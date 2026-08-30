'కాలా నమక్' వరి సాగులో రైతు అదుర్స్- షుగర్ ఫ్రీ రైస్ క్వింటాల్ ధర రూ.20వేలు!
గౌతమ బుద్ధుడు స్వయంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన వరిని పండిస్తున్న అన్నదాత- ఈ వరి బియ్యం ధర క్వింటాల్కు ఏకంగా రూ.20 వేలు- దేశ, విదేశాల్లోనూ ఈ రైస్కు ఫుల్ డిమాండ్
Published : August 30, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 1:18 PM IST
Gaya Farmer Brijendra Choube Success Story: సహజ, గో ఆధారిత వ్యవసాయంలో బిహార్కు చెందిన ఓ రైతు అదరగొడుతున్నాడు. ప్రముఖ 'కాలా నమక్' వరి రకాన్ని సాగు చేస్తూ మంచి లాభాలను గడిస్తున్నాడు. ఈ వరి బియ్యం ప్రత్యేక సువాసనతో చాలా రుచిగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్, రేటు ఉంది. కాలా నమక్ వరిని 'బుద్ధ రైస్', బుద్ధుని 'మహాప్రసాదం' అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ వరి బియ్యం ధర క్వింటాల్కు రూ.20,000 పలుకుతోంది. ఈ స్టోరీలో ఈ బియ్యం రేటు ఇంత ఎక్కువ ఉండడానికి గల కారణాలేంటి? ఈ బియ్యానికి ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పోషకాలు మెండుగా
గయా జిల్లాలో మతిహాని ప్రాంతానికి చెందిన అన్నదాత బ్రిజేంద్ర చౌబే 'కాలా నమక్' వరి రకాన్ని తన పొలంలో పండిస్తున్నాడు. సహజ, గోఆధారిత వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా ఈ సాగును లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మార్చుకున్నాడు. ఈ ధాన్యం గింజలపై పొర (పొట్టు) చిన్నగా, ముదురు నల్ల రంగులో ఉంటుంది. ఈ లక్షణం వల్లే ఈ వరి పంటకు కాలా నమక్ అని పేరు వచ్చింది. అలాగే ఈ వరి బియ్యంలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ బియ్యాన్ని 'షుగర్ ఫ్రీ' రైస్గా పరిగణిస్తారు. అందుకే కాలా నమక్ బియ్యానికి దేశ, విదేశాల్లోనూ ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. భారత ప్రభుత్వం ఈ అరుదైన రకం బియ్యానికి జీఐ ట్యాగ్ (భౌగోళిక సూచిక గుర్తింపు)ను ఇచ్చింది.
'ఆధునిక వ్యవసాయ పద్దతులతో పెరిగిన దిగుబడి'
సుమారు 20 ఎకరాల్లో కాలా నమక్ వరిని సాగు చేస్తున్నానని ఆదర్శ రైతు బ్రిజేంద్ర చౌబే తెలిపారు. బిహార్లో ఈ బియ్యం గురించి అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉందన్నారు. అందుకే కాలా నమక్ రకం బియ్యాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలకు విక్రయిస్తున్నామని చెప్పారు. అక్కడి నుంచి ఇవి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయని చెప్పారు. ప్రారంభంలో సంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతుల ద్వారా సాగు చేస్తే ఎకరాకు సగటున 10 క్వింటాళ్ల దిగుబడి మాత్రమే వచ్చేదని పేర్కొన్నారు. అయితే ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించడం వల్ల ఉత్పాదకత పెరిగి, ఎకరాకు సుమారు 15- 20 క్వింటాళ్ల దిగుబడి సాధించగలుగుతున్నామని వెల్లడించారు. ఈ పంట కాలం 130 రోజులని స్పష్టం చేశారు. అధిక దిగుబడి కోసం హైబ్రిడ్ రకాల వరిని సాగు చేస్తున్నారని అన్నారు. అలాగే సాగులో రసాయనాల వినియోగం పెరిగిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానీ భారతీయ రైతులు కాలా నమక్ విత్తనాలను సంరక్షించి ప్రపంచానికి ఒక అమూల్యమైన కానుకను అందించారని వివరించారు.
"ప్రస్తుతం హైబ్రిడ్, సంకరజాతి వరి రకాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దీని వల్ల ఆ పంటలను తిన్న మనషులు రోగాల బారిన పడుతున్నారు. కాలా నమక్ వరి రకం జన్యుపరంగా మార్పు చేసినది కాదు. అది పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన, సంప్రదాయ విత్తనం. ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఒక రైతు నుంచి ఈ విత్తనాలను సేకరించాను. ఆ రైతుకు సంప్రదాయ విత్తనాలను భద్రపరచడం అంటే చాలా ఇష్టం. స్వచ్ఛమైన విత్తనాల్లో లభించే అమూల్యమైన పోషకాలు హైబ్రిడ్ వరి రకాల్లో ఉండవు. పంటకు పోషకాల కోసం, దిగుబడి పెరగడం కోసం పొలంలో ఆవు పేడ, మూత్రాన్ని జల్లుతున్నాం. పంటను తెగుళ్ల నుంచి రక్షించడానికి వేప ఆధారిత మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేస్తున్నాం. ఈ సహజ విధానం ప్రధానంగా నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే వానపాములు, వ్యవసాయానికి మేలు చేసే ఇతర జీవులకు సమృద్ధిగా పోషణను అందిస్తుంది" అని బ్రిజేంద్ర చౌబే స్పష్టం చేశారు.
'ఈ విత్తనాలకు బుద్ధుడితో సంబంధం'
కాలా నమక్ వరిని గౌతమ బుద్ధుని కాలం నాటి పురాతన వరి రకంగా అభివర్ణించారు మగధ యూనివర్సిటీలోని వృక్షశాస్త్ర విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అమిత్ కుమార్ సింగ్. ఈ వరి రకానికి గొప్ప చరిత్ర ఉందన్నారు. వండినప్పుడు ఇవి పాప్కార్న్ వంటి సువాసనను వెదజల్లుతుందని చెప్పారు. "జానపద కథనాల ప్రకారం బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందిన తర్వాత కపిలవస్తును సందర్శించినప్పుడు ప్రజలు ఆయన ఆశీర్వాదం కోసం వెళ్లారు. అప్పుడు వారికి బుద్ధుడు కాలా నమక్ వరి విత్తనాలు ఇచ్చాడు. నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ వరిని సాగు చేయమని సూచించాడు. ఎవరైనా ఈ బియ్యాన్ని వండి తిన్నప్పుడు తాను (బుద్ధుడు) జ్ఞాపకం వస్తానని ప్రజలకు చెప్పాడు. సుజాతా మాత ఈ బియ్యంతో ఖీర్ (పాయసం) తయారు చేసి బుద్ధునికి సమర్పించింది. ఈ ప్రత్యేకమైన బియ్యంపై జరిపిన ప్రయోగశాల పరీక్షలు దీని విశిష్ట లక్షణాలను వెల్లడించాయి. ఈ బియ్యాన్ని చేతిలో పట్టుకుంటే ఒక సానుకూల ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఈ బియ్యంలో జింక్, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఆరోగ్యకరమైన గ్లైసీమిక్ ఇండెక్స్ నిర్వహించడానికి సాయపడతాయి. ఈ రైస్ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగవు." అని అమిత్ కుమార్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
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