స్కూల్లోనే విద్యార్థులకు ఓటు హక్కుపై అవగాహన- రంగంలోకి 5000 ఎలక్టోరల్ లిటరసీ క్లబ్లు
ఝార్ఖండ్లో దాదాపు 5,000 ఎలక్టోరల్ లిటరసీ క్లబ్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు- అకడమిక్ స్టడీస్తో పాటు ఎన్నికల పరిజ్ఞానం- 'ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ, ఓటు ఎలా వేయాలి, ఓట్ల లెక్కింపుపై అవగాహన
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
ELC Clubs In Jharkhand : విద్యార్థుల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియపై అవగాహన పెంచడం కోసం భారత ఎన్నికల సంఘం(ఈసీఐ) కీలక ముందడుగు వేసింది. ఝార్ఖండ్లో దాదాపు 5,000 ఎలక్టోరల్ లిటరసీ క్లబ్(ఈఎల్సీ)లను అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రాంచీతో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఈఎల్సీలను చేసేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు అకడమిక్ స్టడీస్తో పాటు ఎన్నికల పరిజ్ఞానం కూడా అందించనున్నారు.
భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) ఆదేశాల మేరకు ఈ క్లబ్లు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఎలక్ట్రోలర్ లిటరసీ క్లబ్ ద్వారా యువతకు ECINET పోర్టల్ గురించి, ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ, ఓటు ఎలా వేయాలి?, ఓట్ల లెక్కింపు ఎలా జరుగుతుంది? అనే విషయాలపై పూర్తి అవగాహన కల్పించనున్నారు. పాఠశాలల్లోని ఓటర్ లిటరసీ క్లబ్లో 9 నుంచి 12వ తరగతి విద్యార్థులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. అదేవిధంగా కళాశాలల్లోని 18 నుంచి 21 ఏళ్లలోపు విద్యార్థులు ఇందులో పాల్గొంటారు.
మూడు రకాల ఈఎల్సీ క్లబ్లు
ఈ సందర్భంగా ఝార్ఖండ్ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కె. రవికుమార్ మాట్లాడుతూ, ఇందులో మూడు రకాల ఈఎల్సీ క్లబ్లు ఉంటాయని చెప్పారు. అవి, ఈఎల్సీ-స్కూల్, ఈఎల్సీ-కాలేజ్, ఈఎల్సీ-యూనివర్సిటీ అని పేర్కొన్నారు. ప్రతి క్లబ్లోనూ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షుడు, సభ్యులతో కూడిన ఒక కార్యనిర్వాహక కమిటీ ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ELC కోసం ఎంపికైన విద్యార్థుల నుంచి ఒక అధ్యక్షుడు, ఒక ఉపాధ్యక్షుడిని ఎంపిక చేస్తారని, మిగిలిన విద్యార్థులు సభ్యులుగా ఉంటారని చెప్పారు. ELC కార్యనిర్వాహక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ELC కోఆర్డినేటర్ ECINET పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉంచుతారని తెలిపారు. ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రతి ELC తన వార్షిక కార్యకలాపాల క్యాలెండర్ను రూపొందిస్తుందని చెప్పారు. ఈ క్లబ్ల నిర్వహణ బాధ్యత విద్యార్థులదే ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యనిర్వహన కమిటీలు గ్రూప్ డిస్కషన్స్, క్విజ్ పోటీలు, ఎగ్జిబిషన్లు వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తాయి. అనంతరం వాటి వివరాలను ఈసీఐ అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రచురిస్తారు.
ఝార్ఖండ్లో పర్యటించనున్న సీఈసీ
ఇదిలా ఉండగా, ఈఎల్సీ క్లబ్ల ఏర్పాటును మరింత ప్రోత్సహించడానికి భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ నవంబర్లో ఝార్ఖండ్లో పర్యటించనున్నారు. సుమారు 1,000 మంది ఈఎల్సీ సభ్యులతో ఆయన సమావేశం కానున్నారు. అలాగే దాదాపు 500 మంది బూత్ లెవెల్ అధికారులను(బీఎల్ఓ) కలవనున్నారు. అధికార వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో ఆయన రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. అయితే, సీఈసీ పర్యటన దృష్ట్యా ఈఎల్సీ ఏర్పాటు కోసం రిజిస్ట్రేషన్ వేగవంతం చేయాలని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఇప్పటికే 2,000లకు పైగా విద్యాసంస్థలు ECINET ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేశాయి. విద్యాసంస్థలు ముందుగా ఎలక్టోరల్ లిటరసీ క్లబ్ కోసం ఒక ఈఎల్సీ కోఆర్డినేటర్ను నియమించాలి.
ఈఎల్సీలను పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో నోడల్ అధికారి
కాగా, ఈఎల్సీ రిజిస్ట్రేషన్ను ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ (ఈఆర్ఓ) సిఫార్సు చేయగా, దాన్ని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి (డీఈఏ) ఆమోదిస్తారు. అన్ని ఈఎల్సీలను పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక నోడల్ అధికారిని సీఈసీ నియమిస్తారు. ఈఎల్సీలు నిర్వహించే అన్ని కార్యక్రమాలను ECINETలో పోస్ట్ చేస్తారు. అందులో ప్రతిభ కనబరిచిన ఈఎల్సీలను జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలలో సత్కరిస్తారు.
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