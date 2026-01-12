ETV Bharat / bharat

ప్రొఫెసర్​ జాబ్​కు గుడ్​బై- చేపల వ్యాపారంలో సక్సెస్- ఆంధ్రప్రదేశ్​లో స్పెషల్ ట్రైనింగ్​!

చేపల వ్యాపారం ఒక కుంటతో ప్రారంభమై 4 ఎకరాలకు విస్తరణ - ఏడాదికి 5 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్న రైతు మరీ యువకులైతే 15 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చట!

Fish Farming Successful Story Inspiration
Fish Farming Successful Story Inspiration (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 10:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Farming Successful Story Inspiration : ఓ వ్యక్తి ప్రొఫెసర్​ ఉద్యోగాన్ని వదిలి చేపల వ్యాపారిగా సక్సెస్ అయ్యారు! మొదట్లో సాంప్రదాయ వ్యవసాయం వైపు మొగ్గు చూపిన ఆయన వాతావరణ పరిస్థితులు పంట నష్టాలకు కారణమవుతున్నాయని గ్రహించారు. అనంతరం లాభాలు బాగా రావడం మొదలయ్యాక ఇతర రైతులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. ఇలా వ్యాపారంలో విజయాన్ని సాధించిన ఓ బిహార్​లోని రైతు కథను తెలుసుకుందాం రండి!

విపత్తును అవకాశంగా మార్చుకోవడం
నలంద జిల్లాలోని నూర్సరాయ్ బ్లాక్‌లోని చారుయిపార్ గ్రామానికి చెందిన కవీంద్ర కుమార్ మౌర్య, కుష్వాహా సోమారి త్రిలోకి కళాశాలలో ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేశారు. రైతు కవీంద్ర కుమార్ వృక్షశాస్త్రంలో M.Sc. పట్టా పొందారు. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి పట్టభద్రుడైన తర్వాత, హోం మంత్రిత్వ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు. చిన్న కుమారుడు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు.

Fish Farming Successful Story Inspiration
చేపల వ్యాపారం చేస్తున్న రైతు కవీంద్ర కుమార్ (ETV Bharat)

అయితే, మొదటి నుంచి వ్యవసాయం వైపు బాగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. దీంతో బోధనా విద్యను వదిలేసి, తన పూర్తి ఆసక్తిని వ్యవసాయంలోనే చూపారు. గతంలో కవీంద్ర కుమార్ కూరగాయలు పండించారు. కొన్నిసార్లు బంగాళాదుంప, టమాటా, ఉల్లిపాయ పంటలు లాభాలు వస్తే, మరి కొన్నిసార్లు నష్టాలు కూడా చూశారు. 2000 ప్రాంతంలో తీవ్రమైన విద్యుత్ కొరత ఏర్పడింది. తన పొలంలో రబీ, ఖరీఫ్ పంటలు తరచుగా మునిగిపోయే ఒక కుంట ఉంది. ఆయన ఈ విపత్తును అవకాశంగా మార్చుకున్నారు. కుంటతో చేపల పెంపకాన్ని ప్రారంభించారు. అది ఇప్పుడు 4 ఎకరాలకు విస్తరించింది. సీజన్‌కు రూ.5 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. యువకులు ఈ వ్యాపారంలోకి దిగుతే సంవత్సరానికి రూ.15 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చని చెబుతున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో శిక్షణ
2006లో చేపల పెంపకంలో శాస్త్రీయ పద్ధతులను అవలంబించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శిక్షణ పొందారు. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ అప్పటి ఉప ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ కుమార్ మోదీ చొరవతో, కవీంద్రతో సహా 40 మంది రైతుల బృందాన్ని శిక్షణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పంపారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతను వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. ఆర్​కె పంత్ నగర్​కు చెందిన ఫిషరీస్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన సిన్హా కూడా అతనికి చాలా సహాయం చేసారు. చేపలకుపెరుగుతున్న నీలగై దొంగతనాలను ఎదుర్కోవడానికి అతను సాంకేతికతను ఆశ్రయించారు. చెరువు చుట్టూ సౌర కంచె ఏర్పాటు చేశారు. నీలగై, పందులు పొలంలోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తుంది. ఏ దొంగలు కూడా లోపలికి ప్రవేశించడానికి ధైర్యం చేయరు. దీని కారణంగా, అతను నమ్మకంగా తన వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

Fish Farming Successful Story Inspiration
చేపల కొలను నుంచి చేపలు బయటకు తీస్తున్న దృశ్యం (ETV Bharat)

"ఒక కిలో వరకు చేపను తయారు చేయడానికి దాదాపు 70 రూపాయలు ఖర్చవుతుంది. నేను చెరువులో ఆరు రకాల చేపలను పెంచుతాను. రోహు, కట్ల, నైని (ఇండియన్), సిల్వర్ కార్ప్, గ్రాస్ కార్ప్ కామన్ కార్ప్ (విదేశీ). మేత కోసం, ఖరీదైన మార్కెట్ ఫీడ్​తో పాటు, నేను బియ్యం ఊక, ఆయిల్ కేక్, బెల్లం ఈస్ట్ మిశ్రమాన్ని తయారు చేస్తాను. ఇది నీటిలో పాచిని సృష్టిస్తుంది. ఇది చేపలకు సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం"
- కవింద్ర కుమార్ మౌర్య, రైతు

సాధారణ పద్ధతిని ఉపయోగించి చేపల పెంపకం
కవీంద్ర సాధారణ పద్ధతిని ఉపయోగించి చేపల పెంపకాన్ని చేస్తారు. ఒక పొలాన్ని ఎంచుకుని 7 నుంచి 9 అడుగులు క్రమం తప్పకుండా లోతును తీస్తారు. 5 అడుగుల లోతులో నీరు ఉంటుంది. చెరువును శుభ్రంగా ఉంచడానికి, సున్నం అవిసె గింజల కేక్ ద్రావణాన్ని సంవత్సరానికి రెండుసార్లు చెరువులో క్రమం తప్పకుండా పోస్తారు. మహువా కేక్, సున్నం, ఆవు పేడ ఎరువు, వలలు, నీటి పరీక్షా కిట్లు చేపల దాణాను కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇవి నీరు, నేల సారాన్ని పెంచుతాయి. మంచి చేపల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

హైదరాబాద్​లో శిక్షణ- నెలకు రూ.60వేల ఆదాయం- 'డ్రోన్​ దీదీ' సక్సెెస్​ ​స్టోరీ ఇదే!

రూ.18లక్షల జీతాన్ని వదిలి వ్యవసాయంలోకి- 'సలాడ్ ఆకు' సాగుతో రూ.కోట్ల సంపాదన!

TAGGED:

FISH FARMING
SUCCESSFULLY FISH FARMING
FISH FARMING IN BIHAR
FISH FARMING INSPIRATION
FISH FARMING SUCCESSFUL STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.