'వ్యోమగామిగా రిటైర్ అయినందుకు బాధేస్తోంది'- రిటైర్మెంట్ లైఫ్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్పై సునితా విలియమ్స్ ఇంటర్వ్యూ
నాకోసం అంతరిక్షానికి భారతీయ ఫుడ్, కుక్కల 3డీ నమూనాలు పంపారు- ఇకపై భావితరాల అభ్యున్నతి కోసం పనిచేస్తా- ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో వ్యోమగామి సునితా విలియమ్స్
Published : January 22, 2026 at 9:39 PM IST
Sunitha Williams Special interview : అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (నాసా) వ్యోమగామిగా రిటైర్ అయినందుకు బాధేస్తోందని భారత సంతతి మహిళామణి సునితా విలియమ్స్ అన్నారు. అంతరిక్షం నుంచి అందమైన భూమిని చూసే అరుదైన అవకాశం ఇక తనకు దొరకదన్నారు. అంతరిక్షం నుంచి భూమిని చూస్తే, భూమి మ్యాప్పై రేఖలు ఎందుకు? దేశాల మధ్య సరిహద్దులు ఎందుకు? ఈ యుద్ధాలు ఎందుకు? అనే ప్రశ్నలు మైండ్లో ఉదయిస్తాయని ఆమె చెప్పారు. స్పేస్ టెక్లో భారత్, అమెరికా సహకరించుకోవాలి అనేది తన కోరిక అన్నారు. చివరి స్పేస్ మిషన్లో భాగంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ఐఎస్ఎస్)లో ఉండగా తన కోసం పంపిన భారతీయ ఫుడ్, కుక్కల 3డీ నమూనాలను చూసి ఎమోషనల్ అయ్యానని సునిత పేర్కొన్నారు. గురువారం సాయంత్రం కేరళలోని కోజికోడ్ బీచ్లో 9వ కేరళ సాహిత్య ఉత్సవాన్ని సీఎం పినరయి విజయన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా హాజరైన సునితా విలియమ్స్ ‘ఈటీవీ భారత్’కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఆ వివరాలివీ
మీ నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఏమిటి ?
‘‘నా జీవితంలో ఇప్పటిదాకా చాలా అంతరిక్ష యాత్రలకు వెళ్లి వచ్చాను. ఇప్పుడే కొంత విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను. నా కుటుంబం, స్నేహితులు, పెంపుడు కుక్కలతో కొంత సమయం గడపాలని అనుకుంటున్నాను. నెక్ట్స్ ఏం చేయబోతున్నాను అనేది నాకే తెలియదు. దానిపై నాకే క్లారిటీ లేదు’’ అని సునితా విలియమ్స్ చెప్పారు.
నాసా అంతరిక్ష మిషన్లలో కీలక పాత్ర
సునితా విలియమ్స్ అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసాలో 27 ఏళ్ల పాటు పనిచేశారు. 2025 డిసెంబర్ 27న అధికారికంగా పదవీ విరమణ చేశారు. తన కెరీర్లో ఆమె మూడుసార్లు అంతరిక్షంలోకి వెళ్లొచ్చారు. 608 రోజులు అంతరిక్షంలో గడిపారు. తొమ్మిదిసార్లు అంతరిక్షంలో నడిచారు. కొంతకాలం పాటు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ఐఎస్ఎస్)కు సారథ్యం వహించారు. కొత్త అంతరిక్ష నౌకల వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి, అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా అమెరికన్ కంపెనీలకు సహాయ సహకారాలను అందించారు.
రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉంది?
‘‘నిజంగా నాసా నుంచి రిటైర్ అయ్యానని నాకు అనిపించడం లేదు. నేను ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నాను. ఎన్నో ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తున్నాను. పిల్లలతో సెషన్లు చేస్తున్నాను. ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ప్రసంగిస్తున్నాను. భవిష్యత్తును నమ్మే వ్యక్తిలా ఉత్సాహంగా అంతరిక్ష పరిశోధన గురించి మాట్లాడుతున్నాను’’ అని సునితా విలియమ్స్ చెప్పారు.
స్పేస్ మిషన్లకు దూరమైనందుకు ఎలా అనిపిస్తోంది?
