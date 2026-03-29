భారత్లో ఎరువుల కొరత- గల్ఫ్ నుంచి యూరియా సప్లై బంద్- మరి మనకున్న మార్గాలు ఏమిటి?
పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో భారత్లో ఎరువుల కొరత- గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ఎరువుల సప్లైలకు అంతరాయం- ఎల్ఎన్జీ లేక భారత యూరియా ప్లాంట్ల ఉత్పత్తి కెపాసిటీ డౌన్ - పెరుగుతున్న ఎరువుల ధరలు, రైతులపై భారం
Published : March 29, 2026 at 4:05 PM IST
India Urea Supply : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం వల్ల ఇంధన సంక్షోభంతో పాటు ఎరువుల సంక్షోభం కూడా ఏర్పడుతోంది. భారతదేశ వ్యవసాయ రంగానికి అత్యంత కీలక ఎరువైన యూరియా సప్లైలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. భారత్ వినియోగించే యూరియాలో దాదాపు 46 శాతం ఒమన్ దేశం నుంచే వస్తుంటుంది. యూఏఈ, ఖతార్, సౌదీ అరేబియాలు కూడా మన దేశానికి యూరియాను విక్రయిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకల రాకపోకలు స్తంభించడంతో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారత్కు యూరియా సప్లై ఆగిపోయింది. యూారియాను తయారు చేయాలంటే సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ) అవసరం. ఎల్ఎన్జీ సప్లై ఆగిపోవడంతో ప్రస్తుతం భారత్లోని యూరియా తయారీ ప్లాంట్లు సగం సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయి. దీంతో యూరియా ధరలు ఇప్పటికే 19 నుంచి 28 శాతం పెరిగాయి. ఇతరత్రా ఎరువుల కొరత కూడా నెలకొంది. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల ప్రభావం భారత రైతులపై ఎంతమేరకు ఉంటుంది ? ఇప్పటికిప్పుడు భారత సర్కారు చేపట్టాల్సిన ఉపశమన చర్యలు ఏమిటి ? ఈ సవాల్ను ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ ఎలా సమాయత్తం కావాలి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎరువుల ధరలు పైపైకి
ఫిబ్రవరి 28న మొదలైన పశ్చిమాసియా యుద్ధం యావత్ ప్రపంచ దేశాలపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. భారత్లోని వ్యవసాయ రంగం, ఎరువుల పరిశ్రమలపైనా దాని ప్రభావం కనిపిస్తోంది. గత నెలరోజులుగా జరుగుతున్న ఈ యుద్ధం వల్ల గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారత్కు ముడి చమురు, సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ), ఎల్పీజీ, ఎరువుల సప్లైలు ఆగిపోయాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్లతో యుద్ధంలో ఉన్న ఇరాన్, తన పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లను స్వేచ్ఛగా వెళ్లనివ్వడం లేదు. దీంతో భారత్కు యూరియా, పొటాష్ (మ్యూరియేట్ ఆఫ్ పొటాష్), ఫాస్ఫరస్ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, నైట్రోజన్ - ఫాస్పరస్ - పొటాషియం (NPK) ఫార్ములేషన్ల సప్లైలలో చాలావరకు ఆగిపోయింది. దీంతో మార్కెట్లో ఎరువుల ధరల పెరుగుదల మొదలైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యూరియా ధర 50 శాతం మేర పెరిగి టన్నుకు 720 డాలర్లకు, అమోనియా ధర టన్నుకు రూ.56,910 (600 డాలర్ల)కు చేరింది.డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (DAP) వంటి సంక్లిష్ట ఎరువుల ధరలు టన్నుకు రూ.94,850 (1,000 డాలర్ల)కు చేరొచ్చని మార్కెట్ పరిశీలకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాబోయే కొన్ని నెలల్లో యూరియా ధరలు రూ.94,850 (1,000 డాలర్ల)ను దాటొచ్చని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధంతో ఇప్పటికే ఇక్కట్లు
ప్రపంచ దేశాల నుంచి భారత్కు జరిగే ఎరువుల సప్లైలకు అంతరాయం కలగడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. 2022లో ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం మొదలయ్యాక కూడా, ఎరువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. రష్యాపై అమెరికా, ఐరోపాదేశాలు ఆంక్షలు విధించడం, నల్ల సముద్ర ప్రాంతంలో అనిశ్చితి వల్ల కీలకమైన ఎరువుల సప్లైలకు అంతరాయం కలిగింది. రష్యా నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూరియా, మ్యూరియేట్ ఆఫ్ పొటాష్, ఫాస్ఫరస్ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, ఎన్పీకే ఫార్ములేషన్లు సప్లై అవుతుంటాయి. 2022-2023 మధ్యకాలంలో రష్యా నుంచి ఎరువుల సరఫరాలో జరిగిన జాప్యం ప్రభావంతో చాలా దేశాలలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఆ సంక్షోభం నుంచి పూర్తిగా బయటపడకముందే, ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం రూపంలో మరో సంక్షోభం భారత వ్యవసాయ రంగాన్ని, ఎరువుల పరిశ్రమలను ముసురుకుంది.
