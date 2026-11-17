ఆయుర్వేద వైద్యుని మంచి మనసు- పేదింటి బాలికలకు ఉచితంగా చదువు, వసతి!
Bankura Ashram For Helpless Girls : పేదింటి, నిరాశ్రయ బాలికల పాలిట ఆపద్బాంధవుడిగా మారిన ఓ ఆయుర్వేద వైద్యుడు వారికి ఫ్రీగా చదువు, వసతి కల్పిస్తున్నాడు.
Published : November 17, 2026 at 7:22 PM IST
కొందరు చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రుల ఆదరణను కోల్పోయారు. ఇంకొందరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు. మరికొందరికి చదువును కొనసాగించడమే ఒక పెద్ద సవాల్గా మారింది. ఈ క్రమంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన, అభాగ్యులైన బాలికలకు అండగా నిలుస్తున్నారు బంగాల్లోని బంకురాకు చెందిన ఆయుర్వేద వైద్యుడు శ్రీమత్ స్వామి సదానంద దాస్ బాబాజీ. ఆయన పేదింటి, నిరాశ్రయులైన బాలికల కోసం గీతా భాగవత మిలన్ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించారు. ఈ ఆశ్రమం అమ్మాయిలకు ఉచిత వసతి, విద్యను అందిస్తోంది.
ఆశ్రమంలో 60 మంది బాలికలు
బంకురా పట్టణానికి సమీపంలోని ఉన్న రాజ్కుమార్దంగాలో గీతా భాగవత మిలన్ ఆశ్రమం ఉంది. 2010లో స్థాపించిన ఈ ఆశ్రమంలో ప్రస్తుతం 60 మంది బాలికలు నివసిస్తున్నారు. ఈ ఆశ్రమాన్ని శ్రీమత్ స్వామి సదానంద దాస్ బాబాజీ నడుపుతున్నారు. ఆయన్ను స్థానికులు అందరూ ‘కేబల్ బాబా’ అని పిలుస్తారు. కేబల్ బాబా గోవిందనగర్లో ఒక ఆయుర్వేద వైద్యశాలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వైద్య కేంద్రం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో గణనీయమైన భాగాన్ని ఆశ్రమ నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో కేబల్ బాబాపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
జీవిత పాఠాలను నేర్పుతున్న ఆశ్రమం
ఈ ఆశ్రమంలో జరిగే ప్రార్థనల్లో బాలికలు ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం పాల్గొంటారు. క్రమబద్ధంగా చదువుకుంటారు. అలాగే భగవద్గీత, భాగవతంలోని ఆదర్శాలను పాటిస్తూ జీవించడం నేర్చుకుంటారు. సంగీతం, నృత్యం వంటి కళల నుంచి వ్యవసాయం, పశుపోషణ వరకు విభిన్న అంశాలను నేర్చుకుంటారు. పాఠ్యపుస్తక విద్యతో పాటు ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను కూడా అలవర్చుకుంటారు. అభాగ్యులైన బాలికలకు సురక్షితమైన ఆశ్రయాన్ని, విద్యా అవకాశాలను కల్పించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటైన ఈ అశ్రమం విజయపథంలో ముందుకు సాగుతోంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సవాళ్లు ఎదురవుతున్నప్పటికీ కేబల్ బాబా వెనక్కి తగ్గడం లేదు.
చిన్నప్పటి నుంచి తనకు ఆధ్యాత్మిక జీవితంపై ఆసక్తి ఉండేదని శ్రీమత్ స్వామి సదానంద దాస్ బాబాజీ తెలిపారు. అందుకే తాను లౌకిక జీవితాన్ని వదిలిపెట్టానని వెల్లడించారు. మానవాళికి సేవ చేస్తే దైవానికి చేసినట్లేనని తాను విశ్వసిస్తానని చెప్పారు. నిరాశ్రయులైన బాలికల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడటం ద్వారా తాను ఆ పని చేస్తున్నానన్నారు. తన సోదరి జ్ఞాపకార్థం ఈ ఆశ్రమానికి ఆమె పేరు పెట్టానని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆశ్రమంలో ప్రస్తుతం 60 మంది బాలికలు (6- 18 ఏళ్ల వయసున్నవారు) నివసిస్తున్నారని అన్నారు.
'ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్న బాలికల వసతి, పోషణ బాధ్యతలన్నీ మావే. నేను ఆయుర్వేద వైద్యుడిని. నా సొంత సంపాదనతో ఈ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పాటుపడుతున్నాను. వారి బస కోసం మేము ఎటువంటి రుసుము తీసుకోం. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన బాలికల భవిష్యత్తును నిర్మించే బాధ్యతను మేము స్వీకరించాం' అని బాబాజీ స్పష్టం చేశారు.
ఖాళీ సమయాల్లో విద్యార్థినిలకు పాఠాలు
తాను ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పనిచేస్తానని ఆశ్రమంలోని బాలికలకు చదువు చెప్పే టీచర్ మధుమిత తెలిపారు. ఖాళీ సమయంలో ఈ పిల్లలకు విద్యను భోదిస్తానని చెప్పారు. బాలికల విద్యాభ్యాస బాధ్యతను తాను చూసుకుంటున్నానని అన్నారు. ఆశ్రమం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ విధులను నిర్వహిస్తున్నానని వెల్లడించారు. ఈ బాలికలు చదువులో రాణించి స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తే తాము చాలా గర్విస్తామని పేర్కొన్నారు.
తన భర్త వేధింపుల వల్ల తన జీవితం బాధాకరంగా మారిందని అశ్రిత ఇతిక అనే మహిళ తెలిపింది. అప్పుడు పిల్లలతో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్లాలో తనకు అర్థం కాలేదని పేర్కొంది. ఆ సమయంలో ఈ ఆశ్రమం గురించి తనకు తెలిసిందని చెప్పింది. ఈ ఆశ్రమం లేకపోతే తాను రోడ్డున పడేదాన్నని, ఇప్పుడు తన పిల్లలు ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారని స్పష్టం చేసింది. ఇదిలా ఉండగా, తాను చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఆశ్రమంలోనే ఉంటున్నానని ఓ విద్యార్థిని చెప్పింది. 'చదువు, వసతి, భోజనం అన్నీ ఇక్కడే సమకూరుస్తారు. అందుకోసంనేను ఒక్క పైసా కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చదువుకున్న చాలామంది తమ కాళ్లపై తాము నిలబడగలిగే స్థాయికి చేరుకున్నారు. నేను కూడా అదే లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నాను. నాకు డాక్టర్ కావాలని ఉంది' అని ఆశ్రమ విద్యార్థిని వివరించింది.
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