'ఆ వాహనాలకు నో పెట్రోల్'- సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు
ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపై తిరగడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన సుప్రీంకోర్టు- అరికట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రానికి ఆదేశం
supreme court (ANI)
Published : August 4, 2026 at 10:16 PM IST
SC On Third Party Insurance : థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపై తిరగడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన సుప్రీంకోర్టు, మంగళవారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఆ విధానాన్ని అరికట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధనాన్ని నిరాకరించేలా ఓ పైలట్ ప్రాజెక్టు రూపొందించాలని జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్రా ధర్మాసనం దిశానిర్దేశం చేసింది.
డిజిటల్ మోసాలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- ఆర్బీఐకి SOP సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం