తెలంగాణ సీజేకు ప్రమోషన్- ముగ్గురు జడ్జిలను సిఫారసు చేసిన సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం
మూడు రాష్ట్రాల హైకోర్టు సీజేలను సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలుగా పదోన్నతికి సిఫారసు- తెలంగాణ, గుజరాత్, దిల్లీ హైకోర్టు సీజేల పదోన్నతికి సిఫారసు- నేటి సమావేశంలో సిఫారసుకు ఆమోదం తెలిపిన కొలీజియం
Published : September 28, 2026 at 10:25 PM IST
SC Collegium Recommendations : సుప్రీంకోర్టుకు కొత్తగా ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల నియామకానికి రంగం సిద్ధమైంది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలో సోమవారం సమావేశమైన కొలీజియం మూడు రాష్ట్రాల హైకోర్టుల సీజేల పేర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలని నిర్ణయించింది. వీరిలో తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ సింగ్, గుజరాత్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సునీతా అగర్వాల్, దిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ ఉన్నారు. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్తో పాటు జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఎంఎం సుందరేశ్, జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహ సుప్రీంకోర్టు కొలీజియంలో సభ్యులుగా ఉన్నారు.