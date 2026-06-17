ఆ చిన్న సలహాతో 500 షుగర్ కంట్రోల్లోకి- మధుమేహాన్ని జయించిన హైకోర్టు న్యాయవాది స్టోరీ!
డయాబెటిస్పై విజయం సాధించిన దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయవాది అమిత్ శర్మ- డాక్టర్ సలహాతో సాధారణ స్థాయికి వచ్చిన షుగర్ లెవల్స్- ఎంతో మంది మధుమేహ రోగులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న రోహిత్ శర్మ
Published : June 17, 2026 at 9:20 PM IST
Delhi HC Lawyer Overcame Diabetes : ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవన శైలివల్ల మానవ శరీరంలో చాలా రకాల మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. సమయానికి తినకపోవడం, పని ఒత్తిడి, జంక్ఫుడ్కు అలవాటుపడడం మనుషుల శరీరాలను రోగాల కుప్పలోకి నెట్టివేస్తున్నాయి. వీటివల్ల బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ వంటి రోగాలతో మందులు మింగక తప్పడం లేదు. అయితే, డయాబెటిస్ అనేది నేడు దాదాపు ప్రతి ఇంటిని తాకిన వ్యాధిగా మారింది. కానీ గట్టి సంకల్పం, సరైన ఆహార ప్రణాళిక, వ్యాయామం ద్వారా ఈ వ్యాధిని నియంత్రించడం అసాధ్యం కాదని దిల్లీకి చెందిన ఓ న్యాయవాది నిరూపించారు.
దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన అమిత్ శర్మ కథ లక్షలాది మంది డయాబెటిక్ రోగులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది. ఎందుకంటే, ఒకప్పుడు తన బ్లడ్ షుగర్ లెవల్ 450 నుంచి 500 వరకు ఉండేదని అమిత్ శర్మ తెలిపారు. దానివల్ల పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా మారిందని, శరీర భాగాలు కూడా పనిచేయడం మానేశాయని పేర్కొన్నారు. కళ్లు మసకబారడం, జ్ఞాపకశక్తి మందగించడం, చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిరి, వాపులు, గుండెలో నొప్పి వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు. గడిచిన 5 నుంచి 7 సంవత్సరాలుగా టైప్ 2 డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నట్లుగా తెలిపారు.
ఈ క్రమంలోనే డాక్టర్ బీఎన్ తివారీ, అమిత్కు ఓ చక్కని సలహా ఇచ్చారు. అదేంటంటే, రోజూ కొంత దూరం పరుగెత్తాలని, దీని వల్ల శరీరంలో గణనీయమైన మార్పులు చూడవచ్చని సూచించారు. అయితే, ఆ సలహా తన జీవనశైలినే మార్చేసిందని అమిత్ చెప్పారు. మొదటి రోజు 5 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తడం ఆయనకు చాలా కష్టంగా అనిపించిందని, కానీ, ఆ పరుగు వల్ల ఆయన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఒకే రోజులో 300 నుంచి 170-180 కి పడిపోయాయని చెప్పారు. ఈ మార్పు ఆయనలో కొత్త నమ్మకాన్ని నింపిందన్నారు. అంతేకాదు, కేవలం రెండునెలల్లోనే ఆయన బరువు 118 కిలోల నుంచి 91-92 కిలోలకు తగ్గిందన్నారు. ఇక, HbA1c 10 నుంచి 5.1-5.5 కు పడిపోయిందని చెప్పారు.
వేల రూపాయల మందులు వాడినా!
అయితే, తన జీవన శైలి గురించి అమిత్ శర్మ కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గురించి ప్రస్తావించారు. తాను ఆహార ప్రియుడినని, ప్రతిరోజూ పిజ్జా, బర్గర్, చౌ మీన్, సమోసాలు వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినేందుకు ఇష్టపడేవాడినని చెప్పారు. దీంతో తన బరువు 118 కిలోలకు చేరుకుని పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారిందన్నారు. హెచ్ బిఎ 1 సి స్థాయి 10 కంటే ఎక్కువగా ఉందని వైద్యులు చెప్పారని, ఇన్సులిన్ ఇచ్చి తగిన మందులు ఇచ్చారని తెలిపారు. కానీ వాటివల్ల ఫలితం అంతగా కనిపించలేదన్నారు. ఓ వైపు వేల రూపాయల విలువైన మందులు వాడుతున్నప్పటికీ తన షుగర్ లెవల్ 250 నుంచి 300 కంటే తక్కువగా రాలేదని అమిత్ చెప్పారు.
అకస్మాత్తుగా మందులు ఆపడం ప్రమాదకరం
అయితే, ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అమిత్ శర్మ కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పారు. వైద్యుడి సలహా లేకుండా అకస్మాత్తుగా మందులను ఆపడం ప్రమాదకరమని అమిత్ శర్మ స్పష్టం చేశారు. అయితే, రోగాల బారిన పడకుండా క్రమేపీ జీవనశైలిని మార్చుకోండని, డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే మందులను తగ్గించండని సూచించారు. అయితే, మందులతో మాత్రమే కాకుండా, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలితోనూ డయాబెటిస్ను నియంత్రించవచ్చునని చెప్పారు. శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా చూసుకోవాలని, గ్లూకోమీటర్ ఉపయోగించాలని, ఒక నిర్దిష్ట ఆహారం శరీరాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు. మరోవైపు, ఈ వ్యాధి తమ కుటుంబంలో జన్యుపరంగా సంక్రమించినట్లు చెప్పారు. డయాబెటిస్ కారణంగా తన మామయ్య కాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చిందని అమిత్ తెలిపారు. జీవనశైలిలో మార్పులు, జంక్ ఫుడ్ కారణంగా అనారోగ్యం బారిన పడ్డారని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా, అమిత్ శర్మ ఇప్పుడు ప్రతిరోజూ పరిగెత్తుతున్నారు. మధ్యమధ్యలో నడుస్తున్నారు కూడా. అయితే, ఆయన తన శరీర బరువును 75 కిలోలకు చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు.
నోట్ : పైన చెప్పినది కేవలం ఒక వ్యక్తికి కలిగిన అనుభవం. అంతేగానీ దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అలర్జీలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, పీతలు తినాలని అనుకుంటే, కచ్చితంగా ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
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