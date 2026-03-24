విద్యార్థులు రోజూ ఒక గంటే ఫోన్ చూడాలి- కర్ణాటక డిజిటల్ పాలసీలో విప్లవాత్మక ప్రతిపాదనలు
విద్యార్థులు ఫోన్లకు అడిక్ట్ కాకుండా విప్లవాత్మక చర్యలు తీసుకుంటున్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం - విద్యార్ధులు ఫోన్ చూసే సమయాన్ని కేవలం 1 గంటకు పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం
Published : March 24, 2026 at 10:09 AM IST
One Hour Phone Usage Karnataka : విద్యార్థులు ఫోన్లకు అడిక్ట్ కాకుండా చూడటానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా త్వరలోనే ఓ కీలక ప్రకటన చేసేందుకు రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది. 9 నుంచి 12 తరగతుల విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ ఫోన్ చూసే సమయాన్ని కేవలం 1 గంటకు పరిమితం చేయాలని సర్కారు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో స్కూళ్లు, ఉపాధ్యాయులు సమన్వయం చేసుకోవడానికి స్కూల్ డైరీ వ్యవస్థను వినియోగించుకోవాలని భావిస్తోంది. ఈమేరకు ప్రతిపాదనలతో కూడిన డిజిటల్ డీటాక్స్ పాలసీ ముసాయిదా (డ్రాఫ్ట్)ను సోమవారం రోజు కర్ణాటక ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అధికారికంగా దీన్ని డ్రాఫ్ట్ పాలసీ ఆన్ రెస్పాన్సిబుల్ డిజిటల్ యూజ్ అమంగ్ స్టూడెంట్స్ లేదా డిజిటల్ వెల్బీంగ్ పాలసీ అని పిలుస్తారు.
ఈ పాలసీని కర్ణాటక ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, రాష్ట్ర మానసిక ఆరోగ్య సంస్థ, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరోసైన్స్ సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. బాధ్యతాయుతంగా, సముచిత మోతాదులో ఫోన్లను వినియోగించేలా విద్యార్థులను పాఠశాల దశ నుంచే తీర్చిదిద్దడం ఈ పాలసీ ప్రధాన లక్ష్యం. దీనివల్ల భావోద్వేగపరంగా, ఫోన్ను ఎంతసేపు చూడాలనే దానిపై విద్యార్థులు స్వీయ నియంత్రణను సాధిస్తారని కర్ణాటక ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఫోన్ వినియోగాన్ని వీలైనంత మేరకు తగ్గించేలా, ఫోన్ వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చేలా, ఫోన్ వినియోగం విషయంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించేలా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర సర్కారు ఉంది.