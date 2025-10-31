చేపల సాగులో రైతు అదుర్స్- ఏటా రూ.60లక్షల రాబడి- విదేశాల్లోనూ సుశీల్ పాపులర్!
చేపల పెంపకంలో అదరగొడుతున్న రైతు- ఏడాదికి రూ. 60 లక్షల ఇన్ కమ్
Published : October 31, 2025 at 3:42 PM IST
Fish Business Man Success Story : హరియాణాలోని కర్నాల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి చేపల పెంపకంలో రాణిస్తున్నాడు. చేపల సాగు ద్వారా ఏడాదికి రూ. 60 లక్షలను సంపాదిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. గత 25 ఏళ్లలో ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గకుండా చేపల సాగులో ముందుకు దూసుకెళ్లి విజయం సాధించాడు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోనే పాపులర్ చేపల పెంపకందారుల్లో ఒకరిగా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో చేపల సాగులో రాణిస్తున్న సుశీల్ కుమార్ సక్సెస్ స్టోరీపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
25 ఏళ్లుగా చేపల సాగు
కర్నాల్ జిల్లాలోని కమల్ పుర్ రోడాన్ గ్రామానికి చెందిన సుశీల్ కుమార్ పదో తరగతి వరకు చదివాడు. ఆ తర్వాత కర్నాల్ లోని నేషనల్ డెయిరీ రీసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లో చేపల పెంపకం గురించి శిక్షణ పొందాడు. 2000లో తన స్వగ్రామంలో రెండు ఎకరాల పంచాయతీ చెరువును లీజుకు తీసుకొని చేపల పెంపకం ప్రారంభించాడు. అప్పుడు గణనీయమైన లాభాలను పొందాడు. ఆ తర్వాతే చేపల సాగును చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఏడాదికి రూ.60 లక్షల ఇన్కమ్
2005లో సుశీల్ కుమార్ తన పొలంలోని ఏడు ఎకరాల్లో చేపల విత్తనాల హేచరీని స్థాపించాడు. అలాగే మరో 8 ఎకరాల్లో చేపలను పెంపకాన్ని మొదలు పెట్టాడు. ప్రస్తుతం చేపల విత్తనాల హేచరీ నుంచి ఏటా రూ.40 లక్షలు, మిగతా 8 ఎకరాల్లో పెంచిన చేపలను అమ్మడం ద్వారా మరో రూ.20 లక్షలు ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నాడు. అంటే మొత్తంగా చేపల సాగు ద్వారా ఏడాదికి రూ.60 లక్షల రాబడిని పొందుతున్నాడు. సుశీల్ తన చేపల చెరువులో రొయ్యలు, రోహు, కాట్లా, గ్రాస్ కార్ప్, పంగాలు సహా ఎనిమిది రకాల చేపలను పెంచుతున్నాడు. తన హేచరీలో ఉత్పత్తి అయిన విత్తనాలను రాజస్థాన్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలకు సరఫరా చేస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాడు. అలాగే దేశ రాజధాని దిల్లీకి తాను పెంచిన చేపలను సరఫరా చేస్తున్నాడు.
పలు అవార్డులు సొంతం
ప్రస్తుతం హరియాణా ప్రగతిశీల రైతులలో ఒకరిగా సుశీల్ నిలిచాడు. 2002లో రొయ్యల పెంపకాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆయన నమూనాకు గుర్తింపుగా హరియాణా సర్కార్, మత్స్య శాఖ 2005లో నంబర్ వన్ ఫిష్ ఫార్మర్ అవార్డును సుశీల్ కు ఇచ్చాయి. 2006లో రొయ్యల పెంపకంలో ఆయన రెండో బహుమతి అందుకున్నాడు. గత 25 ఏళ్లలో హరియాణా, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది రైతులు సుశీల్ కుమార్ చేపల పెంపకాన్ని పరిశీలించేందుకు వచ్చారు. సుశీల్ దగ్గర శిక్షణ పొందిన దాదాపు 300 మంది రైతులు చేపల పెంపకం ప్రారంభించారు. భారతీయ అన్నదాతలే కాదు ఆస్ట్రేలియా, చైనా, జపాన్ వంటి దేశాల నుంచి కూడా రైతులు ఆయన చేపల పెంపకం నమూనాను చూడటానికి వచ్చారు.
జీవితాన్ని కుదిపేసిన ప్రమాదం
అయితే 2015లో జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదం సుశీల్ కుమార్ జీవితాన్ని కుదిపేసింది. ఈ యాక్సిడెంట్లో సుశీల్ కాలికి తీవ్ర గాయమైది. ఇంతటి ఘోర ప్రమాదం జరిగినా, సుశీల్ పట్టు వదలకుండా చేపల పెంపకం కొనసాగించాడు. కాగా, సుశీల్ ప్రకృతి ప్రేమికుడు. తన చేపల చెరువుల గట్టుపైన మామిడి, జామ, బ్లాక్ బెర్రీస్, సపోటా, నిమ్మకాయతో సహా పది రకాల పండ్ల చెట్లను నాటాడు. ఈ పండ్లను కూడా అమ్మి అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నాడు.
కర్నాల్లోని నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లో చేపల నిపుణుడు డాక్టర్ ప్రదీప్ సుశీల్ చేపల పొలాన్ని సందర్శించారు. "సుశీల్ ఒక ప్రగతిశీల రైతు. వందలాది మంది రైతులను చేపల పెంపకం చేపట్టడానికి ప్రేరేపించాడు. తన పొలాన్ని చూపించడానికి ఇతర రైతులను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చాడు. చేపల్లో అత్యధికంగా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రోటీన్ లోపాన్ని తగ్గించుకునేందుకు చేపలు బాగా తినాలి" అని ప్రదీప్ సుశీల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
మరోవైపు, సుశీల్ కుమార్ నిస్వార్థంగా చేపల పెంపకంలో శిక్షణ ఇచ్చే వ్యక్తి అని రైతు షంషేర్ సింగ్ కొనియాడాడు. సుశీల్ చేపల పెంపకం మాత్రమే కాకుండా పుట్టగొడుగులు, వానపాములను కూడా పెంచుతున్నారని పేర్కొన్నాడు. ఆయన చేపల పెంపకాన్ని చూడటానికి సుదూర ప్రాంత ప్రజలు తరలివస్తారని అన్నాడు.
కఠిన సవాళ్లను ఎదుర్కొని చేపల సాగులో సక్సెస్
సుశీల్ కుమార్ నేడు హరియాణాలో ప్రగతిశీల రైతు. కఠినమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ చేపల పెంపకంలో అనేక రికార్డులు సృష్టించాడు. సుశీల్ సక్సెస్ స్టోరీ జీవితంలో ఎంతటి కష్టమైన సవాళ్లు ఎదురైనా ముందుకు సాగి విజయం సాధించాలని జీవిత పాఠాన్ని బోధిస్తోంది. నిరంతరం కష్టం, పట్టుదల ద్వారా ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించవచ్చని నిరూపిస్తోంది.
