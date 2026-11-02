దీపావళి రోజు బాణాసంచా కాల్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి- రాత్రి 8-10గంటల వరకు మాత్రమే!
SUPREME COURT ALLOWS FIRECRACKERS : దిల్లీ-NCR ప్రాంతంలో పర్యావరణహిత బాణాసంచా కాల్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది. ఆస్పత్రులు, వృద్ధాశ్రమాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాలకు అనుమతి లేదని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
సుప్రీం కోర్టు (ANI)
Published : November 2, 2026 at 3:33 PM IST
దీపావళి పండగ సందర్భంగా దిల్లీ-NCR ప్రాంతంలో పర్యావరణహిత బాణాసంచా కాల్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది. నవంబర్ 7, 8 రెండ్రోజుల్లో ఉదయం 6 నుంచి 7 గంటల వరకు మళ్లీ సాయంత్రం 8నుంచి 10 గంటల మధ్య మాత్రమే హరిత టపాసులు పేల్చుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఆస్పత్రులు, వృద్ధాశ్రమాలతో పాటు సైలెన్స్ జోన్గా నోటిఫై చేసిన ఇతర ప్రాంతాలకు 300 మీటర్ల పరిధి లోపు ఎలాంటి క్రాకర్స్ పేల్చడానికి అనుమతి లేదని ఉత్తర్వుల్లో సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.