'వీధి కుక్కల తరలింపు ఆదేశాలు కొనసాగుతాయ్​'- ఉపసంహరణకు సుప్రీంకోర్టు నో

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 11:20 AM IST

SC On Stray Dogs : బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వీధి కుక్కల తరలింపుపై ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఆదేశాలు కొనసాగుతాయని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. 2025 నవంబర్‌ 7న జారీ ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవరించబోమని స్పష్టం చేసింది. జంతు ప్రేమికులు, సంక్షేమ సంస్థలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు కొట్టిపారేసింది. వీధుల్లో జంతువుల వ్యాప్తి ప్రమాదకరమని వ్యాఖ్యనించింది. అవి ప్రజలపై దాడి చేసిన వాస్తవాలను విస్మరించలేమని తెలిపింది. వీధి కుక్కల నిర్వహణ సమస్యను ఇకపై దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంబంధిత హైకోర్టులు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించింది. ఈ విషయంలో తమ ఆదేశాలను అమలు జరిగేలా చూసేందుకు అన్ని హైకోర్టులు సుమోటోగా విచారణ ప్రారంభించాలని పేర్కొంది.

