సక్సెస్ఫుల్ రైతుగా మారిన గృహిణి- సేంద్రీయ పద్ధతిలో కూరగాయల సాగు- లక్షల్లో ఆదాయం!
వ్యవసాయంలో రాణిస్తోన్న ఒడిశాకు చెందిన మహిళా రైతు- సీజనల్ పంటలను పండిస్తూ సాగులో సక్సెస్- మహిళా రైతుకు అండగా నిలుస్తున్న భర్త, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు
Published : March 30, 2026 at 10:31 PM IST
Woman Success in Farming : ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో అన్ని రంగాల్లోనూ మహిళలు రాణిస్తున్నారు. పరుషుల కంటే తామేమీ తక్కువ కాదని రుజువు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్ష పరిశోధనల వరకు నేటి మహిళలు ప్రతి రంగంలోనూ తమ ప్రతిభను చాటుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒడిశాకు చెందిన ఓ మహిళ వ్యవసాయంలో పురుషుల కంటే తామేమీ తక్కువ కాదని నిరూపించింది. సీజన్ల వారీగా భిన్న పంటలను పండిస్తూ మంచి రాబడిని సంపాదిస్తోంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఏయే పంటలు పండిస్తోంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు
కెందూఝర్ జిల్లాలోని గజపత్తర్ గ్రామానికి చెందిన శకుంతల మహంత (29) సేంద్రీయ సాగులో రాణిస్తోంది. తన పొలంలో రకరకాల కూరగాయలు పండిస్తోంది. చేతిలో పవర్ టిల్లర్ పట్టుకుని వ్యవసాయ పనులు చేస్తోంది. ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా తాను స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే కాకుండా, మరికొంత మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. వ్యవసాయం ద్వారా శకుంతల ఏడాదికి రూ. 80,000- రూ. లక్ష వరకు ఆదాయం అర్జిస్తోంది. పంట మార్పిడి, భూమి నిర్వహణ, సమర్థవంతమైన నీటిపారుదల పద్ధతుల వంటి ఆధునిక వ్యవసాయ విధానాలను ఆమె అవలంబిస్తూ సాగులో అదరగొడుతోంది. ఒకప్పుడు తక్కువ భూమిలో వ్యవసాయం చేసిన శకుంతల, ఇప్పుడు 100 ఎకరాలకు పైగా భూమిలో సాగు చేస్తోంది.
అండగా కుటుంబ సభ్యులు
భర్త చంద్ర మహంత, కుమార్తె, అత్తతో కలిసి శకుంతల నివసిస్తోంది. గతంలో ఒక సాధారణ గృహిణిగా ఉన్న శకుంతల ఇప్పుడు విజయవంతమైన రైతుగా మారింది. ముఖ్యంగా కాలానుగుణంగా పంటలను పండిస్తోంది. వర్షాకాలంలో ఆమె 12 ఎకరాల భూమిలో టమాటా, వంకాయ సహా అనేక రకాల కూరగాయలను సాగు చేస్తోంది. అదే విధంగా శీతాకాలంలో క్యాలీఫ్లవర్, ఆకుకూరలు, పచ్చి బఠానీ వంటి వాటిని పండిస్తోంది. వేసవి కాలంలో బెండకాయ, ఆకుకూరలు, పుచ్చకాయ వంటి వాటిని తన భూమిలో సాగు చేస్తోంది. ఇలా కాలానుగుణంగా పంటలను పండిస్తూ శకుంతల సాగులో దూసుకెళ్తోంది.
ఐదేళ్లు క్రితం సాగులోకి
ఏడాదికి వ్యవసాయంపై రూ.15,000-20,000 ఖర్చు చేస్తే సుమారు రూ.80 వేలు-రూ. లక్ష వరకు ఆదాయం వస్తోందని శకుంతల తెలిపింది. అదే విధంగా ఎక్కువ భూమిలో సాగు చేస్తే ఖర్చూ, ఆదాయం రెండూ పెరుగుతాయని వెల్లడించింది. తాను 2021లో సాగు ప్రారంభించానని చెప్పింది. మొదట్లో క్యాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ పండించానని గుర్తు చేసుకుంది. తాను ఈ కూరగాయలన్నింటినీ పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలో పండిస్తానని పేర్కొంది.
"గతంలో నాతో సహా గ్రామంలోని చాలా మంది మహిళలు ఇంట్లోనే గృహిణులుగా ఉండేవారు. దీంతో పిల్లల చదువుతో పాటు ఇంటి ఖర్చులకు ఇబ్బందిగా ఉండేది. వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా మేము కొంత ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నాం. మహిళలందరూ వ్యవసాయం చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. అలాగే నారీమణులు ఆర్థిక స్వావలంబన పొందొచ్చు. ప్రస్తుతం నేను ఏటా రూ.80వేలు-రూ. లక్ష వరకు సంపాదిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో ఏడాదికి రూ. 4లక్షలు-రూ.5 లక్షల వరకు సంపాదించాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను." అని శకుంతల స్పష్టం చేసింది.
తోటి మహిళలకు అండగా
గజపత్తర్ గ్రామంలో సుమారు 110 మంది మహిళలు ఉన్నారు. వారందరూ శకుంతల సాగులోకి రాకముందు గృహిణులే. ఇప్పుడు శకుంతలను ప్రేరణగా తీసుకుని సాగు చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. సాగు మెళుకువలను శకుంతల దగ్గర నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు వారు కూడా మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు.
మహిళా రైతు ఏమంటుందంటే?
తాను స్వయంగా వ్యవసాయం చేయడంతో పాటు, సాగులో ఇతరులకు కూడా సహాయం చేస్తున్నానని మరో మహిళా రైతు చంద్రక మహంత తెలిపింది. కూరగాయల సాగు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను మహిళలకు వివరిస్తానని పేర్కొంది. సాగు చేసే మహిళలకు ప్రభుత్వం అందించే పథకాలు, సబ్సిడీల గురించి అవగాహన కల్పిస్తానని వెల్లడించింది.