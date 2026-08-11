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'శబరిమల మహిళల ప్రవేశంపై అక్టోబర్‌లో సుప్రీం తీర్పు'- సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ హింట్​

బోధ్​ గయ ఆలయ నిర్వహణ కేసు విచారణ సందర్భంగా చెప్పిన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్- మే 14న తీర్పును రిజర్వ్ చేసిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం

Supreme Court Sabarimala Verdict
శబరిమల ఆలయం ((File Photo/IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 7:57 PM IST

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Supreme Court Sabarimala Verdict : దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఉత్కంఠ రేపుతున్న శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పు ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో వెలువడుతుందని సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం వెల్లడించింది. బోధ్​ గయ ఆలయ నిర్వహణ కేసు విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, శబరిమల విషయంపై మౌఖికంగా చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని పిటిషనర్లలో ఒకరి తరఫున వాదిస్తున్న న్యాయవాది అమోల్ బి కరాండే చెప్పుకొచ్చారు. తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం రిజర్వ్ చేసిన శబరిమల తీర్పు తర్వాత బోధ్ గయ పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరిస్తామని సీజేఐ మౌఖికంగా చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును అక్టోబర్ 6వ తేదీకి షెడ్యూల్ చేశారని ఈటీవీ భారత్‌కు తెలిపారు.

ఈ ఏడాది మే 14న కేరళలోని శబరిమల ఆలయంతో సహా మతపరమైన ప్రదేశాల్లో మహిళలపై వివక్షకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఇందులో బహుళ మతాలు పాటించే మత స్వేచ్ఛ పరిధి, విస్తృతికి సంబంధించిన పిటిషన్లను విచారించింది. ఈ తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం 16 రోజుల పాటు విచారించింది. సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, సీనియర్ న్యాయవాదులు సి.ఎస్. వైద్యనాథన్, అభిషేక్ సింఘ్వీ, ముకుల్ రోహత్గీ, ఇందిరా జైసింగ్, నీరజ్ కిషన్ కౌల్, గోపాల్ శంకరనారాయణన్ తదితరులు చేసిన వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

భారత రాజ్యాంగం అప్పగించిన న్యాయ సమీక్ష అనే విధిని తాము చిత్తశుద్ధితో నిర్వర్తిస్తామని తీర్పు రిజర్వ్ చేసే సమయంలో సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. సామాజిక సంస్కరణ, సంక్షేమం అంశాల్లో ఆ బాధ్యతను త్యజించేది లేదని సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ నేతృత్వంలోని విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం సామాజిక సంక్షేమం, సంస్కరణల బాధ్యత శాసన నిర్మాణ వ్యవస్థదే అయినప్పటికీ ఆ అంశాల్లో న్యాయవ్యవస్థకు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో అధికారం ఉంటుందని ఈ కేసులో కోర్టు సహాయకుడి (అమికస్‌ క్యూరీ)గా ఉన్న సీనియర్‌ న్యాయవాది కె.పరమేశ్వరన్‌ పేర్కొన్నారు. అత్యుత్సాహవంతుడైన సంస్కరణవాదిగా న్యాయ వ్యవస్థ ఉండదని, అదే సమయంలో ప్రేక్షక పాత్రకూ పరిమితం కాబోదని తెలిపారు. ఈ వాదనతో ఏకీభవించిన సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, రాజ్యాంగ విధిని న్యాయవ్యవస్థ విస్మరించజాలదని స్పష్టం చేశారు. అటు మతపరమైన ఆచారాల వ్యవహారాల్లో కోర్టుల న్యాయసమీక్ష తగదని కేంద్రం తరఫున వాదనలు వినిపించిన సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా పేర్కొన్నారు.

శబరిమలలో 10-50 ఏళ్ల మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ 2018లో సుప్రీంకోర్టు చరిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ వయసు మహిళలకు ఆలయంలోకి ప్రవేశం నిరాకరణ అంటరానితనంగా, రాజ్యాంగ అధికరణం 17కు ఉల్లంఘనగా ఉందని తీర్పులో అత్యున్నత న్యాయస్థానం అభివర్ణించింది. అయితే, ఆ తర్వాత ఈ తీర్పుపై సుప్రీం కోర్టులో పలు రివ్యూ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఫలితంగా ఈ అంశాన్ని విస్తృత ధర్మాసనానికి బదిలీ చేస్తూ 2019 నవంబరులో నాటి సీజేఐ జస్టిస్‌ రంజన్‌ గొగొయ్‌ నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలో సుప్రీం కోర్టులో విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టి తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఈ ధర్మాసనంలో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్‌తో పాటు జస్టిస్‌ బి.వి. నాగారత్న, జస్టిస్​ ఎం.ఎం. సుందరేష్, జస్టిస్​ అహ్సనుద్దీన్ అమానుల్లా, జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ అగస్టిన్ జార్జ్ మసిహ్, జస్టిస్​ ప్రసన్న బి. వరలే, జస్టిస్​ ఆర్. మహాదేవన్, జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చి ఉన్నారు.

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