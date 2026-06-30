చూపు లేకున్నా వ్యవసాయంలో అద్భుతం- స్పర్శతోనే పంటలు పండిస్తున్న రైతు
దృష్టి లోపాన్ని బలంగా మార్చుకుని విజయవంతమైన రైతుగా నిలిచిన ప్రమోద్ సింగ్- స్పర్శతోనే విత్తనాల ఎంపిక, పంట ఆరోగ్యం, నీటి పారుదలను పర్యవేక్షిస్తున్న రైతు
Published : June 30, 2026 at 7:06 PM IST
Blind Farmer In Bihar : వ్యవసాయం చేయాలంటే పంటను ఎప్పటికప్పుడు గమనించడం, నేల పరిస్థితిని పరిశీలించడం, మొక్కల ఎదుగుదలను అంచనా వేయడం ఎంతో ముఖ్యం. అయితే కళ్లతో చూడలేకపోయినా స్పర్శనే తన చూపుగా మార్చుకుని వ్యవసాయంలో విజయవంతంగా ముందుకెళ్తున్నారు బిహార్కు చెందిన ఓ రైతు. విత్తనాల ఎంపిక నుంచి నీటి పారుదల వరకు ప్రతి పనినీ తన అనుభవం, స్పర్శ జ్ఞానంతో నిర్వహిస్తూ ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. దృష్టి లోపం తన లక్ష్యాలకు అడ్డుకాదని నిరూపించిన ఆయన వ్యవసాయంలో సాధించిన విజయం ఇప్పుడు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
స్పర్శ జ్ఞానంతో వ్యవసాయం
బిహార్లోని వైశాలి జిల్లా లాల్గంజ్ పరిధిలోని బసంత గ్రామానికి చెందిన ప్రమోద్ సింహ్కు రెండు కళ్లు కనిపించవు. అయితే ఆ లోపాన్ని ఆయన ఎప్పుడూ బలహీనతగా భావించలేదు. తన అనుభవం, పట్టుదల, స్పర్శ జ్ఞానంతో వ్యవసాయాన్ని జీవనాధారంగా మార్చుకుని నేడు ఓ గొప్ప రైతుగా గుర్తింపు పొందారు. పుచ్చకాయలు, టమోటాలు, ఇతర కూరగాయల సాగులో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తూ స్థానిక రైతులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
ప్రమోద్ వ్యవసాయం చేసే విధానం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఆయన అంధుడైనప్పటికీ పంటల ఎంపిక నుంచి విత్తనాల కొనుగోలు వరకు ప్రతి అంశాన్ని ముందుగానే ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్ణయిస్తారు. నీటి పారుదల, ఎరువుల వినియోగం, పంట సంరక్షణ వంటి పనులపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తారు. రోజూ పొలంలో తిరుగుతూ ఆకులు, కాండాలు, మట్టిని స్పర్శించడం ద్వారా మొక్కల ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేస్తారు. మట్టిలో తేమ ఎంత ఉంది? మొక్క ఆరోగ్యంగా ఉందా? నీరు అవసరమా? వంటి విషయాలను స్పర్శ ద్వారానే గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత కూలీలకు అవసరమైన సూచనలు ఇస్తూ పంటను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
రూ.5 లక్షల పెట్టుబడితో పుచ్చకాయ సాగు
అలా కాలక్రమేణా ఆయన చేతి వేళ్లే ఆయనకు కళ్లుగా మారాయి. ఏ మొక్కకు ఏ సమస్య ఉందో, ఏ పంటకు ఎప్పుడు నీరు అవసరమో అనుభవంతో గుర్తించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. దీంతో ఆయన వ్యవసాయ పద్ధతులు స్థానికంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. ప్రమోద్ ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబిస్తూ వ్యవసాయాన్నే లాభదాయకమైన వృత్తిగా మార్చుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఆయన 10 బిఘాల(దాదాపు 6 ఎకరాలు) భూమిలో పుచ్చకాయ సాగు చేశారు. ఇందుకోసం సుమారు రూ.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టగా, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"వ్యవసాయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కంటే తక్కువ ఏం కాదు. నేడు మేము వ్యవసాయం నుంచి వచ్చే ఆదాయంతోనే కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాం. మా పిల్లలందరికీ సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో చదువు చెప్పిస్తున్నాం. వ్యవసాయం లాభదాయకం కాదని ఫిర్యాదు చేసే రైతులు ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను."
- ప్రమోద్ సింహ్
ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి
ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి, మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా పంటలను సాగు చేస్తే వ్యవసాయం అత్యంత గౌరవప్రదమైన, లాభదాయకమైన వృత్తిగా మారుతుందని ప్రమోద్ పేర్కొంటున్నారు. పంటపై నిరంతరం దృష్టి, ఏకాగ్రత ఉండాలని, లేకపోతే ఆశించిన దిగుబడి రాదని చెబుతున్నారు. ప్రమోద్ విజయంతో ప్రేరణ పొందిన పలువురు రైతులు తిరిగి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతులతో పాటు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి వాణిజ్య పంటలను సాగు చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారు. దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తి ఇంత సమర్థంగా పంటల నిర్వహణ ఎలా చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి వ్యవసాయ నిపుణులు, పరిశోధకులు, ఇతర జిల్లాల రైతులు కూడా ఆయన పొలాలను సందర్శిస్తున్నారు.
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