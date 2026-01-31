'మహా' డిప్యూటీ సీఎంగా సునేత్ర ప్రమాణ స్వీకారానికి సర్వం సిద్ధం- తొలి మహిళగా రికార్డు!

ETV Bharat / bharat

Sunetra Pawar Deputy CM : ఎన్​సీపీ అధినేత, దివంగత అజిత్ పవార్ సతీమణి, రాజ్యసభ ఎంపీ సునేత్రా పవార్ మహారాష్ట్ర తొలి మహిళా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆమె ప్రమాణం చేయనున్నారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ తెల్లవారుజామున బారామతి నుంచి ముంబయి చేరుకున్న సునేత్రా పవార్‌ను ఆ పార్టీ నేతలు ప్రపూల్‌ పటేల్‌, సునీల్‌ తట్కరేలు సునేత్రా పవార్‌ను కలిశారు. మధ్యాహ్నం జరిగే శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో సునేత్రా పవార్‌ను ఎన్​సీపీ నేతగా ఎన్నుకోనున్నారు.

ఏ సభలోనూ సభ్యురాలు కానీ ఆమె అజిత్‌ పవార్‌ మృతితో ఖాళీ అయిన బారామతి ఉపఎన్నికలో పోటీచేసే అవకాశం ఉంది. 2024వరకు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న సునేత్రా పవార్‌ గతేడాది జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఎన్​సీపీ తరఫున బారామతి నుంచి పోటీ చేసి ఎన్​సీపీ-ఎస్​పీ వర్గం అధినేత శరద్ పవార్ కుమార్తె సుప్రియాసూలే చేతిలో ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత ఎన్​సీపీ తరఫున రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు.

