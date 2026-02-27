'పదవీవిరమణకు 2 నెలల ముందే కొత్త సీజేల నియామకం'- సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం కీలక నిర్ణయం
మద్రాస్, ఏపీ హైకోర్టులకు కొత్త సీజేలను సిఫారసు చేసిన కొలీజియం- ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లీసా గిల్ సిఫారసు- మద్రాస్ హైకోర్టు తదుపరి సీజేగా జస్టిస్ సుశ్రుత్ అరవింద్ సిఫారసు
SC Collegium on HC Chief Justice (ANI)
Published : February 27, 2026 at 8:18 AM IST
SC Collegium on HC Chief Justice : హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల నియామకంపై సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై పదవీ విరమణకు 2 నెలల ముందే కొత్త సీజేలను నియమించాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలోనే మద్రాస్, ఏపీ హైకోర్టులకు కొత్త సీజేలను సిఫారసు చేసింది. ప్రస్తుతం చండీగఢ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లీసా గిల్ను ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సిఫారసు చేసింది. అటు మద్రాస్ హైకోర్టు తదుపరి సీజేగా జస్టిస్ సుశ్రుత్ అరవింద్ సిఫారసు చేసింది. ప్రస్తుత సీజేలు పదవీ విరమణ చేయగానే కొత్తవారు బాధ్యతలు స్వీకరించాలని కొలీజియం ఆదేశించింది.