‘‘నేను కచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో అంతరిక్షాన్ని మిస్ అవుతాను. అంతరిక్షం నుంచి భూమి ఆశ్చర్యకరమైన దృశ్యాన్ని చూసే అవకాశాన్ని కోల్పోతాను. భూమిపై అంతరిక్ష వీధిలో తేలుతూ స్పేస్ మిషన్లను పూర్తిచేసే గొప్ప ఛాన్స్కు దూరం అవుతాను. దీంతోపాటు ప్రజలను, నాసా ఇంజినీర్లు, పరిశోధకులను మిస్ అవుతాను. ఇవన్నీ కోల్పోతున్నందుకు బాధేస్తోంది’’ అని సునితా విలియమ్స్ పేర్కొన్నారు.
భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమం గురించి ఏమంటారు?
‘‘అంతరిక్ష పరిశోధనలు అంటే తెలియని వాటిని తెలుసుకోవడం కాదు. గెలవని వాటిని గెల్చుకోవడం కాదు. ఇది అంతర్జాతీయ సహకారానికి సంబంధించిన విషయం. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం(ఐఎస్ఎస్)లో చాలా దేశాలు, సంస్థలకు భాగస్వామ్యం ఉంది. అంతరిక్షం మనకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తుంది. ఏ దేశమూ తనను ఒంటరిగా జయించలేదు అనే సత్యాన్ని అంతరిక్షం చాటిచెబుతుంది. అందుకే అంతరిక్ష రంగంలో భారత్, అమెరికా లాంటి దేశాలు సహకరించుకుంటే బాగుంటుంది. ఐఎస్ఎస్ తరహాలోనే భారత్, అమెరికా మధ్య ప్రత్యేక అంతరిక్ష అనుబంధం ఏర్పడాలి. భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను’’ అని సునితా విలియమ్స్ చెప్పారు.
అంతరిక్ష యాత్రల్లో ఎదురైన మర్చిపోలేని అనుభవమేంటి ?
‘‘నా పెంపుడు కుక్కల పేర్లు గన్నర్, గోర్బీ. నా చివరి అంతరిక్ష యాత్రకు బయలుదేరే ముందు, భర్తతో ఒక మాట చెప్పాను. 10 రోజుల్లోగా అంతరిక్షం నుంచి తిరిగొచ్చి, నా కుక్కలను చూసుకుంటాను అన్నాను. కానీ నేను నెలల తరబడి అంతరిక్షంలోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. దీంతో అంతరిక్షంలో చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఈ సమయంలో నేను అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో భూమి చుట్టూ తిరుగుతుండగా, ఒక కార్గో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వచ్చింది. అది నాకు రెండు అనూహ్య ప్యాకేజీలను అందించింది. ఒకదాంట్లో భారతీయ ఆహారం ఉంది. దాన్ని అమెరికాలోని మా ఇంట్లోనే వండించారు. మరొక దాంట్లో నా పెంపుడు కుక్కల 3డీ ప్రింటెడ్ నమూనాలు ఉన్నాయి. వాటిని అద్భుతంగా, జీవకళ ఉట్టిపడేలా పెయింట్ చేయించారు. నా కుక్కల 3డ్రీ ప్రింట్లు మైక్రోగ్రావిటీలో తేలడాన్ని చూసి సంతోషించాను. భూమిపైన 400 కి.మీ ఎత్తులోనూ మనిషికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ప్రేమ మాత్రమేనని దీంతో రుజువైంది’’ అని సునితా విలియమ్స్ పేర్కొన్నారు.
అంతరిక్ష వ్యోమగామి కావడం ఈజీయేనా?
