"మమతా బెనర్జీ చర్యలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేశాయి"- బంగాల్ సీఎంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు- ఐ ప్యాక్పై ఈడీ విచారణలో ప్రభుత్వం కలగజేసుకోవడంపై మండిపడ్డ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం
Supreme Court Blasts Mamata Interference In I-PAC Case As Threat To Democracy (ANI)
Published : April 22, 2026 at 4:50 PM IST
Supreme Court On Mamata IPAC Case : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్ జరగనున్న ముందురోజు టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి షాక్ తగిలింది. రాజకీయ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఐ-ప్యాక్పై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) జరుపుతున్న విచారణ మధ్యలోకి బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ చొరబడి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేయడం సరికాదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయినా విచారణ మధ్యలోకి వెళ్లి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేసి, ఆ తర్వాత దీనిని రాష్ట్రానికీ, కేంద్రానికీ మధ్య వివాదంగా మార్చవద్దని చెప్పలేరని పేర్కొంది.