'బొద్దింకల్లా మారిన నిరుద్యోగులు'- తన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చిన CJI
ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం- వాటిపై వివరణ ఇచ్చిన సీజేఐ- తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని వెల్లడి
Published : May 16, 2026 at 4:30 PM IST
CJI Controversy Remarks : నిరుద్యోగులు బొద్దింకల్లా మారి వ్యవస్థపై దాడి చేస్తున్నారని తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వివరణ ఇచ్చారు. మీడియాలోని ఒక వర్గం తన మౌఖిక వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించి, దేశ యువతపై విమర్శలుగా తప్పుగా చిత్రీకరించిందని అన్నారు. నకిలీ, బోగస్ డిగ్రీలతో లాయర్ వంటి వృత్తులలోకి ప్రవేశించిన వారినుద్దేశించి తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేశానని చెప్పారు. దేశ యువత పట్ల తాను ఎంతగానో గర్వపడుతున్నానని వెల్లడించారు. ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా తాను చేసిన వ్యాఖ్యల వివాదస్ఫదం కావడంతో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందించారు.
"శుక్రవారం ఒక కేసు విచారణ సందర్భంగా నేను చేసిన మౌఖిక వ్యాఖ్యలను మీడియాలోని ఒక వర్గం వక్రీకరించిన తీరు చదివి నేను బాధపడ్డాను. నకిలీ, బోగస్ డిగ్రీలతో లాయర్ వంటి వృత్తిలలోకి ప్రవేశించిన వారిని నేను ప్రత్యేకంగా విమర్శించాను. అలాంటి వ్యక్తులే మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఇతర ఉన్నత వృత్తులలోకి కూడా చొరబడ్డారన్నాను. అలాంటివారిని పరాన్నజీవులతో పోల్చాను. నేను మన దేశ యువతను విమర్శించానని చెప్పడం పూర్తిగా నిరాధారం. దేశ యువత పట్ల నేను గర్వపడుతున్నాను. వారిని అభివృద్ధి చెందిన దేశానికి మూలస్తంభాలుగా భావిస్తున్నాను. దేశంలోని యువత నాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. భారత యువతకు నా పట్ల గొప్ప గౌరవం, మర్యాద ఉన్నాయని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. " అని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు.