జాబ్కు గుడ్బై- ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో 'బ్రదర్స్' బిజినెస్- రూ.1.25 కోట్ల టర్నోవర్తో!
ఏటా 50,000 నుంచి 100,000 కిలోగ్రాముల వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్- కంపెనీ ప్రస్తుత టర్నోవర్ 1.25 కోట్లు- టైల్స్, ఫర్నిచర్కు విదేశాలలో కూడా మంచి డిమాండ్
Published : January 17, 2026 at 1:21 PM IST
Business With Plastic Waste : నిత్య జీవితంలో రోజూ వెలువడే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో కూడా బిజినెస్ చేసి, కోట్లల్లో సంపాదించవచ్చని మీకు తెలుసా? బిహార్కు చెందిన ఇద్దరు సోదరులు వ్యర్థాలతోనే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. కరోనా సమయంలో ప్రారంభించి, సక్సెస్ అయ్యారు. వ్యర్థాలతోనే పతకాలు, ట్రోఫీలను తయారు చేస్తున్నారు. వారి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
నవాడ జిల్లాలోని నర్హత్ అనే చిన్న గ్రామానికి చెందిన వికాస్ కుమార్, రాహుల్ కుమార్లు వీరేంద్ర ప్రసాద్ దంపతుల కుమారులు. ఈ ఇద్దరు సోదరులు ఇప్పుడు ప్రజలు పనికిరానివిగా పారవేసే వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ నుంచి కోట్లాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. వారి ఉత్పత్తులు రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్, జర్మనీ వరకు ప్రతిచోటా వ్యాపించాయి. వికాస్ కుమార్ తెలివైన విద్యార్థి. అతడు మొదట ఐఐఎం కోల్కతా నుంచి బీటెక్ తరువాత ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీ దిల్లీ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంటెక్ పొందాడు. తమ్ముడు రాహుల్ కుమార్ NIFT నుంచి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని పొందాడు.
విలువైన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టాడు
రాహుల్, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ కంపెనీలో దాదాపు 12 లక్షల రూపాయల వార్షిక ప్యాకేజీతో పనిచేశారు. కానీ అతను తనకంటూ ఏదైనా చేయాలని లాక్డౌన్ సమయంలో వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయడం ప్రారంభించామని వికాస్ కుమార్ వివరించారు. 'పర్యావరణానికి హాని కలిగించని ఉత్పత్తులను సృష్టించాలని భావించాం. మేం 2020లో ఈ పని చేయడం ప్రారంభించాం. దీంతో 2021లో మా కంపెనీని ప్రారంభించాం' అని తెలిపారు. కంపెనీ పేరు 'మైనస్ డిగ్రీ' అని చెప్పారు.
"సమాజానికి తోడ్పడే ఉపాధిని సృష్టించడం మా లక్ష్యం. ఈ కంపెనీ వల్ల చాలా కుటుంబాలకు మద్దతుగా ఉన్నామని సంతోషంగా ఉంది. మొదట్లో మేం స్నేహితుల నుంచి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను అప్పుగా తీసుకున్నాం. దానిని రీసైక్లింగ్ చేయడం ప్రారంభించాం. తరువాత మేం చిన్న స్క్రాప్ డీలర్లను సంప్రదించి, ఆపై పెద్ద వాటి నుంచి స్క్రాప్ కొనడం ప్రారంభించాం. నేడు,నెలకు 10 టన్నుల రీసైకిల్ చేస్తాం. మా కంపెనీ టర్నోవర్ రూ.1.25 కోట్లు."
- వికాస్ కుమార్, యజమాని, మైనస్ డిగ్రీ కంపెనీ
విదేశాల్లో డిమాండ్ ఎక్కువ
తాము తయారు చేసే టైల్స్, ఫర్నిచర్కు విదేశాలలో కూడా అధిక డిమాండ్ ఉందని వికాస్ కుమార్ తెలిపారు. ప్లాస్టిక్ను ట్రోఫీలు, పతకాలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. బిహార్ ప్రభుత్వంలో కూడా వీటికి డిమాండ్ ఉంది. ప్రజలు పారవేసే ప్లాస్టిక్తోనే వీటిని తయారుచేస్తారు. కొవిడ్ 19 లాక్డౌన్ సమయంలో నూతన కార్యక్రమానికి పునాది వేశారని వికాస్ వివరించారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి, ఉపాధిని కల్పించడానికి సమాజానికి ఏదైనా చేయాలని ఇద్దరు సోదరులు నిర్ణయించుకున్నారు. వారు కేవలం రూ.6,000కు ఒక చిన్న ఓవెన్ను కొనుగోలు చేసి, ఇంట్లో వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ మూతలను కరిగించి చెవిపోగులు, కీచైన్లు, బ్యాగులు ఇతర చిన్న వస్తువులను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు.
ఈ ఉత్పత్తులు 300 నుంచి 800 రూపాయల మధ్య అమ్ముడయ్యాయి. తర్వాత దానిని ప్రధాన స్టార్టప్గా మార్చాయి. నేడు, వారి కంపెనీ ఏటా 50,000 నుంచి 100,000 కిలోగ్రాముల వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ను రీసైకిల్ చేస్తుంది. ఒకప్పుడు స్క్రాప్ మెటల్ వ్యాపారంగా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ ఇప్పుడు 1.25 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ కలిగిన కంపెనీగా ఎదిగింది. టాటా మోటార్స్, ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంక్, బీఎమ్డబ్ల్యూ, అడిడాస్ వంటి ప్రపంచ దిగ్గజాలను వారు తమ కస్టమర్లుగా పరిగణించడం ద్వారా వారి ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ను అంచనా వేయవచ్చు.
కోట్ల టర్నోవర్
ఒకప్పుడు స్క్రాప్గా ప్రారంభమైన కంపెనీ ఇప్పుడు రూ.1.25 కోట్ల టర్నోవర్ ఉన్న కంపెనీగా మారింది. టాటా మోటార్స్, IDFC బ్యాంక్, BMW అడిడాస్ వంటి ప్రపంచ కంపెనీలను వారు తమ క్లయింట్లుగా పరిగణించడం ద్వారా వారి ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ను అంచనా వేయవచ్చు. "రేర్ ప్లానెట్" ద్వారా, వారి పతకాలు, పెన్ స్టాండ్లు ఇతర కళాఖండాలు రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరుకున్నాయి. వారి ఫర్నిచర్ రాష్ట్రపతి భవన్లోని సావనీర్ దుకాణంలో చోటు సంపాదించింది. బిహార్ ప్రభుత్వంతో పాటు, వారి ఉత్పత్తులు యునైటెడ్ స్టేట్స్, జర్మనీ, తైవాన్, కెనడా, సింగపూర్ వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.
ఉపాధి కల్పించడం
వికాస్, రాహుల్ తమను తాము నిరూపించుకోవడమే కాకుండా ఉపాధి అవకాశాలను కూడా సృష్టించారు. వారు 30 కంటే ఎక్కువ స్క్రాప్ విక్రేతల నుంచి కిలోకు 12 నుంచి 100 రూపాయల ధరలకు ప్లాస్టిక్ను కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రస్తుతం, వారి యూనిట్ 12 మందికి పైగా నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులను నియమించింది. వారు నెలకు 11,000 నుంచి 22,000 రూపాయల జీతం పొందుతున్నారు.
మొదట ఇళ్లు, జంక్యార్డులు, పరిశ్రమల నుంచి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరిస్తారు. దీనిని రకం, రంగు ద్వారా వేరు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దుమ్ము, గ్రీజు, లేబుల్లు లేదా ఆహార అవశేషాలను తొలగించడానికి ప్లాస్టిక్ను కడుగుతారు. యంత్రాలను ఉపయోగించి శుభ్రం చేసిన ప్లాస్టిక్ను చిన్న ముక్కలుగా లేదా రేకులుగా కట్ చేస్తారు. ఈ చిన్న ముక్కలను అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కరిగించి ప్లాస్టిక్ కణికలను ఏర్పరుస్తారు. ఈ కణికలు కొత్త ఉత్పత్తులకు ముడి పదార్థాలుగా పనిచేస్తాయి. ఈ కణికలను అచ్చుల్లో వేస్తారు లేదా కొత్త ఉత్పత్తులను సృష్టించడానికి ఇతర పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు.