సగం సామర్థ్యంతోనే యూరియా ప్లాంట్లు
భారత్లో పెద్దసంఖ్యలో యూరియా తయారీ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. యూరియా తయారీ కోసం ప్రధానంగా ఎల్ఎన్జీ కావాలి. భారత్ వినియోగించే ఎల్ఎన్జీలో దాదాపు 70 శాతం ఖతార్, సౌదీ అరేబియాల నుంచే వస్తుంటుంది. ఇప్పటికిప్పుడు ఆ దేశాల నుంచి భారీ మోతాదులో భారత్కు ఎల్ఎన్జీ సప్లై జరిగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ప్రారంభం కాగానే, భారత్లోని యూారియా ప్లాంట్లు తమ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 70శాతానికి తగ్గించాయి. ఇప్పుడవి కేవలం సగం సామర్థ్యంతోనే పనిచేస్తున్నాయి. బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్లలో ఇప్పటికే చాలా యూారియా ప్లాంట్లు తన కార్యకలాపాలను ఆపేశాయి.
గల్ఫ్ నుంచి భారత్కు ఎరువుల దిగుమతులు
- 2020 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో భారతదేశం తన యూరియా ఎరువులలో దాదాపు 49 శాతం గల్ఫ్ దేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంది.
- ఒక్క 2025లోనే, పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచి దాదాపు 3.7 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన ఎరువులను భారత్ దిగుమతి చేసుకుంది.
- 2025లో గల్ఫ్ నుంచి భారత్ దిగుమతి చేసుకున్న మిశ్రమ ఎరువుల (ఎన్పీకే) విలువ 2.2 బిలియన్ డాలర్లు. మొత్తం ఎరువుల దిగుమతులలో వీటి వాటా 31.1 శాతం.
- 2025లో గల్ఫ్ నుంచి భారత్ దిగుమతి చేసుకున్న నత్రజని ఆధారిత ఎరువుల విలువ 1.5 బిలియన్ డాలర్లు. మొత్తం ఎరువుల దిగుమతులలో ఈ విభాగం వాటా 30.3 శాతం.
రైతులు, సామాన్యులపై పెను ప్రభావం
మన దేశంలో ఎరువుల వినియోగంలో దాదాపు 55 శాతం వాటా ఒక్క యూరియాదే. అటువంటి యూరియా సప్లైలకు అంతరాయం కలగడం అనేది మన రైతులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అన్నదాతలు భారీ ధరలకు ఎరువులను కొనాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఇంకా కొనసాగితే, రాబోయే కొన్ని వారాల్లో ఎరువుల ధరలు మరింత పెరిగేే రిస్క్ ఉంటుంది. ఫలితంగా వచ్చే ఏడాది విదేశాలకు భారత ఆహార ఎగుమతులు 30 నుంచి 40 శాతం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఈ పరిణామాలతో భారత్లోనూ ఆహార సరుకులు, ఆహార ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి. వెరసి, సామాన్యుల జీవితాలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతాయి.
