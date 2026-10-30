కృష్ణ-గోదావరి బేసిన్ వివాదంపై సుప్రీం కీలక నిర్ణయం- మధ్యవర్తిగా జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ నియామకం
KG Basin Controversy Mediator : కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ వివాదంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, దాని కన్సార్టియం భాగస్వాములకు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు ఓ మధ్యవర్తిని నియమించింది.
Published : October 30, 2026 at 7:56 PM IST
కృష్ణా- గోదావరి (కేజీ) బేసిన్ గ్యాస్ వివాదానికి సంబంధించి దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఇతరుల మధ్య ఉన్న కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ తరలింపు వివాదానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ను ఏకైక మధ్యవర్తిగా నియమించింది. ఈ మధ్యవర్తిత్వానికి అన్ని పక్షాలు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చాయని వెల్లడించింది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, ఇతర న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎమ్. పంచోలిలతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ నియామకాన్ని ప్రకటించింది.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎం పంచోలీలతో కూడిన ధర్మాసనం ముందుకు కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ తరలింపు కేసు విచారణకు వచ్చింది. ఈ వివాదానికి సంబంధించి అన్ని పక్షాలు ఒక ఆచరణాత్మక పరిష్కారాన్ని కనుగొనలేకపోయాయన్న సమాచారం ధర్మాసనం దృష్టికి చేరింది. ఈ కేసులో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఎదుట వాదనలు వినిపించారు. 'ఈ వివాదాన్ని కోర్టు వెలుపల పరిష్కరించుకోగలమేమో చూద్దాం. ఈ కేసులో మీరు (సుప్రీంకోర్టునుద్దేశించి) ఎవరిని మధ్యవర్తిగా నియమించాలనుకుంటే వారిని నియమించండి' అని సిబల్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పందించింది. కేజీ బేసిన్ వివాదానికి సంబంధించి మధ్యవర్తిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ పేరును ప్రతిపాదించింది. ఆమెకు ఉన్న కమర్షియల్ లిటిగేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, పరిజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇరు పక్షాలు పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించాలని పిలుపునిచ్చింది. అలాగే ఇరుపక్షాలు సూచించిన ఇద్దరు నిపుణుల సహాయాన్ని తీసుకోవాలని మధ్యవర్తిని కోరతామని పేర్కొంది.
'వివాద పరిష్కారంలో మధ్యవర్తికి పూర్తిగా సహకరిస్తాం'
మరోవైపు, కేజీ బేసిన్ వివాదంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అటార్నీ జనరల్ ఆర్ వెంకటరమణి సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. తాము మధ్యవర్తికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇరు పక్షాలు మధ్యవర్తి ముందు తమ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వొచ్చని అన్నారు. మధ్యవర్తి ముందు పక్షాలు తమ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేందుకు వీలుగా కొంత సమయం కేటాయించాలని ధర్మాసనాన్ని కోరారు. ఈ క్రమంలో ఇరు పక్షాలు కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ (విషయ నిపుణుడు) లేదా డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ పేరును సుప్రీంకోర్టుకు అందించడానికి అంగీకరించాయి. తాను ఒక నిపుణుడి పేరును సూచిస్తానని కేంద్రం తరఫున వాదిస్తున్న అటార్నీ జనరల్ ఆర్ వెంకటరమణి చెప్పగా, తాము ఒక పేరును అందిస్తామని రిలయన్స్ తరఫున వాదనలు జరుపుతున్న కపిల్ సిబల్ కోర్టుకు తెలియజేశారు.
ఆ విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది : సుప్రీంకోర్టు
"కృష్ణా- గోదావరి బేసిన్ వివాదాన్ని సామరస్యంగా పరిష్కరించుకునేందుకు ఇరు పక్షాలు గతంలో పలు మార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఒక అంగీకారానికి రాలేకపోయాయని మాకు సమాచారం అందింది. ఈ వివాదంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించాలని మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ను కోరుతున్నాం. మధ్యవర్తికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ఇరు పక్షాలు హామీ ఇచ్చాయి. ఈ రోజు లేదా రేపు ఇరు పక్షాలు జస్టిస్ దేశాయ్ను సంప్రదించొచ్చు. ఈ మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియకు తాము ఎలాంటి కాలపరిమితిని విధించట్లేదు. నాలుగు వారాల తర్వాత కోర్టు మధ్యవర్తిత్వ పురోగతిని సమీక్షిస్తుంది" అని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ తరలింపు వివాదంలో మధ్యవర్తిత్వం కోసం కేంద్రానికి లేఖ రాస్తామని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మే 20న సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. మధ్యవర్తిత్వ ఫలితం వెలువడే వరకు ఈ కేసు విచారణ నిలిపివేయాలని కోరింది. అయితే కేంద్రం తరఫున హాజరైన అటార్నీ జనరల్ ఆర్.వెంకటరమణి కేసు విచారణ కొనసాగించాలని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. ఈలోగా ఏమైనా సమాచారం ఉంటే కోర్టుకు తెలియజేస్తామని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ తరలింపు కేసు విచారణను నిలిపివేయడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. తాజాగా ఈ వివాదానికి సంబంధించిన మధ్యవర్తిని నియమిస్తూ సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది.
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