‘‘అంతరిక్ష వ్యోమగామి కావడం అంత ఈజీ విషయం కాదు. అంతరిక్షంలో నడవడం కూడా చాలా టఫ్. ఇందుకోసం మేం నీటి అడుగున ముమ్మర ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. తీవ్రంగా అలసిపోయే వరకు ఈ ప్రాక్టీస్ కొనసాగుతుంది. శరీరానికి నిరంతరం శిక్షణ అందిస్తేనే వ్యోమగామి కావడం సాధ్యమవుతుంది. స్పేస్ మిషన్లకు వెళ్లాలంటే మానసికంగానూ బలంగా ఉండాలి. ఇరుకుగా ఉండే బరువైన సూట్ ధరించి అంతరిక్ష వాతావరణంలో సమయాన్ని గడపడం పెద్ద సవాల్. అందరికీ అంతరిక్షంలో వ్యోమగాములు తేలియాడే వైరల్ ఫొటోలు మాత్రమే తెలుసు. కానీ తెర వెనుక వాళ్లు చేసిన శ్రమ తెలియదు. నేను చివరి అంతరిక్ష యాత్రకు వెళ్లి సాంకేతిక సమస్య వల్ల అంతరిక్షంలో ఇరుక్కుపోయాను. మేం ఇక భూమికి తిరిగి రాకపోవచ్చు అని అప్పట్లో కొందరు జోస్యాలు చెప్పారు. అలాంటి టైంలోనూ మానసికంగా బలంగా ఉండగలిగే వాళ్లే వ్యోమగాములు అవుతారు. నేను, నా సహచర వ్యోమగామి బుచ్ విల్మోర్ కొన్ని నెలల పాటు అంతరిక్షంలో ధైర్యంగా గడిపాం. చివరకు మా మానసిక స్థైర్యం, నమ్మకమే గెలిచాయి. భూమికి తిరిగొచ్చాం’’ అని సునితా విలియమ్స్ తెలిపారు.
అంతరిక్షం నుంచి భూమిని చూస్తే ఏం అనిపిస్తుంది?
‘‘అంతరిక్షం నుంచి భూమిని చూస్తే చాలా విషయాలపై క్లారిటీ వస్తుంది. మనుషులు భూమిపై చాలా విషయాల కోసం తొందరపడుతున్నారు అనిపిస్తుంది. భూమి మ్యాప్పై రేఖలు ఎందుకు? దేశాల మధ్య సరిహద్దులు ఎందుకు? దేశాల మధ్య ఈ పోరాటాలు ఎందుకు? అనే ప్రశ్నలు మైండ్లో ఉదయిస్తాయి. ఇవన్నీ గమనించే వ్యోమగాముల తాత్విక ఆలోచనలో మార్పు కచ్చితంగా వస్తుంది’’ అని సునితా విలియమ్స్ చెప్పారు.
పుస్తక పఠనం, వ్యాయామంపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?
‘‘నాకు గ్లామర్ పట్ల ఆసక్తి లేదు. నేను రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడను. ఎముకల సాంద్రత, కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచుకోవడానికి ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేస్తాను. నాకు సైన్స్ ఫిక్షన్ అంటే ఇష్టం ఉండదు. చిన్నప్పుడు జంతువులు, రహస్యాల పుస్తకాలు చదివేదాణ్ని. ఇప్పుడు చరిత్ర, చారిత్రక కల్పనల పుస్తకాల వైపు ఆకర్షితం అవుతున్నాను. ప్రస్తుతం స్లొవేనియన్ సంస్కృతిపై ఒక నవల చదువుతున్నాను. ఈసారి కేరళ సాహిత్య ఉత్సవంలో నేను పిల్లల కోసం ఒక ప్రత్యేక సెషన్ చేయబోతున్నాను’’ అని సునితా విలియమ్స్ పేర్కొన్నారు.
కల్పనా చావ్లాతో మీ స్నేహం ఎలాంటిది ?
‘‘నేను ఇటీవలే దిల్లీలో వ్యోమగామి కల్పనా చావ్లా తల్లి, సోదరీమణులను కలిశాను. కల్పన నా స్నేహితురాలు. నేను, కల్పన కలిసి హైకింగ్, సైక్లింగ్ చేశాం. కొన్ని సంబంధాలు, గ్రహాల కక్ష్యల తరహాలో దూరం జరిగినట్టుగా అనిపిస్తాయి. వాస్తవానికి అవి దూరం కానే కావు’’ అని సునితా విలియమ్స్ తెలిపారు.
మీ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి?
‘‘నేను కీర్తి కోసమో, మరొక వ్యక్తిగత లక్ష్యం కోసమో వ్యోమగామి కాలేదు. భవిష్యత్ తరాలను ప్రోత్సహించడమే ఇక నా లక్ష్యం. వారు తమతమ జీవితాల్లో రాణించాలి. బాలలు ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందుకోవాలి. అందుకే పిల్లల కోసం నేను ప్రత్యేక సెషన్లు చేయబోతున్నాను’’ అని సునితా విలియమ్స్ చెప్పారు.