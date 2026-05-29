ETV Bharat / bharat

తీవ్రమైన వడగాల్పులతో దేశంలో ఒక్క రోజే 3,400 అదనపు మరణాలు- శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరిక

ఐదు రోజుల వడగాలుల వల్ల దాదాపు 30,000 మంది మరణాల బారిన పడతారని వెల్లడి- అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా బర్కిలీ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఇండియా ఎనర్జీ అండ్ క్లైమేట్ సెంటర్‌ అధ్యయనం

India Heat Wave 2026 Deaths
Representational Image (IANS) (Representational Image (IANS))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India Heat Wave 2026 Deaths : దేశవ్యాప్తంగా వడగాలులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్న వేళ ఓ అధ్యయనం షాకింగ్ విషయాలను వెల్లడించింది. దేశంలో తీవ్రమైన ఎండ, వడగాలులు నమోదైన రోజు సగటున సుమారు 3,400 అదనపు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని తాజా అధ్యయనం అంచనా వేసింది. ఇదే పరిశోధన మరో భయంకర విషయాన్ని కూడా చెప్పింది. వడగాల్పుల తీవ్రత వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగితే, ఆ మరణాల సంఖ్య ఏకంగా 30,000 వరకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని అధ్యయనం హెచ్చరించింది. పర్యావరణ మార్పులు దేశంలోని ప్రజల మరణాలకు ఎలా కారణం అవుతున్నాయనేది ఈ అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది.

అమెరికాలోని 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా బర్కిలీ'కి చెందిన 'ఇండియా ఎనర్జీ అండ్ క్లైమేట్ సెంటర్' పరిశోధకులు పియూష్ నారంగ్, అశోక్ గాడ్గిల్ ఈ అధ్యయనం చేశారు. భారత్​లోని అన్ని జిల్లాల్లో మరణాలను అంచనా వేసేందుకు ఈ బృందం దేశంలోని 10 నగరాల్లో తీవ్రమైన ఎండ, వడగాలులకు సంబంధిత మరణాలను విశ్లేషించింది. ఈ అధ్యయనం ఫ్రాంటియర్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ హెల్త్ అనే జర్నల్‌లో ప్రచురితమైంది. దేశంలోని సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ (CRS) నుంచి సేకరించిన జిల్లా స్థాయి మరణాల రికార్డులు, 2024 జనాభా అంచనాలను విశ్లేషించి పరిశోధకులు ఈ నివేదికను రూపొందించారు.

'అదనపు మరణాలు' డేటా ఆధారంగా

ఈ అధ్యయనానికి సంబంధించిన విషయాలను పరిశోధకులు పీయూష్ నారంగ్, అశోక్ గాడ్గిల్ వెల్లడించారు. ప్రపంచవ్యాప్త అధ్యయనాలు వేడికి సంబంధిత మరణాలు పెరుగుతున్నాయని చెబుతున్నప్పటికీ భారత్​లోని పలు జిల్లాల్లో వడగాలులు మరణాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనే దానిపై సరైన సమాచారం అందుబాటులో లేదన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నమోదైన 'అదనపు మరణాలు' డేటా ఆధారంగా పరిశోధకులు ఈ నివేదికను రూపొందించారు. ప్రజారోగ్యం విభాగంలో 'అదనపు మరణాలు' అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన కొలమానంగా చెబుతుంటారు. అకస్మాత్తుగా సంభవించే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, మహమ్మారులు, తీవ్రమైన వడగాల్పుల సమయంలో సాధారణం సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే మరణాలనే 'అదనపు మరణాలు' అని పరిగణిస్తారు. ఆ మరణాల ఆధారంగానే ఈ నివేదికను పరిశోధకులు రూపొందించారు.

గత కొన్ని రోజులుగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, హరియాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలు మించిపోయాయి. ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు భారతదేశంలో తీవ్రమైన వడగాలులు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా సంభవించే మొత్తం ఎండ మరణాల్లో సింహభాగం ఐదు రాష్ట్రాల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు అధ్యయనం గుర్తించింది. ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బిహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా మరణాలు నమోదవుతున్నాయని తెలిపింది. ఐదు రోజుల వడగాలుల సమయంలో ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే సుమారు 8,100 అదనపు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని చెప్పింది. అదే సమయంలో అహ్మదాబాద్, జైపుర్, సూరత్ వంటి జిల్లాల్లో ఒక్కోసారి 250కి పైగా అదనపు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని తమ నివేదికలో పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.

ముప్పు తీవ్రతను బట్టి నిధులు

"ఒకే రోజు తీవ్రమైన వేడి కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 3,400 అదనపు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని మేము అంచనాకు వచ్చాయి. ఐదు రోజుల వడగాలుల వల్ల దాదాపు 30,000 మరణిస్తారు. ఎండల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్న ఐదు రాష్ట్రాలు దేశ జీడీపీకి (GDP) అందిస్తున్న వాటా కేవలం 29 శాతం. కానీ మరణాల భారంలో వీటి వాటా 66 శాతంగా ఉంది. అంటే వెనుకబడిన రాష్ట్రాలపై వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం 2.3 రెట్లు ఎక్కువ పడుతోంది. అందుకే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ , వాతావరణ మార్పులపై జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక కింద ఇచ్చే కేంద్ర నిధులను కేవలం జీడీపీ ఆధారంగా ఇవ్వకుండా, ముప్పు తీవ్రతను బట్టి ఇస్తే బాగుటుంది" అని పరిశోధకులు అభిప్రాయపడ్డారు.

100 జిల్లాల్లోనే మూడో వంతు ప్రజలు

ఇదిలా ఉండగా, దేశంలో కేవలం కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే ఈ తీవ్రమైన వడగాల్పుల ముప్పు ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఒక ఐదు రోజుల పాటు తీవ్రమైన హీట్‌వేవ్ వస్తే సంభవించే అదనపు మరణాలలో 44 శాతం మరణాలు 100 జిల్లాలోనే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఈ అధ్యయనం గుర్తించింది. ఇక్కడ ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ఈ వంద జిల్లాల్లో దేశ జనాభాలో దాదాపు మూడో వంతు ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. మైదాన ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 45 డిగ్రీలు దాటితే హీట్​వేవ్​గా ప్రకటిస్తారు. అదే సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు 47 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని 'తీవ్రమైన వడగాలులు'గా వర్గీకరిస్తారు. ప్రస్తుతం దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల దాటిన వేళ ఈ అధ్యయనం ప్రభుత్వానికి మేలుకొలుపు అనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

'ఎండల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి'- ప్రధాని మోదీ సూచనలు

ఉష్ణోగ్రత 40డిగ్రీలు మించిందా? - శరీరంలో ఏ అవయవానికి ఎలా నష్టం జరుగుతుందంటే!

TAGGED:

INDIA HEAT WAVE 2026
INDIA HEAT STROKE DEATHS
HEAT WAVE IN INDIA 2026
HEAT WAVE WARNING IN INDIA
INDIA HEAT WAVE 2026 DEATHS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.