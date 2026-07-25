విద్యార్థులకు మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాలి- మూడు డిమాండ్ల విషయంలో రాజీ లేదు : రాహుల్ గాంధీ
విద్యార్థులతో చర్చించిన రాహుల్ గాంధీ- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ శాఖ మార్చడం కూడా ఆమోదయోగ్యం కాదన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీ
Published : July 25, 2026 at 12:28 PM IST
Rahul Gandhi On Student Demands : విద్యార్థుల ఆందోళనపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థుల మూడు డిమాండ్లను ప్రభుత్వం నెరవేర్చాల్సిందే అని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంత వరకు వారి ఉద్యమం ఆగదని తెలిపారు. వారిపై కేంద్రమే దాడి చేస్తోందని ఆరోపించారు. శనివారం తన నివాసంలో విద్యార్థులతో భేటీ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'అసమర్థ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆయన రాజీనామాయే విద్యార్థులకు ఆమోదయోగ్యం. ఉద్యమించిన విద్యార్థులపై పోలీసులు దారుణంగా దాడి చేశారు. విద్యార్థులతో ప్రధాని వీడియోల ద్వారా ఆటలాడుతున్నారు. వారికి ప్రధాని మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే. పోరాడుతున్న విద్యార్థులను చూసి గర్వపడుతున్నా. వ్యవస్థలోని లోపాలను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వమంతా ఏకమై వచ్చినా విద్యార్థులను కదిలించలేరు. పోరాడుతున్న విద్యార్థులే భారతదేశ భవిష్యత్తు' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.