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డిజిటల్ మోసాలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- ఆర్‌బీఐకి SOP సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం

మ్యూల్ అకౌంట్లు, సైబర్ మోసాల నివారణకు ఆర్‌బీఐ ఎస్‌వోపీ రూపొందించాలని ఆదేశం- ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, డబ్బు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవస్థలను రాష్ట్రాలు వెంటనే అమలు చేయాలని సుప్రీం సూచన

SUPREME COURT
SUPREME COURT (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 5:04 PM IST

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SC On Digital Fraud : దేశంలో పెరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సైబర్ నేరాలకు ఉపయోగపడుతున్న మ్యూల్ అకౌంట్లు (ఇతరుల పేర్లతో నిర్వహించే బ్యాంకు ఖాతాలు)పై సమర్థంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానం (ఎస్‌వోపీ) రూపొందించి, దేశంలోని అన్ని హైకోర్టుల రిజిస్ట్రార్ జనరల్‌లకు అందించాలని ఆదేశించింది.

డిజిటల్ మోసాల బాధితులకు త్వరగా న్యాయం జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ప్రభుత్వాలు, చట్ట అమలు సంస్థలు ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ (గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ మాడ్యూల్)ను అమల్లోకి తీసుకురావాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. మోసపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందే వ్యవస్థ (మనీ రెస్టోరేషన్ మాడ్యూల్)ను కూడా తీసుకురావాలని అభిప్రాయపడింది. అలాగే ఆ రెండు వ్యవస్థలపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించే చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను ఆదేశించింది.

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SC ON MULE ACCOUNTS
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