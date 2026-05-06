స్టాలిన్ను కలిసిన రజనీకాంత్- మర్యాదపూర్వక భేటీయే అంటున్న డీఎంకే వర్గాలు
రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో డీఎంకేకు ఎదురైన పరాజయం-స్టాలిన్కు తన సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారని సమాచారం- మర్యాదపూర్వక భేటీయే అంటున్న డీఎంకే వర్గాలు
Rajinikanth And Stalin (ETV Bharat And ANI)
Published : May 6, 2026 at 5:43 PM IST
Rajinikanth Meets Stalin : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎం.కె. స్టాలిన్ను కలిశారు. బుధవారం రోజు వీరిద్దరూ మర్యాదపూర్వక భేటీ అయినట్లు డీఎంకే వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో డీఎంకేకు ఎదురైన పరాజయం నేపథ్యంలో, రజనీకాంత్ స్టాలిన్కు తన సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారని సమాచారం. స్టాలిన్ను భారత రాజకీయాల్లో ఒక అగ్రశ్రేణి నాయకుడిగా ఆయన కొనియాడారు.