భారత్ ఎదుట ఇవీ ప్రత్యామ్నాయాలు
- భారత్లోని యూరియా ప్లాంట్లకు ఇప్పుడు ఎల్ఎన్జీ కావాలి. అందుకోసం తాత్కాలికంగా అమెరికా వైపు చూడొచ్చు. కానీ అమెరికా నుంచి భారత్కు 1 టన్ను ఎల్ఎన్జీని రవాణా చేయాలంటే దాదాపు 80 డాలర్ల దాకా ఖర్చు వస్తుంది. పైగా ఈ రవాణాకు 45 నుంచి 60 రోజుల టైం పడుతుంది. అప్పటిదాకా యుద్ధమే ఆగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి.
- అరబ్ దేశాల నుంచి భారత్కు 1 టన్ను ఎల్ఎన్జీని రవాణా చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు కేవలం 20 డాలర్లే. ఈ రవాణాకు కేవలం 8 నుంచి 10 రోజుల సమయమే పడుతుంది.
- ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్కు ఆహార సరుకులను అందించి, అందుకు బదులుగా చమురు, గ్యాస్ ట్యాంకర్లకు పొందడానికి భారత్ ప్రయత్నించడం బెటర్.
- రష్యా, బెలారస్, చైనా వద్ద కీలకమైన వ్యవసాయ రసాయనాలు, శిలాజ ఇంధనాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ఆయా ఉత్పత్తులను, ఎరువులను కొనేందుకు భారత్ ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టాలి.
- రష్యా నుంచి ఎల్ఎన్జీ కొనుగోలుకు భారత్ మొగ్గుచూపాలి.
- బ్రిక్స్ కూటమిలోని భాగస్వాముల హోదాలో రష్యా, చైనా, ఇరాన్ల సహకారాన్ని భారత్ పొందాలి. ఇక ఇదే సమయంలో మిత్రదేశం ఇజ్రాయెల్ విషయంలో తటస్థ వైఖరిని భారత్ కనబర్చాలి.
ఈ సంవత్సరం భారత్ వేదికగా బ్రిక్స్ కూటమి సదస్సు జరగబోతోంది. ఈసందర్భంగా శిలాజ ఇంధనాలు, వ్యవసాయ రసాయనాలు, ఆహారం, నీటి స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం కోసం ఒక రాజకీయేతర వ్యవసాయ వేదికను ఏర్పాటు చేయాలని భారత్ ప్రతిపాదించాలి. అన్ని దేశాలలో ఆహార భద్రతను కాపాడటానికి ఈ వేదిక డాలర్ స్థానంలో జాతీయ కరెన్సీ లేదా బ్రిక్స్ కరెన్సీని వినియోగించాలి.
పెద్ద అవకాశం : మూత్రం నుంచి యూరియా
యూరియా అనే పదం ఫ్రెంచ్ పదం 'యూరీ' నుంచి వచ్చింది. దీని మూలం గ్రీకు పదం ' ఔరాన్ 'లో ఉంది. 'మూత్రం' అని దీని అర్థం. అదృష్టవశాత్తూ 150 కోట్ల జనాభా, భారీ పశువుల సంఖ్య కారణంగా మనకు పుష్కలంగా మూత్రం లభిస్తుంది. మూత్రం నుంచి యూరియాను సంగ్రహించడం ఇప్పుడు చాలా చౌక. దీనికి కావాల్సిందల్లా 100 చదరపు మీటర్ల భూమి, కనీసం 20వేల మంది మూత్రం. ఇందుకోసం మనం దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రో నగరాలను వేదికలుగా చేసుకోవచ్చు. వాటిని యూరియా ఉత్పత్తికి ప్రధాన కేంద్రాలుగా మార్చొచ్చు. ప్రతిరోజూ లక్షన్నర మందికిపైగా ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించే దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు విమానాశ్రయాలలో భారత ప్రభుత్వం ప్రయోగాత్మకంగా ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టొచ్చు. గోమూత్రాన్ని నత్రజని ఎరువుగా మార్చే టెక్నాలజీని గోశాలలకు అందించొచ్చు. జిల్లాల పరిధిలో బయో సీఎన్జీ నుంచి యూరియాను తయారుచేసే ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయించొచ్చు.