలను సాధారణంగా 24 గంటల్లోపు వారి కుటుంబాలకు అప్పగించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఒకవేళ ఆ కుటుంబానికే అక్రమ రవాణా లేదా వేధింపులతో సంబంధం ఉందని ఆధారాలు ఉంటే, అప్పుడు ఆ పిల్లలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఛైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీలే చూసుకోవాలని పేర్కొంది.
- రక్షించిన ప్రతి బిడ్డకు ఆధార్ నమోదు, ధ్రువీకరణ (వెరిఫికేషన్) జరగాలని, దీని వల్ల నకిలీలను నిరోధించడానికి వీలవుతుందని కోర్టు పేర్కొంది. పిల్లల ఆధార్, పర్యవేక్షణను నిర్ధరించడానికి జిల్లా బాలల రక్షణ విభాగాలలు (డీసీపీయూ) చురుగ్గా సమన్వయం చేసుకోవాలని ఆదేశించింది. ఈ కేసు విచారణ ఇంకా కొనసాగుతుందని, దేశవ్యాప్తంగా అధికారులు ఈ ఆదేశాలను ఎంత వరకు అమలు చేశారో పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి ఆదేశాలు ఇస్తామని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను 2026 ఆగస్టుకు వాయిదా వేసింది.
కేసు నేపథ్యం ఏమిటి?
2011 సెప్టెంబర్ 19న చెన్నైలో తన కుమార్తె అదృశ్యం కావడంతో జి.గణేశ్ అనే వ్యక్తి మద్రాస్ హైకోర్టులో క్రిమినల్ రివిజన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ రోజే విరుగాంబాక్కం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు అయ్యింది. కానీ స్థానిక పోలీసులు, ఆ తర్వాత సెంట్రల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ దర్యాప్తు చేసినప్పటికీ ఆ చిన్నారి ఆచూకీ లభించలేదు. చివరకు పోలీసులు ఈ కేసును 'అన్డిటక్టబుల్' (గుర్తించలేనిది)గా పేర్కొంటూ క్లోజర్ రిపోర్ట్ సమర్పించారు. ఆ తర్వాత తండ్రి దాఖలు చేసిన ప్రొటెస్ట్ పిటిషన్ను కొట్టివేశారు. మద్రాస్ హైకోర్టు కూడా 2025 మార్చిలో ఇందులో జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. దీనితో బాధిత తండ్రి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో అధికారులు, మద్రాస్ హైకోర్టు అనుసరించిన విధానంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న తప్పిపోయిన పిల్లల కేసులను యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్లకు బదిలీ చేయడంపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ 2013లో జారీ చేసిన సర్క్యులర్, 2011లో తప్పిపోయిన ఈ చిన్నారికి వర్తించదనే వాదనను కోర్టు తప్పుబట్టింది. పిల్లల ఆచూకీ లభించనంత కాలం, బాలల రక్షణ మార్గదర్శకాలు, యాంటీ-ట్రాఫికింగ్ ప్రోటోకాల్లను అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కొనసాగుతుందని సర్వోన్నత ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సుప్రీంకోర్టు దేశవ్యాప్తంగా తప్పిపోతున్న పిల్లల సమస్యపై సుమోటోగా విచారణ చేపట్టి, ప్రతి జిల్లాలో యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్లను పునరుద్ధరించాలనే ఆదేశాలతో పాటు, పై మార్గదార్శకాలను జారీ చేసింది.
