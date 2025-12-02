65 ఏళ్ల మహిళ విజయగాథ- రూ.20తో ప్రారంభమై రూ.2.5 కోట్ల టర్నోవర్
రూ.20ప్లేటు భోజనంతో మొదలుపెట్టిన ఆమె హోటల్ ఇప్పుడు రూ.2.5కోట్ల టర్నోవర్తో విజయపథంలో దూసుకుపోతోంది. కుటుంబ సభ్యులు అవమానించినా, భర్త దూరం పెట్టినా, కన్న కొడుకు విమర్శించినా పట్టుదలతో సక్సెస్ అయిన దేవనీ దేవి.
Published : December 2, 2025 at 2:36 PM IST
Amma Kitchen Journey : మీ చేతుల్లో నైపుణ్యం ఉండి ఎంచుకున్న రంగంలో రాణించాలన్న సంకల్పం ఉంటే ఎంతటి విజయమైనా సాధించవచ్చని నిరూపించారు బిహార్కు చెందిన 65 ఏళ్ల దేవనీ దేవి. దశాబ్దాల క్రితం రూ. 20 ప్లేటు భోజనంతో మొదలుపెట్టిన ఆమె హోటల్ ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 2.5 కోట్ల టర్నోవర్తో విజయపథంలో దూసుకుపోతోంది. తన వ్యాపారం ఊహించని రీతీలో వృద్ధి చెందినా ఆమెలో ఉత్సాహం తగ్గలేదు. ఇప్పటికీ ఆమె అదే పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆమె అమ్మ కిచెన్ ఎందుకు మొదలు పెట్టారు? ఈ బిజినెస్లో ఎలా రాణించారు? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
జమీందారు ఇంటి కోడలు
2002లో దేవనీ దేవి హోటల్ను మొదలు పెట్టారు. వాస్తవానికి దేవనీ దేవి కుటుంబం చాలా సంపన్నమైనది. హాతీదహ ప్రాంతంలోని జమీందారు కుటుంబానికి ఆమె కోడలు. దేవనీ దేవికి పనిచేయడానికి ఇంటి నిండా పనివాళ్లే. హాతీదహలో ఉన్నప్పుడు ఆమెకు ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. అన్ని తను కూర్చున్న దగ్గరికే పనివాళ్లు తీసుకొచ్చేవారు. కానీ, కాలం ఎప్పుడూ ఒకే మాదిరిగా ఉండదు కదా. 2002లో పరిస్థితులు మారాయి. పిల్లల చదువుల కోసం దేవనీ దేవి, ఆమె భర్త పట్నాకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు చదువులో, భర్త ఉద్యోగంలో నిమగ్నమై ఉండటంతో ఆమెకు రోజంతా ఖాళీ సమయం ఉండేది. ఇదే సమయంలో కుటుంబ పోషణను భర్త జీతం సరిపోయేది కాదు. ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడగలేక తను కూాడా సంపాదించాలని అనుకున్నారు. ఇదే సమయంలో ఈ క్రమంలోనే ఆమె సౌరభ్ అనే మెడికల్ స్టూడెంట్ భోజనం చూసి బాధపడింది. సరిగా లేని ఆ భోజనం పిల్లలు ఎలా తింటారో అని చలించిపోయారు. చదువుకునే పిల్లలకు ఆరోగ్యకమైన ఆహారాన్ని తక్కువ ధరకే తానే ఎందుకు అందివ్వకూడదని దేవి అనుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటి భోజనం లాంటి రుచికరమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని అందించేందుకు చిన్నపాటి హోటల్ను మొదలు పెట్టారు. రూ.20కే భోజనం ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు. ఆ మెడికల్ విద్యార్థి సౌరభ్ ఆ మెస్కు తొలి కస్టమర్ అయ్యాడు. అనతికాలంలో పీఎంసీహెచ్ విద్యార్థులందరికీ ఆమె మెస్లోని రుచికరమైన భోజనం తెగనచ్చిపోయింది. విద్యార్థులు పట్ల ఆమె ఎంతో ఆప్యాయతగా ఉండేవారు. దీంతో అందరూ ఆమెను 'అమ్మ' అని పిలిచేవారు.
అవమానాలు, ఛీత్కారాలు
హోటల్ ప్రారంభించిన తర్వాత దేవనీ దేవికి చాలా అవమానాలు ఎదురయ్యాయి. సొంత కుటంబంలోని వారే ఆమెను సూటిపోటి మాటలు అనడం ప్రారంభించారు. తన హోటల్ ప్రయాణం అంత సులవుగా సాగలేదని దేవనీ దేవి చెప్పారు. పెద్దింటి కోడలై హోటల్ నడపడంపై కుటుంబం, బంధువులు ఆమెను నిందించారు. ఆఖరికి తన భర్త కూడా దాదాపు 6 నెలలు తనతో మాట్లాడలేదని దేవనీ దేవి చెప్పుకొచ్చారు. 'మా మామగారు పట్నాకు వచ్చినప్పుడల్లా నన్ను కిచెన్లో మురికి బట్టలతో చూసి బాధపడేవారు. కోడలికి ఇంత కష్టం రావడానికి మేము ఏం పాపం చేశాం' అని బాధపడేవారని దేవనీ దేవి గుర్తు చేసుకున్నారు. 'ఆహారం తినిపించడం పుణ్యం, ఈ పని చేయడం నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది' అని నవ్వుతూ తన మామగారితో దేవి చెప్పేవారట.
