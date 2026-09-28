CBSE విద్యార్థులకు ఊరట- ఆరో తరగతికి త్రిభాషా విధానం నుంచి మినహాయింపు
ఇప్పటికే భాషలు ఎంచుకున్న విద్యార్థులకు ఇబ్బందులపై కేంద్రం కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం- సీబీఎస్ఈ పరిధిలో దాదాపు 99 శాతం పాఠశాలల్లో మూడో భాష అమలవుతోందన్న కేంద్రం
Published : September 28, 2026 at 6:08 PM IST
Supreme Court On CBSE Policy : సీబీఎస్ఈ (CBSE) పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు సుప్రీంకోర్టు ఊరటనిచ్చింది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఆరో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు త్రిభాషా విధానం నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కేంద్రం, సీబీఎస్ఈని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే ఏడో, ఎనిమిది, తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇచ్చిన వెసులుబాటునే ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు కూడా కల్పించాలని సూచించింది. 2027 ఏప్రిల్ 1 నుంచి త్రిభాషా విధానాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపింది. సీబీఎస్ఈ కొత్త భాషా విధానాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జాయ్మల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఆ వ్యవహారాన్ని విచారించింది.
ఏమిటీ త్రిభాషా విధానం?
జాతీయ విద్యా విధానం (NEP) 2020, జాతీయ పాఠ్యప్రణాళిక ఫ్రేమ్వర్క్ 2023కు అనుగుణంగా సీబీఎస్ఈ తన భాషా విధానంలో మార్పులు చేసింది. దీని ప్రకారం విద్యార్థులు మూడు భాషలను చదవాలి. అందులో కనీసం రెండు భారతీయ భాషలు ఉండాలి. హిందీ, సంస్కృతం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ, బంగాలీ, పంజాబీ, గుజరాతీ, ఒడియా, అస్సామీ వంటి భాషలను భారతీయ భాషలుగా సీబీఎస్ఈ పేర్కొంది. ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, అరబిక్, స్పానిష్ వంటి వాటిని ఇతర భాషలుగా వర్గీకరించింది. అయితే ఆ విధానాన్ని అమలు చేసే సమయంలో ఇప్పటికే కొన్ని తరగతుల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల భాషా ఎంపికల్లో మార్పులు చేయాల్సి రావడం సమస్యగా మారింది. దీనిపైనే కొన్ని పాఠశాలలు, విద్యార్థుల తరఫున పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి.
మధ్యలో భాష మార్చడం ఎలా?
విద్యార్థులు ఇప్పటికే ఒక భాషను ఎంచుకుని కొన్ని సంవత్సరాలు చదివిన తర్వాత కొత్త విధానం ప్రకారం మరో భాషను తీసుకోవాల్సి రావడం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుందని పిటిషనర్లు కోర్టుకు తెలిపారు. ఉదాహరణకు దిల్లీలోని ఒక పాఠశాలలో కొంతమంది విద్యార్థులు నాలుగో తరగతి నుంచి స్పానిష్ చదువుతున్నారని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు వివరించారు. కొత్త విధానం కారణంగా వారిని సంస్కృతం చదవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని తెలిపారు. దీంతో విద్యార్థులు ఇప్పటికే ఎంచుకున్న భాషను మధ్యలో మార్చాల్సి వస్తే వారి చదువుపై ప్రభావం పడుతుందా? పాఠశాలలకు అవసరమైన ఉపాధ్యాయులు, పుస్తకాలు, ఇతర వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయా? అనే అంశాలపై సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది.
కేంద్రం ఏం చెప్పింది?
ప్రస్తుత ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు కూడా మినహాయింపు ఇవ్వడానికి కేంద్రం తొలుత ఆసక్తి చూపలేదు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే కొత్త భాషా విధానాన్ని అమలు చేయవచ్చని కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కోర్టుకు తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా సీబీఎస్ఈకి అనుబంధంగా ఉన్న దాదాపు 28 వేల పాఠశాలల్లో 99 శాతం వరకు మూడో భాష విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాయని కేంద్రం తెలిపింది. కేవలం 1.2 శాతం పాఠశాలల్లోనే అమలుకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్నాయని పేర్కొంది.
పుస్తకాలు, ఇతర విద్యా సామగ్రి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించింది. అయితే ప్రస్తుత ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు కొంత సమయం ఇవ్వవచ్చని జస్టిస్ జాయ్మల్య బాగ్చి సూచించారు. పాఠశాలలకు అవసరమైన ఉపాధ్యాయులు, పుస్తకాలు, భాషా బోధనకు సంబంధించిన ఇతర వనరులను సిద్ధం చేసుకునేందుకు మరింత సమయం లభిస్తుందని చెప్పారు. 2027 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో విధానాన్ని అమలు చేయవచ్చని సూచించారు. కొత్త విధానం అమలులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పాఠశాలలను నేరుగా సంప్రదించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రానికి సూచించింది.
ఇందుకోసం బాధ్యతాయుతమైన సీనియర్ అధికారులతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సూచించారు. పిటిషన్లు వేసిన పాఠశాలలతోనూ మాట్లాడి, వాస్తవంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయో తెలుసుకోవాలని చెప్పారు. దీనివల్ల భాషా విధానం అమలులో ఉన్న ఇబ్బందులపై స్పష్టత వస్తుందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. చివరకు ఏడో, ఎనిమిది, తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇచ్చిన మినహాయింపునే ప్రస్తుత ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు కూడా ఇవ్వాలని ధర్మాసనం సూచించింది. ఆ వ్యవహారంపై విచారణను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది.
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