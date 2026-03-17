TVK నేత ఆరోపణలు అవాస్తవం- కాలమే అన్నింటికీ సమాధానం చెబుతుంది: రజనీకాంత్
డీఎంకే నన్ను బెదిరించడమా?- టీవీకే నేత ఆరోపణలను ఖండిస్తున్నా: తమిళ స్టార్ రజనీకాంత్
Published : March 17, 2026 at 3:54 PM IST
Rajini Dismisses TVK Charge : టీవీకే నేత ఆధవ్ అర్జున తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలను తమిళ అగ్రనటుడు రజనీకాంత్ తీవ్రంగా ఖండించారు. తాను రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నప్పుడు, డీఎంకే బెదిరించిందని, అర్జున చేసిన ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం అని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టిన ఆయన, 'కాలమే అన్నింటికీ సమాధానం చెబుతుందని' తనదైన శైలిలో పేర్కొన్నారు.
"డీఎంకే నన్ను బెదిరించిందన్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం. ఆ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. సమయం మాట్లాడదు. కానీ వేచి చూసి సమాధానం చెబుతుంది. ఈ వివాదంలో నాకు మద్దతుగా నిలిచిన రాజకీయ నాయకులు, మంత్రులు, అభిమానులకు నా కృతజ్ఞతలు."
- రజనీకాంత్, తమిళ సూపర్ స్టార్, ఎక్స్ పోస్టు
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
టీవీకే నేత ఆధవ్ అర్జున మార్చి 12న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్లొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని అనుకున్నప్పుడు డీఎంకే ఆయనను భయపెట్టింది. నిజానికి నేను రజనీకాంత్ను విమర్శించడం లేదు. కానీ అలాంటి ఒత్తిళ్లను తట్టుకోగల ధైర్వం టీవీకే వ్యవస్థాపకుడు విజయ్కు ఉందని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం" అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తమిళనాడులో తీవ్ర రాజకీయ రగడకు దారితీశాయి.
ఖండించిన రాజకీయ పార్టీలు, నేతలు
తమిళులు ఎంతో గౌరవించే రజనీకాంత్ లాంటి అగ్రనటుడిపై టీవీకే నాయకుడు అర్జున చేసిన వ్యాఖ్యలను ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి ఖండించారు. రజనీకాంత్ గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా మాట్లాడడం ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొన్నారు. "రాజకీయాల్లోకి రావడం, రాకపోవడం అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత విషయం. అందువల్ల రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం మర్యాద అనిపించుకోదు" అని పళనిస్వామి విమర్శించారు.
" రజనీకాంత్కు ఉన్న విశేషమైన సినిమా విజయాలకు మించి, ఆయన తన వినయం, ఆధ్యాత్మక దృక్పథంతో, కుల, మత, భాష, ప్రాంత భేదాలకు అతీతంగా ప్రజలందరి ఆదరణ పొందారు. ఈ విధంగా భారతీయ సినిమా రంగంలో అత్యున్నత గౌరవం పొందిన వ్యక్తిపై ఇలాంటి అనవసర వ్యాఖ్యలు చేయడం తగదు. ప్రజల్లో మంచి పేరున్న వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకుని, ప్రచారం పొందాలని చూడడం సంస్కారం కాదు. అర్జున భేషరతుగా రజనీకాంత్కు క్షమాపణ చెప్పాలి" అని తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడు నైనార్ నాగేంద్రన్ డిమాండ్ చేశారు.
ఇక తమిళనాడు గనులు, ఖనిజాల శాఖ మంత్రి రేగుపతి టీవీకే పార్టీ తీరును తప్పుబట్టారు. 'పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతూ రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని టీవీకే ప్రయత్నిస్తోందని' మండిపడ్డారు.
రజనీకాంత్ మాజీ సలహాదారు ఆర్.అర్జున మూర్తి కూడా టీవీకే నేత అర్జున వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. టీవీకే పార్టీ నుంచి ఆధవ్ అర్జునను తొలగించాలని ఆ పార్టీ అధినేత విజయ్ను కోరారు.
కాగా, రజనీకాంత్ తనకు అండగా నిలిచిన వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలను, మంత్రులను, తన యోగక్షేమాలు విచారించే శ్రేయోభిలాషులకు, ఫ్యాన్స్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వివాదం తమిళ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయంగా మారింది. రజనీకాంత్ అభిమానులు కూడా అర్జున వ్యాఖ్యల పట్ల తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తమిళ సినీ-రాజకీయాలు!
తమిళనాడులో సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు రాజకీయాల్లోకి రావడం కొత్తేమీ కాదు. కరుణానిధి, ఎంజీఆర్ కాలం నుంచే ఈ ట్రెండ్ మొదలైంది. సినీ రచయిత అయిన కరుణానిధి, మొదటి తరం తమిళ సూపర్స్టార్ ఎంజీ రామచంద్రన్ ముఖ్యమంత్రులుగా ఓ వెలుగువెలిగారు. ఆ తరువాత జయలలిత కూడా శక్తివంతమైన నేతగా ఎదిగి సీఎం అయ్యారు. దివంగత విజయ్కాంత్ రాజకీయ పార్టీ పెట్టినప్పటికీ, ఆయనకు సీఎం కుర్చీ దక్కలేదు. వీరి తర్వాత రజనీకాంత్ కూడా రాజకీయాల్లోకి రావాలని అనుకుని, తర్వాత వెనకడుగు వేశారు. కమల్హాసన్ పొలిటకల్ పార్టీ పెట్టారు కానీ ఆయన అంతగా సక్సెస్ కాలేదనే చెప్పవచ్చు. ఇక ఉదయనిధి స్టాలిన్ డీఎంకే ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. ఈ తరుణంలో అభిమానులు దళపతిగా పిలుచుకునే విజయ్ రాజకీయ రణరంగంలోకి దూకారు. త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికలు ఆయన ప్రస్థానం ఏ దిశగా సాగుతుందో తేల్చిచెప్పనున్నాయి.
