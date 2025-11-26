సుజిత్ ఇల్లు చిలుకల ప్రపంచం- డజన్ల కొద్దీ అన్యదేశ పక్షులు- వాటి వాల్యూ రూ.లక్షల్లోనే!
Exotic Parrots Collection : మనిషికీ పక్షుల మధ్య స్నేహం ఎప్పుడూ అద్భుతంగానే ఉంటుంది కదా? కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పక్షిజాతుల మనుగడకు ప్రమాదం వాటిల్లుతోంది. ఎన్నో విహంగాలు క్రమంగా అంతరిస్తున్నాయి. అడవుల క్షీణత, చిత్తడి నేలలు దెబ్బతినడం, వాతావరణ మార్పులు, తదితర కారణాల వల్ల పక్షులు తమ ఆవాసాలను కోల్పోతున్నాయి. అయితే ఓ యువకుడు మాత్రం పక్షులను అక్కున చేర్చుకుంటున్నాడు. అనేక విదేశీ పక్షులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు. అతడే సుజిత్.
బిహార్లోని ముజఫర్పుర్లోని కమ్రా మొహల్లా నివాసి సుజిత్. చిన్నప్పటి నుంచి అన్యదేశ పక్షులంటే ఎంతో ఇష్టం. అతడు తన ఇంటిని పక్షులు ఉండే ఒక చిన్నఅభయారణ్యంలా మార్చాడు. అతడి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి అన్యదేశ పక్షులు లక్షల రూపాయల విలువైనవి. వాటిని చూసేందుకు స్థానికులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
అన్యదేశ పక్షులంటే మక్కువ
సుజిత్ ఇంట్లో రంగురంగుల అన్యదేశ చిలుకల ప్రపంచం ఉంది. సుజిత్ దగ్గర డజన్ల కొద్దీ చిలుకలు ఉన్నాయి, వాటిలో ఆకుపచ్చ చిలుకలు మాత్రమే కాకుండా తెలుపు, నలుపు, ఎరుపు, నీలం, పసుపు, గులాబీ రంగులోవి కూడా ఉన్నాయి. వాటి కోసం అతడు ఒక ప్రత్యేక పంజరాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ పక్షులను ఉంచడమే తన జీవితంలో ఏకైక అభిరుచి అని సుజిత్ చెప్పాడు.
"ప్రజలకు బంగారు గొలుసులు, ఉంగరాలు, ఖరీదైన కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం. నా హాబీ ఖరీదైన పక్షులను పెంచుకోవడం. నా దగ్గర ఉన్న పక్షులన్నీ భారత ప్రభుత్వ పరివేష్ యాప్లో నమోదు చేసినవే. నేను ఏ భారతీయ జాతులను పెంచుకోను. నా జీవితాంతం పొదుపు చేసిన డబ్బును ఈ పక్షులకే పెట్టుబడి పెట్టాను"
- సుజిత్
అన్యదేశ చిలుకలు ఏవి?
సుజిత్ ఇంట్లో మనం గలా కాకాటూస్ (ఆస్ట్రేలియన్ జాతులు), ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుకలు (దక్షిణాఫ్రికా), అమెరికన్ మకావ్స్, రెయిన్బో లోరిస్, ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుకలు, బ్లూ-గోల్డ్ మకావ్స్, గ్రీన్-వింగ్ మకావ్స్ వంటి అనేక విదేశీ జాతి పక్షులను చూడవచ్చు. ఈ పక్షుల శ్రావ్యమైన అరుపులూ, కిలకిలా రావాలు సుజిత్ ఇంటిని ప్రశాంతతతో నింపుతున్నాయి.
చిలుకలకు ఫుడ్ ఇదే!
