చిన్నారుల అశ్లీల కంటెంట్పై నిషేధం- ఆ ప్లాట్ఫారమ్స్పై చర్యలు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం
పిల్లలకు హాని కలిగించే లైంగిక దోపిడీ కంటెంట్ను సబ్స్క్రిప్షన్ లేదా పేవాల్ ద్వారా అందించకూడదని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారి కోసం భారీగా జరిమానాలు విధించే వ్యవస్థను పరిశీలించాలని కేంద్రానికి సూచించింది.
Published : October 17, 2026 at 7:30 PM IST
SC on Child sexual abuse Content : పిల్లలకు హాని కలిగించే లైంగిక దోపిడీ కంటెంట్ను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లపై సుప్రీం కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి కంటెంట్ను పేవాల్ లేదా సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా అందించడం, అప్లోడ్ చేయడం, ప్రచారం చేయడం, ప్రసారం చేయడం జరగకుండా ప్రతి మధ్యవర్తిత్వ సంస్థ (ఇంటర్మీడియరీస్) చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. జస్టిస్ జేబీ పార్ధివాలా, జస్టిస్ కె. వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం అక్టోబర్ 15న ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిల్లల లైంగిక దోపిడీ, వేధింపులకు సంబంధించిన కంటెంట్ను చైల్డ్ సెక్సువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ అబ్యూస్ మెటీరియల్గా (CSEAM) పేర్కొంటూ, దానిని అరికట్టడంలో ప్లాట్ఫామ్లు, నియంత్రణ సంస్థలు తగిన చర్యలు తీసుకోవట్లేదని వ్యాఖ్యానించింది.
2024లోనే సుప్రీం కోర్టు ఈ అంశంపై ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ, సోషల్ మీడియా సంస్థలు వాటిని సరిగా అమలు చేయడం లేదని ధర్మాసనం చీవాట్లు పెట్టింది. రెండేళ్లు దాటినా చెప్పుకోదగ్గ పురోగతి ఏం కనిపించడం లేదని, ఇటీవలి కాలంలో వచ్చిన వార్తలు పిల్లల భద్రతపై మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని తెలిపింది. ప్రత్యేకించి ఈ హానికర కంటెంట్కు నేరుగా లింక్స్ ఇవ్వకపోయినా, సోషల్ మీడియా అల్గారిథంల ద్వారా పరోక్షంగా వాటిని ప్రచారం చేసి చట్టం నియంత్రణ తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని కోర్టు గుర్తుచేసింది. పిల్లల్ని రక్షించేందుకు రూపొందించిన POCSO (పోక్సో) చట్టంలోని సెక్షన్లు 15, IT చట్టంలోని సెక్షన్ 67B వంటి నిబంధనల అమలును తప్పించుకునే విధంగా ఇలాంటి కంటెంట్ను ప్రోత్సహించకూడదని స్పష్టం చేసింది.
ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానా, అక్రమ ఆదాయం స్వాధీనం
ఇక సోషల్ మీడియా మధ్యవర్తులు సమాచార సాంకేతిక చట్టం నిబంధనల్ని ఉల్లంఘిస్తే భారీగా జరిమానాలు విధించే వ్యవస్థను రూపొందించే అంశాల్ని పరిశీలించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అత్యున్నత న్యాయస్థానం సూచించింది. పెనాల్టీ మొత్తాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు ఉల్లంఘన తీవ్రత, ఎంత కాలం కొనసాగింది, ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అయింది, వార్షిక టర్నోవర్ వంటి అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. పేవాల్ లేదా ఇతర సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా నిషేధిత కంటెంట్ను నేరుగా లేదా పరోక్షంగా హోస్ట్ చేయడం, అప్లోడ్ చేయడం, ప్రచారం, ప్రసారం చేస్తే, ఆ కంటెంట్ ద్వారా సంబంధిత ప్లాట్ఫామ్ సంపాదించిన ఆదాయాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే విధానం ఉండాలని కూడా ఆదేశించింది.
అక్రమ/నకిలీ కంటెంట్ను వేగంగా గుర్తించి తొలగించడానికి సాంకేతిక వ్యవస్థల్ని వినియోగించాలని ధర్మాసనం ఈ సందర్భంగా సూచించింది. అన్ని ప్రముఖ సోషల్ మీడియా మధ్యవర్తిత్వ సంస్థలు తమ ప్లాట్ఫామ్ల నుంచి చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీ కంటెంట్ను గురించి, తొలగించేందుకు వీలుగా పర్సెప్చువల్ హాష్ మ్యాచింగ్, యూఆర్ఎల్ లిస్టింగ్ వంటి సాంకేతికతల్ని ఉపయోగించేలా తగిన మార్గదర్శకాలు (SOP) రూపొందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ CSEAMను గుర్తించి తొలగించడమే ఏకైక లక్ష్యంగా నేషనల్ హ్యాష్ అండ్ యూఆర్ఎల్ లిస్ట్ డేటాబేస్ను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది.
పిల్లలకు ఇంటర్నెట్ అవసరమే
ఈ సందర్భంగా ఇంటర్నెట్ను వినియోగించే హక్కు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21, ఆర్టికల్ 19 (1)(a) ప్రకారం ప్రాథమిక హక్కులో భాగమని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొంది. పిల్లలకు కూడా ఈ హక్కులు వర్తిస్తాయని, వారి భద్రతను కాపాడటం, వారి స్వేచ్ఛను గౌరవించడం రెండూ పరస్పరం విరుద్ధమైన అంశాలేమీ కావని తెలిపింది. పిల్లలు కొన్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లను ఉపయోగించకుండా చేసినంత మాత్రాన, వారు ఇంటర్నెట్ వినియోగాన్ని పూర్తిగా ఆపివేయరని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అందుకే పిల్లలు ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగించకుండా పూర్తిగా నిషేధించడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, హానికర కంటెంట్ గుర్తించి, తొలగించి, దాని వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం కోసం అన్ని వర్గాలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించింది. పిల్లలకు సంబంధించిన అశ్లీల కంటెంట్ను చూడటం, డౌన్లోడ్ చేయడం వంటివి పోక్సో చట్టం, సమాచార సాంకేతిక చట్టం కింద నేరాలుగా పరిగణించనున్నట్లు సుప్రీం కోర్టు 2024 సెప్టెంబర్ 23న పేర్కొంది.
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