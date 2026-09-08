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ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్ అద్భుత ప్రతిభ- తక్కువ ఖర్చుతో స్వదేశీ 3D-ప్రింటెడ్ జెట్ ఇంజిన్‌ అభివృద్ధి

దేశ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగంలో కీలక ఆవిష్కరణ- స్వదేశీ 3డీ ప్రింటెడ్ జెట్ ఇంజిన్‌ను డెవలప్ చేస్తున్న ఇంజినీర్- యువకుడిపై ప్రశంసలు

3D Printed Jet Engine Developing
సుబ్రత్ శాండిల్య అభివృద్ధి చేసిన 3D-ప్రింటెడ్ జెట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 10:25 PM IST

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3D Printed Jet Engine Developing : ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాల్లో దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధిగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు ఓ యువ ఇంజినీర్. తక్కువ ఖర్చుతో, నిర్దిష్ట మిషన్ అవసరాల కోసం కాంపాక్ట్ జెట్ ఇంజిన్‌ను సృష్టించేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. 2 కిలోన్యూటన్ (2 kN) థ్రస్ట్ సామర్థ్యం గల స్వదేశీ 3D-ప్రింటెడ్ జెట్ ఇంజిన్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బిహార్‌కు చెందిన యువ ఆవిష్కర్త సుబ్రత్ శాండిల్యపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

దీని వల్ల ఉపయోగాలేంటంటే?
నలంద జిల్లాకు చెందిన సుబ్రత్ శాండిల్య దెహ్రాదూన్‌లోని గ్రాఫిక్ ఎరా డీమ్డ్ యూనివర్శిటీలో ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ విద్యను పూర్తి చేశారు. ఇప్పుడు తన డీప్ టెక్ స్టార్టప్ 'శాండిల్య ఏరోస్పేస్' ద్వారా 2 కిలోన్యూటన్ థ్రస్ట్ సామర్థ్యం గల కాంపాక్ట్ జెట్ ఇంజిన్‌ను డిజైన్ చేస్తున్నారు. దీనిని సబ్‌సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణులు, సైనిక హైస్పీడ్ యూఏవీలు, ప్రయోగాత్మక విమానాలలో ఉపయోగించడానికి వీలుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ ఇంజిన్‌లో 90 శాతం 3D-ప్రింటెడ్‌దే కావడం గమనార్హం. సంప్రదాయ ఇంజిన్ తయారీకి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అలాగే అధికంగా ఖర్చు కూడా అవుతుంది. అందుకే అధిక ఖర్చులు, సమయ బారాన్ని తగ్గించడానికి సుబ్రత్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని తన జెట్ ఇంజిన్‌ తయారీలో వాడుతున్నారు.

3D Printed Jet Engine Developing
సుబ్రత్ శాండిల్య టీమ్ (ETV Bharat)

ప్రొపల్షన్ ఏరోడైనమిక్స్ నుంచి ఎయిర్‌ఫ్రేమ్ నిర్మాణం వరకు ప్రతిదీ పూర్తిగా అంతర్గతంగానే రూపొందిస్తున్నామని ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్ సుబ్రత్ శాండిల్య తెలిపారు. దేశ రక్షణ, పౌర విమానయాన రంగాలు దిగుమతి డ్రోన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై ఆధారపడటాన్ని పూర్తిగా తొలగించడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. అందుకే దేశీయంగా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన స్వదేశీ కాంపాక్ట్ జెట్ ఇంజిన్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. తాను చదువుతున్నప్పుడే యూఏవీ, విమానాల రూపకల్పనకు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్‌లపై పని చేయడం ప్రారంభించానని పేర్కొన్నారు. తన విమాన నమూనాలలో (కాన్సెప్ట్‌లలో) ఒకటి అమెరికాలోని 'DARPA లిస్ట్ ఛాలెంజ్' మొదటి దశకు కూడా ఎంపికైందని వివరించారు.

3D Printed Jet Engine Developing
ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్ సుబ్రత్ శాండిల్య (ETV Bharat)

బిహార్ సర్కార్ నుంచి సాయం
ఇదే సమయంలో సుబ్రత్ శాండిల్య స్టార్టప్ 'శాండిల్య ఏరోస్పేస్'కు బిహార్ ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతు లభించింది. 'బిహార్ స్టార్టప్ పాలసీ-2022' కింద రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ సుబ్రత్ జెట్ ఇంజిన్ ప్రాజెక్ట్‌ను ఆమోదించింది. ప్రారంభ దశ నిధులను (సీడ్ ఫండింగ్) మంజూరు చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు తదుపరి ఆర్థిక సహాయం అనేది ప్రోటోటైప్ అభివృద్ధి, పరీక్షలో సాధించే పురోగతిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

3D Printed Jet Engine Developing
సుబ్రత్ శాండిల్య అభివృద్ధి చేసిన 3D-ప్రింటెడ్ జెట్ (ETV Bharat)

నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
శాండిల్య చేపడుతున్న ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైతే రాజ్‌గిర్ సమీపంలో జెట్ ఇంజిన్ తయారీ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చొరవ బిహార్‌లోని ఏరోస్పేస్ రంగంలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, తయారీని ప్రోత్సహిస్తుందని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రాకెట్లకు చోదక శక్తిని అందించే స్వదేశీ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి డ్రోన్లు, ఇతర ఏరోస్పేస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కోసం దేశీయ సాంకేతిక సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కాగా, దేశంలో స్వదేశీ సాంకేతికత, స్టార్టప్‌లు, ఏరోస్పేస్ తయారీని కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తున్న నేపథ్యంలో సుబ్రత్ శాండిల్య ఈ చొరవ తీసుకున్నారు. ప్రాజెక్ట్ తదుపరి దశలో ప్రోటోటైప్ నిర్మాణం, పరీక్షలు దాని సాంకేతిక విజయాన్ని నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

3D Printed Jet Engine Developing
3D-ప్రింటెడ్ జెట్ (ETV Bharat)

సుబ్రత్ శాండిల్య స్వస్థలం నలంద జిల్లాలోని కుల్తి జియార్ గ్రామం. ఆయన తాత ఉమేశ్ ప్రసాద్ ప్రముఖ సాహితీవేత్త. శాండిల్య తల్లిదండ్రులు సంజీవ్ ముఖేశ్, మీనాక్షి ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ (IGNOU)లో పనిచేస్తున్నారు. శాండిల్య చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండేవారు. 2018లో జరిగిన సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి పరీక్షలలో స్కూల్ టాపర్‌గా నిలిచారు. అలాగే దెహ్రాదూన్‌లోని గ్రాఫిక్ ఎరా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో కలిసి దిల్లీలో నివసిస్తున్నారు. ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు ఏడాదికి రెండు, మూడు సార్లు తన స్వస్థలాన్ని సందర్శిస్తుంటారు.

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