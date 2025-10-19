ETV Bharat / bharat

చంద్రుడిపై సూర్యుడి కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్లు- చంద్రయాన్ 2 నుంచి ఇస్రోకు కీలక సమాచారం !

ఇస్రో కీలక ప్రకటన

ISRO On Chandrayan 2 Update
ISRO On Chandrayan 2 Update (ISRO OFFICIAL WEBSITE)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 8:33 AM IST

3 Min Read
ISRO On Chandrayan 2 Update : ఇస్రో కీలక ప్రకటన చేసింది. చంద్రయాన్-2కు సంబంధించిన లూనార్ ఆర్బిటర్ నుంచి తమకు ముఖ్యమైన సమాచారం అందిందని వెల్లడించింది. సూర్యుడి నుంచి వెలువడే కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ల (సీఎంఈలు - CMEs) వల్ల చంద్రుడిపై పడే ప్రభావాన్ని మొట్టమొదటి సారిగా చంద్రయాన్-2 లూనార్ ఆర్బిటర్ గుర్తించిందని ఇస్రో తెలిపింది. ఆర్బిటర్‌లో ఉన్న అట్మాస్పియరిక్ కంపోజిషన్ ఎక్స్‌ప్లోరర్-2 (ఛేస్ 2 - CHACE 2) అనే పరికరం ఈ సమాచారాన్ని సేకరించిందని పేర్కొంది.

2024 సంవత్సరం మే 10న కొంత సమయం పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా చంద్రుడిపై సూర్యుడి కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ల ప్రభావం పడినట్లు గుర్తించామని ఇస్రో వెల్లడించింది. ఇలా జరగడం చాలా అరుదని తెలిపింది. చంద్రుడి బాహ్య భాగం (లూనార్ ఎక్సోస్పియర్) అంతా వివిధ వాయువులతో నిండి ఉంటుంది. కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ల ప్రభావం వల్ల చంద్రుడి బాహ్య భాగంలో పీడనం గణనీయంగా పెరిగిందని ఇస్రో పేర్కొంది. దీంతోపాటు చంద్రుడి బాహ్య భాగంలోని తటస్థ ఆటమ్స్, మాలిక్యూల్స్‌కు చెందిన సంఖ్యా సాంద్రత సైతం అసాధారణంగా పెరిగిపోయిందని నివేదించింది.

చంద్రుడి వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోయాయి
కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ల వల్ల చంద్రుడి ఉపరితలంపై ఉన్న అణువులు వేటికవిగా విడిపోయాయని, ఫలితంగా కొంత సమయం పాటు చంద్రుడి వాతావరణ పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయానని ఇస్రో వివరించింది. ఈ పరిణామాల వల్ల చంద్రుడి చుట్టూ ఉండే అత్యంత సన్నని పొర ప్రతికూలంగా ప్రభావితమైందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. ప్రపంచ అయస్కాంత క్షేత్రం ప్రభావం లేకపోవడం వల్ల అతిసులువుగా చంద్రుడి బాహ్య భాగంపై సూర్యుడి ప్రభావం పడుతోందని గుర్తించారు. ఈ అంశాలను ప్రత్యక్ష పరిశీలన ద్వారా ధృవీకరణ చేయడం ఇదే తొలిసారి అని సైంటిస్టులు తెలిపారు. ఈ అంశాలు చంద్రుడి అంతరిక్ష వాతావరణంపై శాస్త్రీయ అవగాహనను మరింత పెంచుకోవడానికి, భవిష్యత్ పరిశోధనలకు దోహదం చేస్తాయన్నారు. అయితే ఈ తరహా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు చంద్రుడిపై మానవ ఆవాసాలను నిర్మించాలనే మిషన్‌లకు సవాళ్లను సృష్టిస్తాయని సైంటిస్టులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈమేరకు వివరాలతో కూడిన ఇస్రో నివేదిక 2025 సంవత్సరం ఆగస్టు 16న జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ లెటర్స్ అనే మేగజైన్‌లో ప్రచురితం అయింది.

చంద్రుడి సన్నని పొరపై ప్రతికూల ప్రభావం
"చంద్రుడి బాహ్య భాగం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. దానికి సమీపంలో ఉండే వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే చిన్నపాటి మార్పుల ప్రభావం కూడా చంద్రుడి బాహ్య భాగంపై పడుతుంది. ఈ ప్రభావాలకు అనుగుణంగా చంద్రుడి బాహ్య భాగం మారిపోతుంటుంది. సూర్యుడి నుంచి హీలియం, హైడ్రోజన్‌ అణువులతో కూడిన మెటీరియల్ వాతావరణంలోకి రిలీజ్ కావడాన్ని కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అంటారు. చంద్రుడిపై అస్సలు గాలి ఉండదు. అందువల్ల కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ తాకితే చంద్రుడి బాహ్య భాగం ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతుంది. ప్రపంచ అయస్కాంత క్షేత్రం ప్రభావం చంద్రుడిపై ఉండదు. దీనివల్ల కూడా కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ ముప్పు చంద్రుడికి ఎక్కువగా ఉంది. అయస్కాంత క్షేత్రం ప్రభావం ఉంటే సౌర తుఫానులు, కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్’ నుంచి చాలావరకు రక్షణ లభిస్తుంది" అని ఇస్రో నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

చంద్రుడిపై మానవ ఆవాసాలకు పెద్ద సవాల్
"చంద్రుడిపై సూర్యుడి ప్రభావాన్ని శాస్త్రవేత్తలు లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ అప్‌డేట్ బాగా దోహదపడుతుంది. భవిష్యత్తులో చంద్రుడిపై పరిశోధనా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో మానవులు ఉన్నారు. సూర్యుడి కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ల వల్ల చంద్రుడిపై పడే ప్రభావాన్ని తట్టుకొని నిలవడం ఎలా ? అనే ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని వెతకాలి. ఆ తర్వాతే చందమామపై నివాసాలను ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యమవుతుంది. చంద్రుడి వాతావరణాన్ని అకస్మాత్తుగా పూర్తిగా మార్చేస్తున్న కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్లు పెద్ద సవాల్ లాంటివి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, చంద్రుడిపై మానవ ఆవాసాలను నిర్మించాలనే విజన్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి" అని నివేదికలో ఇస్రో తెలిపింది.

