'మహా' డిప్యూటీ సీఎంగా సునేత్ర ప్రమాణ స్వీకారానికి సర్వం సిద్ధం- తొలి మహిళగా రికార్డు!
కాసేపట్లో సమావేశం కానున్న ఎన్సీపీ శాసనసభాపక్షం- ఎన్సీపీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నిక కానున్న సునేత్రా పవార్- మహారాష్ట్రకు తొలి మహిళా ఉపముఖ్యమంత్రి కానున్న సునేత్రా పవార్
Published : January 31, 2026 at 12:56 PM IST
Sunetra Pawar Deputy CM : ఎన్సీపీ అధినేత, దివంగత అజిత్ పవార్ సతీమణి, రాజ్యసభ ఎంపీ సునేత్రా పవార్ మహారాష్ట్ర తొలి మహిళా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆమె ప్రమాణం చేయనున్నారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ తెల్లవారుజామున బారామతి నుంచి ముంబయి చేరుకున్న సునేత్రా పవార్ను ఆ పార్టీ నేతలు ప్రపూల్ పటేల్, సునీల్ తట్కరేలు సునేత్రా పవార్ను కలిశారు. మధ్యాహ్నం జరిగే శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో సునేత్రా పవార్ను ఎన్సీపీ నేతగా ఎన్నుకోనున్నారు.
ఏ సభలోనూ సభ్యురాలు కానీ ఆమె అజిత్ పవార్ మృతితో ఖాళీ అయిన బారామతి ఉపఎన్నికలో పోటీచేసే అవకాశం ఉంది. 2024వరకు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న సునేత్రా పవార్ గతేడాది జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఎన్సీపీ తరఫున బారామతి నుంచి పోటీ చేసి ఎన్సీపీ-ఎస్పీ వర్గం అధినేత శరద్ పవార్ కుమార్తె సుప్రియాసూలే చేతిలో ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత ఎన్సీపీ తరఫున రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు.