28 రాష్ట్రాలు- లక్ష కి.మీల సైకిల్ యాత్ర- యంగ్ సైక్లిస్ట్ సుభోద్ సోలో సాహసం వెనక కారణమిదే!
యంగ్ సైక్లిస్ట్ దేశవ్యాప్త సైకిల్ యాత్ర- దేశభక్తి, ఫిట్ నెస్, పర్యావరణం గురించి సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకే!
Published : October 29, 2025 at 7:26 PM IST
Cycle Journey Across 28 States : దేశ ప్రజల్లో పర్యావరణం, ఫిట్ నెస్, దేశభక్తి సందేశాన్ని అందించేందుకు నడుం బిగించాడు మహారాష్ట్రలోని రాయ్గఢ్కు చెందిన ఓ 26 ఏళ్ల యువకుడు. 28 రాష్ట్రాల గుండా సైకిల్ యాత్రను చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇప్పటికే 9 రాష్ట్రాల్లో సైకిల్ యాత్ర పూర్తి చేసిన ఆ యువకుడు తాజాగా గుజరాత్కు చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో దేశవ్యాప్త సైకిల్ యాత్ర చేపడుతున్న సుబోధ్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
28 రాష్ట్రాల్లో సైకిల్ యాత్ర
దేశానికి సేవ చేయడం అంటే సైన్యంలో చేరడమే కాదు, దేశం పట్ల అవగాహన, భక్తి, అంకితభావం ఉండడం కూడా. అందుకే సుభోద్ కూడా దేశ ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో దేశభక్తి, ఫిట్ నెస్, పర్యావరణం గురించి సందేశాన్ని అందించేందుకు 28 రాష్ట్రాల్లో సైకిల్ యాత్ర చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆపై భారతదేశంలోని అగ్రభాగాన ఉన్న లద్దాఖ్ కొండ ప్రాంతాల నుంచి తన సంకల్ప యాత్రను ప్రారంభించాడు. ఇప్పటివరకు, సుబోధ్ మొత్తం 495 రోజులు సైకిల్ తొక్కాడు. 9 రాష్ట్రాల గుండా తన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేశాడు. ఇటీవల గుజరాత్ రాష్ట్రంలోకి అడుగు పెట్టాడు. 10 రాష్ట్రాల సరిహద్దులను దాటిన సుభోద్ మెహ్సానా జిల్లాకు చేరుకున్నాడు. అక్కడ సుభోద్కు స్థానికులు స్వాగతం పలికారు.
ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం
సుభోద్కు చిన్నప్పటి నుంచి పర్వాతారోహణ, సైక్లింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అయితే వ్యక్తిగత ఆశయాలకు పక్కనపెట్టి పర్యావరణ పరిరక్షణ, వ్యక్తిగత ఫిట్ నెస్, మాతృభూమిపై భక్తి వంటి సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి తన సైకిల్ యాత్ర ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. అతని సైకిల్ యాత్ర సాధారణ ప్రయాణం కాదు, దేశవ్యాప్తంగా పలు అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే గొప్ప ప్రచారంగా నిలుస్తోంది.
లక్ష కిలో మీటర్లు టార్గెట్
సుభోద్ ఈ సైకిల్ యాత్రను అంత తేలిగ్గా తీసుకోలేదు. మొత్తం 28 రాష్ట్రాల్లో 950 రోజులు సైకిల్ యాత్ర చేపట్టాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నాడు. సైకిల్పై దాదాపు లక్ష కిలో మీటర్ల దూరం ప్రయాణించాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. తన ప్రయాణంలో దేశవ్యాప్తంగా లక్ష చెట్లను నాటాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అలాగే ఈ యంగ్ సైక్లిస్ట్ తాను యాత్ర చేపట్టిన ప్రతి రాష్ట్రంలోని ప్రజలతో సంభాషిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో పర్యావరణం పట్ల అవగాహన, ఆరోగ్యం తాలుక ప్రాముఖ్యత, దేశ భక్తి వంటి సందేశాలను సాధారణ ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాడు.
నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఏంటంటే?
అయితే 2027లో సుభోద్ దేశవ్యాప్త సైకిల్ యాత్ర పూర్తి అవుతుంది. ఆ తర్వాత సుబోద్ తదుపరి లక్ష్యం పర్వతారోహణ. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరమైన ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించాలని ఆశపడుతున్నాడు. తద్వారా ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నాడు.
కాగా, సుబోద్ లద్ధాఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లలో నాలుగేళ్లు టూరిస్ట్ గైడ్గా పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించి ఇప్పటికే తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో పర్యటించాడు. పంజాబ్, జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హరియాణా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో ఇప్పటికే తన సైకిల్ యాత్రను పూర్తి చేశాడు. తాజాగా గుజరాత్లో ప్రవేశించాడు.
సుభోద్పై ప్రశంసలు
కాగా, 26 ఏళ్ల యువకుడు సుభోద్ దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలని ఆరాటపడుతున్నాడు. పర్యావరణం, ఫిట్ నెస్, మాతృభూమి పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం లక్షలాది మంది యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. తన జీవిత లక్ష్యాన్ని దేశసేవతో సుభోద్ అనుసంధానించి అందరి మనసులను గెలుచుకున్నాడు. సుభోద్ సైకిల్ యాత్ర గుజరాత్ లోని మెహ్సానాకు చేరుకున్న తర్వాత అక్కడి స్థానిక యువత ఆయనను కలిశారు. అలాగే స్థానికులు సైతం సుభోద్ సైకిల్ యాత్రను ప్రశంసించారు.