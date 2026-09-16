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వాయు కాలుష్యంతో 'బలవన్మరణం' ఆలోచనలు రెట్టింపు- అధ్యయనంలో షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడి

గాలిలోని సూక్ష్మ ధూళి కణాలు, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వల్లనే అత్యధిక ముప్పు పొంచి ఉందని వెల్లడి- వాయు కాలుష్య కారకాలకు గురికావడం వల్ల బలవన్మరణాల రేటు పెరిగే అవకాశం ఉందని గుర్తింపు

Air Pollution Death Thoughts
గాలి కాలుష్యంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడే ఆలోచనలు! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 1:07 PM IST

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Air Pollution Death Thoughts : రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్న వాయు కాలుష్యం కారణంగా బలవన్మరణానికి పాల్పడే ఆలోచనలు పెరుగుతున్నాయని ఓ తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. గాలిలోని సూక్ష్మ ధూళి కణాలు (PM2.5, PM10), నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ (NO2) వల్లనే అత్యధిక ముప్పు పొంచి ఉందని తెలిపింది. వాయు కాలుష్య కారకాలకు గురికావడం వల్ల బలవన్మరణాల రేటు పెరిగే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. యూకేలోని క్వీన్స్ యూనివర్శిటీ బెల్ఫాస్ట్‌కు చెందిన పరిశోధనా బృందం ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించింది. వాయు కాలుష్యం బలవన్మరణాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనే అంశంపై పరిశీలించిన 29 అధ్యయన ఫలితాలను ఈ బృందం లోతుగా విశ్లేషించింది. తాజాగా 'జర్నల్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ అండ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్' అనే వైద్య పత్రికలో ఈ వివరాలు ప్రచురితమయ్యాయి. అయితే, బలవన్మరణ నివారణ వ్యూహాల్లో పర్యావరణ మార్పులను ప్రధాన కారకాలుగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉందని పరిశోధకులు తెలిపారు.

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