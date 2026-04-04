ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో అలంకరణ వస్తువుల తయారీ- వందల మందికి శిక్షణ- 'ఆమె' ఎందరికో ఆదర్శం!
కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఉపయోగపడడమే ఆ మహిళల లక్ష్యం- నెలకు రూ. 5 నుంచి 6 వేలు సంపాదిస్తున్న మహిళలు- రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకున్న బబితా
Published : April 4, 2026 at 7:12 AM IST
Women Empowerment Inspiring Story : ఒకప్పుడు ఆడవాళ్లంటే కేవలం ఇంటి పనులకే పరిమితమయ్యే వాళ్లు. కానీ ప్రస్తుత రోజుల్లో ఒక ఇల్లు గడవాలంటే భార్యభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన అవసరముంది. అందుకే మహిళలు తమకు తెలిసిన కళను ఒక వృత్తిలా మార్చుకుని సొంత వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. అలాగే తమకంటూ ఒక సొంత గుర్తింపును సంపాదించుకుంటున్నారు. అదే విధంగా ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన వందల మంది మహిళలు కూడా సొంత వ్యాపారాలు చేస్తూ నెలకు రూ. 5 నుంచి 6 వేలు సంపాదిస్తూ, తమ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా సాయపడుతున్నారు.
కుటుంబ పోషణ కోసం
బిహార్లో ముజుఫర్పుర్ జిల్లాలోని ఆడవాళ్లలో ఇలాంటి మార్పు రావడానికి కారణం బబితా గుప్తా. 2010లో బబితా భర్త రాజేశ్ సాహ్ ఒక రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. దాంతో ఆయన తీవ్రంగా గయపడి దివ్యాంగులయ్యారు. అది ఆ కుటుంబానికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఎందుకంటే బబితాకు నలుగురు పిల్లలు. కుటుంబం బాధ్యత, భర్త చికిత్స భారమంతా ఆమె భుజాలపై పడింది. దాంతో బబితా ఊరారూ తిరిగుతూ గాజులు, లక్క వస్తువులు అమ్మేవారు. అయినా ఏ మాత్రం నిరాశపడకుండా కుటుంబం కోసం ఎంతో శ్రమించారు.
2012లో ఆమె జీవిక అనే స్వయం సహాయక బృందంలో చేరింది. అనంతరం చిన్న చిన్న రుణాలు తీసుకుంటూ రేషన్ దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో గ్రామం, నగరంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండడం గమనించారు. ఈ వ్యర్థాలు పర్యావరణానికే కాకుండా జంతువులు, వ్యవసాయానికి కూడా హానికలిగిస్తాయని తెలుసుకున్నారు. అందుకే ఈ వ్యర్థాలను ఉపయోగకరంగా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ప్లాస్టిక్తో అలంకరణ వస్తువులు
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో వివిధ రకాల అలంకరణ వస్తువులు చేయవచ్చనే వినూత్న ఆలోచనతో బబితా తన మొదటి అడుగు వేశారు. అలా 2020లో బబిత వరల్డ్ విజన్లో చేరారు. అక్కడ ఆమె సాంకేతిక శిక్షణ తీసుకున్నారు. తర్వాత చిన్న చిన్న జాతరల్లో తన ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించి, అమ్మడం ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆమె స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్(గ్రామీణ్) కింద సక్రాలో స్థాపించిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను నిర్వహణ యూనిట్లో చేరారు. అక్కడ ఆమెకు పెద్ద మొత్తంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు దొరకడంతో ఆమె పని మరింత సులభమైంది.
అయితే అక్కడి జిల్లా యంత్రాంగం ఓ ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. అందులో బబితా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రంగురంగుల దారాల సాయంతో ఆకర్షణీయమైన ఉత్పత్తులగా ఎలా తయారు చేయాలి అనే విషయంలో ఆడవారికి శిక్షణ అందించారు. ఇప్పటివరకు, బబితా గుప్తా 200 మందికి పైగా మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరంతా ఇంటి నుంచే పని చేసి మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు.
మహిళలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి పూల కుండీలు, కృత్రిమ పువ్వులు, బుట్టలు, పర్సులు, బ్యాగులు, లాకెట్లు, డోర్మ్యాట్ల వంటి వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్పత్తుల ధర మార్కెట్లో 200 నుంచి 500 రూపాయల మధ్య ఉంటుంది. దీని వల్ల మహిళలు నెలకు 5,000 నుంచి 6,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అలా తమ కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి, పిల్లల చదువు మెరుగుపడ్డాయి.
- బబితా గుప్తా
రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పురస్కారం
బబితా గుప్తా పట్నాలో జరిగిన జిల్లా వ్యవస్థాపక ఉత్సవం, యువజన ఉత్సవం, రాజ్గిర్ ఉత్సవం, ప్రపంచ టాయిలెట్ దినోత్సవం 2022 వంటి వివిధ కార్యక్రమాలలో తన ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమాలలో ఆమె పనికి గణనీయమైన ప్రశంసలు లభించాయి. బబితా తన జీవితంలో ఎదగడమే కాకుండా వందలాది మహిళలను తమ సొంత కాళ్లపై నిలపడేలా చేసింది. అలా బబితా గుప్తా నేడు ఒక విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తగా స్థిరపడ్డారు. ఆమె చేసిన ప్రశంసనీయమైన కృషికి గాను, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమెకు "స్వచ్ఛ సుజల్ శక్తి సమ్మాన్ 2023" పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసి సత్కరించారు.