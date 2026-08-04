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'ఆ వాహనాలకు నో పెట్రోల్'- సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు

ఇన్సూరెన్స్‌ లేకుండా పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపై తిరగడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన సుప్రీంకోర్టు- అరికట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రానికి ఆదేశం

supreme court
supreme court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 10:16 PM IST

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SC On Third Party Insurance : థర్డ్‌ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్‌ లేకుండా పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు రోడ్లపై తిరగడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన సుప్రీంకోర్టు, మంగళవారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఆ విధానాన్ని అరికట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. థర్డ్‌ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్‌ లేకపోతే పెట్రోల్‌ బంకుల్లో ఇంధనాన్ని నిరాకరించేలా ఓ పైలట్‌ ప్రాజెక్టు రూపొందించాలని జస్టిస్‌ సంజయ్‌ కరోల్‌, జస్టిస్‌ ప్రశాంత్‌కుమార్‌ మిశ్రా ధర్మాసనం దిశానిర్దేశం చేసింది.

డిజిటల్ మోసాలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- ఆర్‌బీఐకి SOP సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం

TAGGED:

MOTOR VEHICLE INSURANCE
SUPREME COURT ON VEHICLES
SC ON THIRD PARTY INSURANCE

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