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు, పాలకూర, ఉబ్బిన చిక్పీస్, పండ్లు ఇతర పోషక పదార్థాలను క్రమం తప్పకుండా సుజిత్ ఆహారంగా వాటికి పెడతాడు. గత 10 సంవత్సరాలుగా అతడు అనేక చిలుకలకు ఇదే ఫుడ్ పెడుతున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి పక్షి ప్రేమికుడైన సుజిత్ ఇప్పుడు దీనిని తన ఉపాధిగా మార్చుకున్నాడు. అన్యదేశ పక్షులను పెంచుతూ, దాని నుంచి కొన్ని లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు. బ్రీడ్స్ను సేల్ చేస్తున్నాడు.
ఈ చిలుకల ధర తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు:
సుజిత్ పట్నా నుంచి ఒక లక్ష రూపాయలకు ఆస్ట్రేలియన్ గలా కాకాటూస్ జతను ఆర్డర్ చేశానని వివరించాడు. రెండు సంవత్సరాల సంతానోత్పత్తి తర్వాత, ఆరు పిల్లలు దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు విలువైనవి. ఇంతలో, దక్షిణాఫ్రికా నుంచి ఒక జత ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుకలను 80 వేల రూపాయలకు కొనుగోలు చేశారు, దాని విలువ దాదాపు 4 లక్షల రూపాయలు. సుజిత్ జైపుర్ నుంచి సుమారు ₹3 లక్షలకు (సుమారు $300,000) ఒక జత అమెరికన్ మకావ్ చిలుకలను కొనుగోలు చేశాడు.
సంతానోత్పత్తి తర్వాత, అతని వద్ద ఇప్పుడు మూడు జతలు ఉన్నాయి, వాటి విలువ సుమారు ₹6 లక్షలు (సుమారు $600,000) ఉంటుందని అంచనా. రెయిన్బో లారీ, ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుకలు, బ్లూ-గోల్డ్ మకావ్స్, గ్రీన్-వింగ్ మకావ్స్ వంటి ఖరీదైన జాతులు కూడా అతని వద్ద ఉన్నాయి. రెయిన్బో లారీ ధర ₹50,000 నుంచి ₹70,000 వరకు ఉంటుంది. బ్లూ-గోల్డ్ మకావ్ ధర ₹100,000 నుంచి ₹240,000 వరకు ఉంటుంది. ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుకలు ₹70,000 నుంచి ₹150,000 వరకు ఉంటుంది గ్రీన్-వింగ్ మకావ్ ధర ₹100,000 నుంచి ₹350,000 వరకు ఉంటుంది.
ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్:
సుజిత్ గుడ్ల నుంచి కోడిపిల్లలను పెంచడానికి ఎగ్ ఇంక్యుబేటర్ను ఉపయోగిస్తాడు. తద్వారా సంతానోత్పత్తి కాలం అవసరం ఉండదు. ఈ ప్రయత్నంలో తన కుటుంబం మొత్తం తనకు మద్దతు ఇస్తుందని అతడు చెప్పాడు. ఇటీవల వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భార్య కూడా ఈ ప్రయత్నంలో తనతో చేరింది. అన్యదేశ పక్షులను చూడటానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు అతడి ఇంటికి వస్తారు.
చట్టం ఏం చెబుతోంది?:
1972 వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టం ప్రకారం, భారతీయ జాతికి చెందిన ఏదైనా అడవి పక్షిని బోనులో ఉంచడం చట్టవిరుద్ధం. బుడ్జెరిగార్లు లేదా లవ్బర్డ్లు వంటి అన్యదేశ పక్షులకు మాత్రమే అనుమతి ఉంది. మీరు ఏదైనా నిషేధిత పక్షిని కలిగి ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే, మీకు మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, 25,000 రూపాయల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. "విదేశీ పక్షులను పెంచుకోవడం చట్టబద్ధమే. అయితే, భారతీయ సంస్కృతికి చెందిన పక్షులను,పావురాలు, మైనాలను పెంచుకోవడం నేరం. వాటిపై చర్యలు తీసుకోవచ్చు" అని జిల్లా అటవీ అధికారులు తెలిపారు.