అయితే ఎన్నిఅవమానాలు వచ్చినా దేవనీ దేవి వెనుకడుగు వేయలేదు. తాను చేస్తున్న పనిలో గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తోందని, ముఖ్యంగా అది ఇతరుల ఆకలిని తీరుస్తోందని ఆమె నమ్మారు.
8 రిక్షాలు, హాస్టళ్లు
క్రమక్రమంగా దేవనీ దేవి కష్టానికి ఫలితం దక్కడం మొదలైంది. రూ.20 ప్లేటుతో మొదలైన హోటల్ ప్రయాణం ఇంతింతై అన్నట్లు సాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె డబ్బులు కూడబెట్టి రూ. 80 వేలతో 8 రిక్షాలను కొనుగోలు చేశారు. ఇది ఆమె ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలను తెరిచింది. ఆ తర్వాత, 2009లో ఆమె తన మనవరాలి పేరు మీద 'సమృద్ధి గర్ల్స్ హాస్టల్'ను ప్రారంభించారు. ''ఎవరైతే నా హోటల్లో తినేవారో వారే నా హాస్టల్కు మొదటి కస్టమర్లు అయ్యారు. ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండా చాలామంచి స్పందన వచ్చింది. రెండు హాస్టళ్లు ఏర్పాటు చేస్తే, ఆవి బాగా నడుస్తున్నాయి. మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆలోచన కూడా నెమ్మదిగా మారింది" అని చెప్పుకొచ్చారు దేవనీ దేవి
కరోనా వేళ విద్యార్థుల సేవ
జీవితం సవ్యంగా సాగుతున్న సమయంలో కరోనా కబలించింది. లాక్డౌన్లో హాస్టళ్లు పూర్తిగా మూతపడి, వ్యాపారం దారుణంగా దెబ్బతిన్నది. వైద్య విద్యార్థుల కోరడంతో వారి మాత్రమే దేవనీ దేవి భోజనాన్ని సరఫరా చేసేవారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెకు కూడా కరోనా సోకింది. ఆ సమయంలో వైద్య విద్యార్థులే తనకు వైద్యం అందించారని దేవనీ దేవి చెప్పుకొచ్చారు. ''నేను సొంత పిల్లల్లా భావించి ఎన్నో ఏళ్లుగా భోజనం అందించిన ఆ పిల్లలే, నన్ను పీఎంసీహెచ్లో చేర్పించి సేవ చేశారు. నేను ఆ వ్యాధిని ఓడించాను' అని ఆమె భావోద్వేగంగా చెప్పారు.
చిన్న కొడుకు సలహాతో అమ్మ కిచెన్
దేవనీ దేవికి ఇద్దరు కుమారులు. ఆమె పెద్ద కుమారుడు జైశంకర్ ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలో పనిచేశాడు. ఆమె చిన్న కుమారుడు దుర్గేష్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు. మహమ్మారి తర్వాత, ఆమె చిన్న కుమారుడు క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రారంభించాలని సూచించాడు. ప్రపంచం మారిపోయిందని, ఆహారం ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో డెలివరీ చేసుకోవచ్చని తెలిపాడు. జూన్ 2022లో "అమ్మ కిచెన్" పేరు మీద క్లౌడ్ కిచెన్ను ప్రారంభించినట్లు ఆమె తెలిపారు. 'కొద్ది నెలల్లోనే తమ అమ్మ కిచెన్ రుచికరమైన భోజనాన్ని అందించడం ద్వారా పట్నా అంతటా ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుంది. క్రమంగా, రెండు అవుట్లెట్లు ప్రారంభించాం. ఇక్కడ ప్రజలు కూర్చుని భోజనం చేయవచ్చు. సాధారణ థాలీ నుంచి ప్రత్యేక థాలీ వరకు ఉంటాయి. ధరలు రూ.100 నుంచి రూ.300 వరకు ధర ఉంటుంది. ఇప్పుడు "అమ్మ కిచెన్" వార్షిక టర్నోవర్ రూ.2.5 కోట్లు ఉంటుంది" అవి దేవి చెప్పుకొచ్చారు.
అప్పుడు వ్యతిరేకించిన పెద్దకొడుక్కే నిర్వహణ బాధ్యతలు
దేవనీ దేవి పెద్ద కొడుకు జైశంకర్ తన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి, ఇప్పుడు వ్యాపార నిర్వహణ బాధ్యతను తీసుకున్నారు. తాను కూడా మొదట్లో కుటుంబంతో పాటు తల్లి పనిని వ్యతిరేకించినట్లు జైశంకర్ అంగీకరించారు, కానీ ఇప్పుడు తల్లి స్టార్టప్కు పూర్తిగా అండగా నిలబడ్డాడు. 'అమ్మ కిచెన్ ఇప్పుడు 30 మందికి పైగా ఉపాధిని కల్పింస్తోంది. మంచి వేతనాలను అందిస్తున్నాం. ఆన్లైన్ విక్రయాల టర్నోవర్ రూ. 2.5 కోట్లు' అని జైశంకర్ వివరించారు. ఒకప్పుడు తన తల్లిని వ్యతిరేకించిన జైశంకర్ ఇప్పుడు ఆమెను చూసి గర్వపడుతున్నాడు. చాలామంది మహిళలు ఆమె నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఆత్మనిర్భరత పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారని వివరించారు.
"ఏ పని కూడా చిన్నది కాదు." మీ మనస్సు స్పష్టంగా ఉంటే,మీ సంకల్పం బలంగా ఉంటే, ప్రపంచంలోని ఏ అడ్డంకి కూడా మిమ్మల్ని ముందుకు సాగకుండా ఆపదు." - దేవనీ దేవి, అమ్మ కిచెన్ యజమాని
